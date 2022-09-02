В субботу, 3-го сентября, состоится поединок 3-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся харьковский «Металлист 1925» и полтавская «Ворскла». Матч пройдет в Киеве, на поле стадиона НСК «Олимпийский», начало в 15:00.

Один из участников еврокубковых квалификаций от имени Украины, полтавская «Ворскла», начала сезон на внутренней арене с двух поражений кряду, которые стали логическим продолжением неудач в международных баталия для команды Виктора Скрипника. Под руководством нового главного тренера «зелено-белые» забивают с завидной регулярностью, однако это не приносит им желанных очков. Чего не скажешь о харьковском коллективе. Команда Валерия Кривенцова не отличалась голами в играх против донецкого «Шахтера» и одесского «Черноморца» (дважды по 0:0), но хотя бы добывала какие-то баллы.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Металлист 1925» – «Ворскла». За ходом матча можно следить по этой ссылке.