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Чемпионат Украины
Металлист 1925
03.09.2022 15:00 - : -
Ворскла
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Украина. Премьер лига
02 сентября 2022, 12:40 | Обновлено 02 сентября 2022, 12:46
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Металлист 1925 – Ворскла. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Получится ли у команд одержать первую победу в чемпионате?

02 сентября 2022, 12:40 | Обновлено 02 сентября 2022, 12:46
150
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Металлист 1925 – Ворскла. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
УПЛ

В субботу, 3 сентября, состоится матч 3 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть харьковский «Металлист 1925» и полтавская «Ворскла». Игра пройдет в Киеве на поле НСК «Олимпийский», начало – в 15:00.

«Металлист 1925»

Харьковская команда начала сезон с двух ничьих. Сначала удалось разжиться одним зачетным пунктом в матче против донецкого «Шахтера». Конечно, «горняки» сейчас далеко не та грозная сила, которой их было принято считать раньше, но все равно – харьковчане показали довольно приличную игру. Можно было бы рассчитывать и на три очка, но неплохо и так, тем более, что были и шансы вообще ничего не получить, поэтому ничья – закономерный результат для обеих команд.

Во втором туре подопечные Кривенцова тоже не забили, тоже не пропустили и тоже набрали одно очко. И тоже против соперника, у которого еще зимой был достаточно сильный состав, но все перечеркнула война. Правда, Роман Григорчук свою работу знает, поэтому не проиграть ему команде тоже неплохой результат. Парадоксально, но, играя от защиты, «Металлист 1925» мог эту игру даже выиграть, если бы Артем Габелок реализовал пенальти.

После 2 тура харьковчане находятся на 8-м месте турнирной таблицы.

«Ворскла»

После вылета из еврокубков полтавчане сосредоточились на делах внутренних. И дела здесь тоже обстоят плохо. В первом туре Виктору Скрипнику противостояла его бывшая команда – луганская «Заря». Видимо, экс-подопечные хотели доказать тренеру, что он зря их покинул – уверенная победа луганчан со счетом 3:1.

Казалось, что набрать очки в матче против «Вереса» будет проще. «Ворскла» забила первой и долгое время вела в счете, но на 81 минуте пропустила. Казалось, что матч так и закончится ничьей, но против был Михаил Шестаков. Форвард «Вереса» буквально перед финальным свистком воспользовался ошибками защиты «Ворсклы» и принес своей команде победу, отправив полтавчан на дно турнирной таблицы, где они находятся после 2 тура со «Львовом», «Кривбассом», «Рухом», «Минаем» и «Динамо» в качестве команд, не набравших ни одного очка.

Новички Ардит, Эннур и Сефери, которые присоединились к команде совсем недавно, выглядят на поле довольно неплохо, но им еще предстоит привыкнуть к реалиям украинского футбола и нового коллектива.

Статистика встреч

Между собой команды встречались лишь раз – в прошлом сезоне «Ворскла» на старте крепко держалась в еврокубковой зоне и соперников, равных себе классом или слабее, не жалела – 2:0 с голом Чеснакова и автоголом Ткачука.

Ориентовочные составы

«Металлист 1925»: Мозиль – Рудавский, Курило, Безуглый, Шершень, Мартынюк, Ременюк, Габелок, Бичек, Русин, Борячук.

«Ворскла»: Ризнык - Бацула, Яворский, Зайков, Мельничук, Ардит Толи, Олийник, Скляр, Тотре Эннур, Степанюк, Сефери.

Прогноз на противостояние

«Ворскла», кажется, находится в психологической яме и попытается откуда вырваться, одержав победу. «Металлист 1925» тоже захочет набрать три очка, но удастся ли это ему – вопрос открытый. Спрогнозируем невысокий темп, ровную игру и обмен голами.

3 сентября, суббота

«Металлист 1925» – «Ворскла»
Киев. НСК «Олимпийский». 15:00
ТВ-трансляция на платформе «Setanta Sports»
Арбитр: Ярослав Козык (Мукачево)
МЕТАЛЛИСТ 1925 - ВОРСКЛА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Прогноз Sport.ua — 1:1
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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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