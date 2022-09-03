Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Милан - Интер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Чемпионат Италии
Милан
03.09.2022 19:00 - : -
Интер Милан
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
03 сентября 2022, 12:06 | Обновлено 03 сентября 2022, 12:20
566
0

Милан - Интер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Топ-битва тура в Серии A

03 сентября 2022, 12:06 | Обновлено 03 сентября 2022, 12:20
566
0
Милан - Интер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Getty Images/Global Images Ukraine

3 сентября в матче 5-го тура чемпионата Италии состоится одно из важнейших европейских дерби - «Милан» сыграет против «Интера».

Уже в пятом туре Серии A встретятся команды, которые до последнего боролись за чемпионство в минувшем сезоне. Пока что оба миланских соперника в новом розыгрыше чемпионата выступают примерно одинаково. «Интер» после четырех туров набрал 9 очков: команда трижды выиграла, однако уступила «Лацио» с результатом 1:3.

У «Милана» поражений пока нет, но на две победы пришлись две ничьи, в том числе против «Аталанты».

Оба клуба в последний день трансферного окна успели усилить свои составы. «Интер» подписал из «Лацио» опытного защитника Франческо Ачерби, а «Милан» забрал у «Барселоны» атакующего защитника Сержиньо Деста. Оба, скорее всего, подождут своего дебюта до следующего тура.

Тренер «Милана» Стефано Пьоли не сможет рассчитывать на Златана Ибрагимовича, а участие Раде Крунича и Анте Ребича под вопросом. «Интер» останется без ведущего форварда Ромелу Лукаку, у которого проблемы с ногой. Кроме того, летний новичок команды Генрих Мхитарян все никак не может восстановиться, чтобы дебютировать за миланцев.

Отметим, что обеим команда уже в середине следующей неделе играть 1-й тур Лиги чемпионов: и если «Интеру» предстоит встреча с «Зальцбургом», то «Милан» ожидает сложнейший поединок против «Баварии».

Мы считаем, что в данном матче будет ничья. Нашей ставкой будет позиция ничья с коэффициентом 3.50 по линии Parimatch.

3 сентября, суббота

Милан - Интер
Старт в 19:00
Трансляция - сервис Мегого
Прогноз Sport.ua – 1:1
Parimatch
Сделать ставку Зробити ставку
1xBet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Ибрагимович не поможет Милану в ЛЧ. Шведа нет в заявке
Черноморец – Ингулец. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Заря – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Интер Милан Милан Милан - Интер прогнозы чемпионат Италии по футболу Серия A
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Вышел и забил! Яремчук отличился голом в дебютной игре за Брюгге
Футбол | 02 сентября 2022, 23:45 6
ВИДЕО. Вышел и забил! Яремчук отличился голом в дебютной игре за Брюгге
ВИДЕО. Вышел и забил! Яремчук отличился голом в дебютной игре за Брюгге

В матче 7-го тура чемпионата Бельгии «Брюгге» разгромил «Серкль Брюгге»

УСИК: «На моем заборе русские оставили инициалы Владимира Зеленского»
Бокс | 02 сентября 2022, 12:39 5
УСИК: «На моем заборе русские оставили инициалы Владимира Зеленского»
УСИК: «На моем заборе русские оставили инициалы Владимира Зеленского»

Украинский боксер – о состоянии своего дома в Ворзеле

Источник: Динамо подпишет экс-форварда московских Спартака и Локомотива
Футбол | 03.09.2022, 10:36
Источник: Динамо подпишет экс-форварда московских Спартака и Локомотива
Источник: Динамо подпишет экс-форварда московских Спартака и Локомотива
Вопреки сопротивлению. Шахтер в меньшинстве одолел Рух
Футбол | 02.09.2022, 19:01
Вопреки сопротивлению. Шахтер в меньшинстве одолел Рух
Вопреки сопротивлению. Шахтер в меньшинстве одолел Рух
Экс-игрок Динамо поделился ностальгическими фото празднования чемпионства
Футбол | 03.09.2022, 11:53
Экс-игрок Динамо поделился ностальгическими фото празднования чемпионства
Экс-игрок Динамо поделился ностальгическими фото празднования чемпионства
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Идут тяжелые бои. ВСУ рассказали о продвижении на Херсонщине
Идут тяжелые бои. ВСУ рассказали о продвижении на Херсонщине
01.09.2022, 18:11
Война
Стала известна судьба Малиновского. Президент Аталанты принял решение
Стала известна судьба Малиновского. Президент Аталанты принял решение
01.09.2022, 20:41 6
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Марьян Швед подписал пятилетний контракт с Шахтером
ОФИЦИАЛЬНО. Марьян Швед подписал пятилетний контракт с Шахтером
01.09.2022, 10:33 30
Футбол
Источник: Суркис отклонил предложение Тоттенхэма в размере £25 млн
Источник: Суркис отклонил предложение Тоттенхэма в размере £25 млн
01.09.2022, 20:00 30
Футбол
ФОТО. Наступил на ногу. Мудрик получил прямую красную карточку
ФОТО. Наступил на ногу. Мудрик получил прямую красную карточку
02.09.2022, 18:01 9
Футбол
Усик назвал два условия, при которых в третий раз сразится с Джошуа
Усик назвал два условия, при которых в третий раз сразится с Джошуа
02.09.2022, 12:47
Бокс
Календарь и результаты матчей чемпионата мира по волейболу 2022 года
Календарь и результаты матчей чемпионата мира по волейболу 2022 года
01.09.2022, 11:45 5
Волейбол
Победный почин. Сборная Украины стартовала на Евро-2022
Победный почин. Сборная Украины стартовала на Евро-2022
02.09.2022, 17:05 6
Баскетбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности