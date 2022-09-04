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Англия
04 сентября 2022, 03:40 |
81
0

Астон Вилла – Ман Сити – 1:1. Холанд снова забил. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 6-го тура АПЛ

04 сентября 2022, 03:40 |
81
0
Астон Вилла – Ман Сити – 1:1. Холанд снова забил. Видео голов и обзор
Instagram. Эрлинг Холанд

Вчера, 3 августа, состоялся матч 6-го тура АПЛ между «Астон Виллой» и «Манчестер Сити». Матч завершился со счетом 1:1, оба гола пришлись на 2-й тайм игры.

Чемпионат Англии по футболу. 6-й тур

АПЛ. 3 сентября

«Астон Вилла» – «Ман Сити» – 1:1

Голы: Бэйли, 74 – Холланд, 50

События матча

74’
ГОЛ ! Мяч забил Леон Бэйли (Астон Вилла).
50’
ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Ман Сити).
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Эрлинг Холанд Астон Вилла Манчестер Сити чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига видео голов и обзор Леон Бэйли
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