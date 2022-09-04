03.09.2022, FT 1 : 1
Англия04 сентября 2022, 03:40 |
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Астон Вилла – Ман Сити – 1:1. Холанд снова забил. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 6-го тура АПЛ
04 сентября 2022, 03:40 |
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Вчера, 3 августа, состоялся матч 6-го тура АПЛ между «Астон Виллой» и «Манчестер Сити». Матч завершился со счетом 1:1, оба гола пришлись на 2-й тайм игры.
Чемпионат Англии по футболу. 6-й тур
АПЛ. 3 сентября
«Астон Вилла» – «Ман Сити» – 1:1
Голы: Бэйли, 74 – Холланд, 50
События матча
74’
ГОЛ ! Мяч забил Леон Бэйли (Астон Вилла).
50’
ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Ман Сити).
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