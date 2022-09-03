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Чемпионат Украины
Металлист 1925
6 0 : 0
Ворскла
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
03 сентября 2022, 15:00 |
418
0

Металлист 1925 – Ворскла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 3 сентября в 15:00 поединок 3-го тура Украинской Премьер-лиги

03 сентября 2022, 15:00 |
418
0
Металлист 1925 – Ворскла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Ворскла Полтава

3 сентября в 15:00 в матче 3-го тура Украинской Премьер-лиги играют «Металлист 1925» и «Ворскла».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Матч проходит в Киеве на стадионе НСК «Олимпийский».

Металлист 1925 – Ворскла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит телеканал Setanta Sports+.

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Металлист 1925 – Ворскла. Стартовые составы на матч 3-го тура УПЛ
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Источник Sport.ua
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