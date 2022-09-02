В субботу, 3 сентября, в Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк» состоится матч шестого тура Английской Премьер-лиги по футболу, в котором сыграют «Астон Вилла» и «Манчестер Сити». Стартовый свисток австралийского рефери Саймона Хупера из Суиндона прозвучит в 19:30 по киевскому времени.

Астон Вилла



Уже успела остаться позади почти шестая часть сезона АПЛ и даже завершилась летняя трансферная кампания, поэтому для каждой из команд уже можно подводить определенные итоги выступлений на старте нового футбольного года. Коллектив Стивена Джеррарда не был широко представлен на переговорах с другими клубами, но при этом успел потратить 70 млн евро на шестерых новичков, из которых наиболее дорогостоящий, защитник Диего Карлос, прибыл в расположение бирмингемского клуба с травмой ахиллового сухожилия, а опорный полузащитник Леандро Дендонкер так и вовсе только присоединился к новым одноклубникам в заключительный день кампании переходов.

Тем временем в плане результатов Джеррарду похвастаться и вовсе нечем. «Астон Вилла» сейчас занимает предпоследнюю строчку в турнирной таблице, находясь в окружении коллективов, которые, в отличие от нее самой, и вовсе не побеждали за пять предыдущих туров. «Львы» свой единственный успех отпраздновали в противостоянии против «Евертона» еще во втором туре, а кроме того уступали «Борнмуту» (0:2), «Кристал Пелес» (1:3), «Вест Хэму» (0:1) и «Арсеналу» (1:2). Главного тренера на этом фоне все чаще подталкивают к выходу, однако до международной паузы у Джеррарда еще будет шанс показать себя и команду с лучшей стороны.

Манчестер Сити



Очередное трансферное окно действующие чемпионы Англии провели очень активно, стараясь как разгрузить собственную обойму, так и усилить проблемные позиции. Богатые владельцы не отказывали Хосепу Гвардиоле в финансовых вложениях, да и как тут откажешь, когда испанец умудрился даже заработать дополнительных 20 млн евро для клуба. Одним из последних приобретений «горожан» стал центральный защитник Мануэль Аканжи, который будет необходим для ротации по ходу сезона, так как у «Манчестер Сити» уже местами наблюдались определенные кадровые проблемы в наиболее уязвимой линии.

При этом, чемпионы уже успели забраться на вторую строчку турнирной таблицы, и отстают от «неуязвимого» лондонского «Арсенала» всего на два очка. «Ньюкасл» двумя турами ранее заставил «Сити» впервые потерять очки в этом сезоне (3:3), после чего команда Гвардиолы вдоволь покуражилась над «Кристал Пелес» (4:2) и «Ноттингем Форест» (6:0). Что для «горожан» сейчас наиболее важное – норвежский новичок команды Эрлинг Холанд начал штамповать голы, что в преддверии старта Лиги чемпионов УЕФА является хорошей вестью для его одноклубников. Испанская «Севилья» должна получить сигнал от своих будущих соперников.

Ориентировочные составы



«Астон Вилла»: Мартинес – Динь, Мингс, Конса, Кэш – Ремси, Камара, Дуглас Луис – Буэндия, Уоткинс, Бейли.

«Манчестер Сити»: Эдерсон – Канселу, Диаш, Стоунз, Гомес – Гюндоган, Родри, де Брюйне – Марез, Холанд, Альварес.

Прогноз на противостояние



Мы считаем, что в предстоящем поединке фавориты отпраздную очередной крупный успех. Нашей ставкой будет позиция – Фора. «Манчестер Сити» (-2) с коэффициентом 2.75 по линии Parimatch.

3 сентября, суббота