Астон Вилла – Ман Сити – 1:1. Холанд снова забил. Видео голов и обзор

Вчера, 3 августа, состоялся матч 6-го тура АПЛ между «Астон Виллой» и «Манчестер Сити». Матч завершился со счетом 1:1, оба гола пришлись на 2-й тайм игры.

Чемпионат Англии по футболу. 6-й тур

АПЛ. 3 сентября

«Астон Вилла» – «Ман Сити» – 1:1

Голы: Бэйли, 74 – Холланд, 50