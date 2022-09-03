Неудержимый Холанд снова забил, но Ман Сити потерял очки в матче АПЛ

В матче чемпионата Англии «Манчестер Сити» на выезде потерял очки с аутсайдером «Астон Виллой», сыграв 1:1.

При этом в составе гостей снова забил форвард Эрлинг Холанд. Для новичка команды это уже 10-й гол всего в шести встречах АПЛ. «Сити», набрав 1 пункт, с 14 очками поднимается на 2-е место.

Чемпионат Англии. 6-й тур

Астон Вилла - Манчестер Сити 1:1

Голы: Байли, 74 - Холанд, 50

Астон Вилла: Мартинес, Кэш (Янг, 27), Конса, Мингз, Динь, Рэмзи, Камара, Макгинн (Коутиньо, 65), Луис, Уоткинс, Байли (Буэндиа, 90)

Манчестер Сити: Эдерсон, Уокер (Аке, 80), Стоунз, Диаш, Канселу, Родри, Гюндоган, Бернарду (Марез, 73), Де Брюйне, Фоден, Холанд

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