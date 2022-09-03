Украина. Премьер лига03 сентября 2022, 15:00 |
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Металлист 1925 – Ворскла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 3 сентября в 15:00 поединок 3-го тура Украинской Премьер-лиги
03 сентября 2022, 15:00 |
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3 сентября в 15:00 в матче 3-го тура Украинской Премьер-лиги играют «Металлист 1925» и «Ворскла».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Матч проходит в Киеве на стадионе НСК «Олимпийский».
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча
Металлист 1925 – Ворскла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию матча проводит телеканал Setanta Sports+.
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