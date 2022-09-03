Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Милан в ярком матче обыграл Интер, у Леау дубль и ассист
Чемпионат Италии
Милан
03.09.2022, FT 3 : 2
Интер Милан
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
03 сентября 2022, 20:55 | Обновлено 03 сентября 2022, 21:07
400
0

Милан в ярком матче обыграл Интер, у Леау дубль и ассист

Интереснейший поединок в Серии A

03 сентября 2022, 20:55 | Обновлено 03 сентября 2022, 21:07
400
0
Милан в ярком матче обыграл Интер, у Леау дубль и ассист
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 5-го тура чемпионата Италии «Милан» в рамках дерби обыграл «Интер» со счетом 3:2. Главным героем поединка стал форвард Рафаэл Леау.

Форвард оформил дубль и сделал результативную передачу.

«Милан» набрал 11 очков и до матчей конкурентов вышел на 1-е место. У «Интера» 9 пунктов.

Чемпионат Италиию. 5-й тур

Милан - Интер 3:2
Голы: Леау, 28, 60, Жиру, 54 - Брозович, 21, Джеко, 67

Милан: Меньян, Калабрия (Кьяер, 84), Калулу, Томори, Эрнандес, Тонали (Побега, 83), Беннасер, Мессиас (Сейлемакерс, 73), Де Кетеларе (Диас, 63), Леау, Жиру (Ориги, 73)

Интер: Ханданович, Дюмфрис, Шкриньяр, де Врей (Д'Амброзио, 84), Бастони (Димарко, 64), Дармиан (Госенс, 84), Чалханоглу, Брозович, Барелла (Мхитарян, 64), Лаутаро, Корреа (Джеко, 64)

По теме:
Милан - Интер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Ювентус снова потерял очки. Туринцы не сумели обыграть Фиорентину
Ибрагимович не поможет Милану в ЛЧ. Шведа нет в заявке
Милан Интер Милан чемпионат Италии по футболу Рафаэл Леау
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Первая лига. Вторая победа Полесья, успехи Оболони и Металлурга З
Футбол | 03 сентября 2022, 19:16 0
Первая лига. Вторая победа Полесья, успехи Оболони и Металлурга З
Первая лига. Вторая победа Полесья, успехи Оболони и Металлурга З

Три матча тура в Первой лиге Украины

Артета рассказал о текущем состоянии Зинченко
Футбол | 02 сентября 2022, 22:45 0
Артета рассказал о текущем состоянии Зинченко
Артета рассказал о текущем состоянии Зинченко

Наставник лондонского «Арсенал» - об украинском защитнике

ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало контракт с вингером сборной Ямайки
Футбол | 02.09.2022, 22:51
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало контракт с вингером сборной Ямайки
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало контракт с вингером сборной Ямайки
Источник: Динамо подпишет экс-форварда московских Спартака и Локомотива
Футбол | 03.09.2022, 10:36
Источник: Динамо подпишет экс-форварда московских Спартака и Локомотива
Источник: Динамо подпишет экс-форварда московских Спартака и Локомотива
Георгий БУЩАН: «У меня слов нет, просто какой-то нефарт у Динамо»
Футбол | 03.09.2022, 18:14
Георгий БУЩАН: «У меня слов нет, просто какой-то нефарт у Динамо»
Георгий БУЩАН: «У меня слов нет, просто какой-то нефарт у Динамо»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Повтор рекорда Украины! Магучих взяла 2.05, выиграв этап Бриллиантовой лиги
Повтор рекорда Украины! Магучих взяла 2.05, выиграв этап Бриллиантовой лиги
02.09.2022, 23:15 10
Другие виды
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо дозаявило на сезон УПЛ сенегальского форварда
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо дозаявило на сезон УПЛ сенегальского форварда
01.09.2022, 23:18 12
Футбол
Чей Крым? Возможен ли бой Усика и Фьюри в Киеве? Что с домом в Ворзеле?
Чей Крым? Возможен ли бой Усика и Фьюри в Киеве? Что с домом в Ворзеле?
02.09.2022, 13:50 2
Бокс
Стала известна судьба Малиновского. Президент Аталанты принял решение
Стала известна судьба Малиновского. Президент Аталанты принял решение
01.09.2022, 20:41 6
Футбол
Йовичевич, спаси! Почему Швед перешел в Шахтер?
Йовичевич, спаси! Почему Швед перешел в Шахтер?
01.09.2022, 21:55 22
Футбол
Александр УСИК: «После 9-го раунда я спросил у тренера: «Начинать?»
Александр УСИК: «После 9-го раунда я спросил у тренера: «Начинать?»
02.09.2022, 12:10
Бокс
Источник: Суркис отклонил предложение Тоттенхэма в размере £25 млн
Источник: Суркис отклонил предложение Тоттенхэма в размере £25 млн
01.09.2022, 20:00 30
Футбол
На чемпионате мира по волейболу пришла пора игр плей-офф
На чемпионате мира по волейболу пришла пора игр плей-офф
02.09.2022, 20:45
Волейбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности