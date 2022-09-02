Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Металлист 1925 – Ворскла. Текстовая трансляция матча
Чемпионат Украины
Металлист 1925
03.09.2022 15:00 - : -
Ворскла
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
02 сентября 2022, 22:17 |
143
0

Металлист 1925 – Ворскла. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 3-го тура Украинской Премьер-лиги

02 сентября 2022, 22:17 |
143
0
Металлист 1925 – Ворскла. Текстовая трансляция матча
ФК Металлист 1925

В субботу, 3-го сентября, состоится поединок 3-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся харьковский «Металлист 1925» и полтавская «Ворскла». Матч пройдет в Киеве, на поле стадиона НСК «Олимпийский», начало в 15:00.

Один из участников еврокубковых квалификаций от имени Украины, полтавская «Ворскла», начала сезон на внутренней арене с двух поражений кряду, которые стали логическим продолжением неудач в международных баталия для команды Виктора Скрипника. Под руководством нового главного тренера «зелено-белые» забивают с завидной регулярностью, однако это не приносит им желанных очков. Чего не скажешь о харьковском коллективе. Команда Валерия Кривенцова не отличалась голами в играх против донецкого «Шахтера» и одесского «Черноморца» (дважды по 0:0), но хотя бы добывала какие-то баллы.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Металлист 1925» – «Ворскла». За ходом матча можно следить по этой ссылке.

Parimatch
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Защитник Металлиста 1925: «Все мысли были о «Ворскле»
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Заря - Динамо
Матч Первой лиги отменен по неизвестным причинам
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Ворскла Полтава Металлист 1925 Металлист 1925 - Ворскла текстовая трансляция
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Победный почин. Сборная Украины стартовала на Евро-2022
Баскетбол | 02 сентября 2022, 17:05 6
Победный почин. Сборная Украины стартовала на Евро-2022
Победный почин. Сборная Украины стартовала на Евро-2022

Команда Айнарса Багатскиса уверенно обыграла сборную Великобритании

Александр УСИК: «Беринчик бил меня по лицу. Нет, мы с ним не боксировали»
Бокс | 02 сентября 2022, 12:59 0
Александр УСИК: «Беринчик бил меня по лицу. Нет, мы с ним не боксировали»
Александр УСИК: «Беринчик бил меня по лицу. Нет, мы с ним не боксировали»

Украинский супертяж – о дружбе с Денисом Беринчиком

Плюс 500 миллионов и рекорд. Клубы АПЛ потратили летом 1,9 миллиарда
Футбол | 02.09.2022, 16:30
Плюс 500 миллионов и рекорд. Клубы АПЛ потратили летом 1,9 миллиарда
Плюс 500 миллионов и рекорд. Клубы АПЛ потратили летом 1,9 миллиарда
СУРКИС: «Я отказал Жироне по Цыганкову. По Забарному предложений не было»
Футбол | 01.09.2022, 23:07
СУРКИС: «Я отказал Жироне по Цыганкову. По Забарному предложений не было»
СУРКИС: «Я отказал Жироне по Цыганкову. По Забарному предложений не было»
Усик назвал два условия, при которых в третий раз сразится с Джошуа
Бокс | 02.09.2022, 12:47
Усик назвал два условия, при которых в третий раз сразится с Джошуа
Усик назвал два условия, при которых в третий раз сразится с Джошуа
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Идут тяжелые бои. ВСУ рассказали о продвижении на Херсонщине
Идут тяжелые бои. ВСУ рассказали о продвижении на Херсонщине
01.09.2022, 18:11
Война
УСИК: «На моем заборе русские оставили инициалы Владимира Зеленского»
УСИК: «На моем заборе русские оставили инициалы Владимира Зеленского»
02.09.2022, 12:39 5
Бокс
Названа сумма трансфера Шведа из Мехелена в Шахтер
Названа сумма трансфера Шведа из Мехелена в Шахтер
01.09.2022, 12:49
Футбол
Стало известно, с кем сыграет Украина. Пары 1/8 финала ЧМ-2022 по волейболу
Стало известно, с кем сыграет Украина. Пары 1/8 финала ЧМ-2022 по волейболу
01.09.2022, 00:19 7
Волейбол
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо дозаявило на сезон УПЛ сенегальского форварда
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо дозаявило на сезон УПЛ сенегальского форварда
01.09.2022, 23:18 12
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Марьян Швед подписал пятилетний контракт с Шахтером
ОФИЦИАЛЬНО. Марьян Швед подписал пятилетний контракт с Шахтером
01.09.2022, 10:33 30
Футбол
Источник: Суркис отклонил предложение Тоттенхэма в размере £25 млн
Источник: Суркис отклонил предложение Тоттенхэма в размере £25 млн
01.09.2022, 20:00 30
Футбол
ЧМ-2022. Известно время начала матча 1/8 финала Нидерланды – Украина
ЧМ-2022. Известно время начала матча 1/8 финала Нидерланды – Украина
01.09.2022, 11:30
Волейбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности