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Чемпионат Англии
Астон Вилла
03.09.2022, FT 1 : 1
Ман Сити
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Германия
03 сентября 2022, 21:26 | Обновлено 03 сентября 2022, 22:10
1627
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Неудержимый Холанд снова забил, но Ман Сити потерял очки в матче АПЛ

Команда Хосепа Гвардиолы сыграла вничью

03 сентября 2022, 21:26 | Обновлено 03 сентября 2022, 22:10
1627
0
Неудержимый Холанд снова забил, но Ман Сити потерял очки в матче АПЛ
twitter.com/rbleipzig_en

В матче чемпионата Англии «Манчестер Сити» на выезде потерял очки с аутсайдером «Астон Виллой», сыграв 1:1.

При этом в составе гостей снова забил форвард Эрлинг Холанд. Для новичка команды это уже 10-й гол всего в шести встречах АПЛ. «Сити», набрав 1 пункт, с 14 очками поднимается на 2-е место.

Чемпионат Англии. 6-й тур

Астон Вилла - Манчестер Сити 1:1
Голы: Байли, 74 - Холанд, 50

Астон Вилла: Мартинес, Кэш (Янг, 27), Конса, Мингз, Динь, Рэмзи, Камара, Макгинн (Коутиньо, 65), Луис, Уоткинс, Байли (Буэндиа, 90)

Манчестер Сити: Эдерсон, Уокер (Аке, 80), Стоунз, Диаш, Канселу, Родри, Гюндоган, Бернарду (Марез, 73), Де Брюйне, Фоден, Холанд

Другие результаты тура АПЛ

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Источник Sport.ua
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