Милан в ярком матче обыграл Интер, у Леау дубль и ассист

В матче 5-го тура чемпионата Италии «Милан» в рамках дерби обыграл «Интер» со счетом 3:2. Главным героем поединка стал форвард Рафаэл Леау.

Форвард оформил дубль и сделал результативную передачу.

«Милан» набрал 11 очков и до матчей конкурентов вышел на 1-е место. У «Интера» 9 пунктов.

Чемпионат Италиию. 5-й тур

Милан - Интер 3:2

Голы: Леау, 28, 60, Жиру, 54 - Брозович, 21, Джеко, 67

Милан: Меньян, Калабрия (Кьяер, 84), Калулу, Томори, Эрнандес, Тонали (Побега, 83), Беннасер, Мессиас (Сейлемакерс, 73), Де Кетеларе (Диас, 63), Леау, Жиру (Ориги, 73)

Интер: Ханданович, Дюмфрис, Шкриньяр, де Врей (Д'Амброзио, 84), Бастони (Димарко, 64), Дармиан (Госенс, 84), Чалханоглу, Брозович, Барелла (Мхитарян, 64), Лаутаро, Корреа (Джеко, 64)