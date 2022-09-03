Динамовский кризис: головокружение от неуспехов

Признаться, делая прогноз на нынешний сезон УПЛ, я мысленно выделял для себя лишь одну команду-фаворита и сразу несколько – претендентов на второе место. Фаворитом у меня однозначно было «Динамо».

Аргументов, чтобы думать именно так, у меня было много. Собственно, они, эти аргументы, были приблизительно одинаковыми у многих футбольных болельщиков. Как говорится, тут не нужно иметь семь пядей во лбу. Достаточно пары.

Вот что имеется ввиду. В сложившейся ситуации, вызванной рашистским вторжением, «Динамо» пострадало на порядок меньше (уж извините за это топорное сравнение) от того же «Шахтера», который был вынужден обходиться и без своего главного тренера, и без почти всех легионеров. У «бело-синих» в этой связи проблем несравненно меньше: Де Пена, Витиньо и даже Вербич в структурных построениях команды не играли определяющей роли.

С уходом немногочисленных «варягов» киевская команда не станет слабее, а новая динамовская поросль из действительно крутой клубной академии не заставит себя долго ждать – примерно так я размышлял. Ну и плюс ко всему опыт и авторитет Луческу позволял не только удержать команду на плаву в сложнейшие времена, но и вывести ее из забвения.

После трех сыгранных туров (для динамовцев - двух) моя уверенность в светлом будущем для «бело-синих» в текущем чемпионате страны (да и не только в оном) порядком пошатнулась. Потому что я не увидел и толики того, в чем был уверен «на бумаге». Я увидел разбитую морально и физически команду, не знающую и не умеющую. Однако привычно винить в произошедшем Мирчу Луческу лично я не собираюсь. И не только потому, что это проще и привычнее всего. А еще и потому, что румынский тренер попросту не должен быть козлом отпущения в ситуации, где от него почти ничего не зависит.

***

Сначала хочу поговорить об объективной стороне динамовского кризиса. А то, что это кризис, ни у кого не должно возникать сомнений, ведь с учетом поражения от «Зари» киевляне проиграли уже четыре игры подряд. Так вот, мне кажется, что Луческу сознательно готовил своих подопечных в первую очередь на матчи против «Фенербахче». Если целесообразно говорить в данном случае, то именно на те две игры Луческу выводил своих футболистов на пик формы. Не столько физический пик, ведь сие было просто авантюрой, сколько моральный.

По моему мнению, игра стоила свеч. «Динамо» героически прошло более мощного, как мне кажется, вице-чемпиона Турции. «Динамо» осталось в игре. «Динамо» осталось в Лиге чемпионов. И обеспечило себе как минимум группу Лиги Европы.

Далее на аналогичных «дрожжах» был пройден «Штурм». И некоторые поспешили заказать Луческу «прижизненный памятник». Поспешили, чего уж там. Но сейчас не об этом.

«Бенфика» банально оказалась выше классом. Против лома приема не нашлось. Не нашлось в первую и последнюю очередь потому, что кадрового ресурса «Динамо» оказалось несравнимо мало. «В «Бенфике» Яремчук выходит на замены, а у нас он был бы лучшим футболистом» - эти слова Луческу очень точно характеризуют соотношение сил в том противостоянии.

ФК Динамо Киев

Хотя, конечно же, с Мирчи Михалыча тоже нельзя снимать вины за два безвольные поражение подопечных: уж извините, но тренерского мастерства Луческу в двух поединках против «Бенфики» лично я не увидел. Вот в играх против «Фенера» и «Штурма» видел, а тут – нет. Так что, конечно же, есть в той звонкой оплеухе и его вина.

Как, безусловно, есть его вина и в резонансных поражениях от «Днепра-1» и «Зари»: не предугадал, не проникся, не сделал вовремя замены, не внес вовремя коррективы в игру, не настроил должным образом. И одной мантры – «ребята два месяца не были в Киеве, морально устали» - уже маловато будет. Нужно уметь признавать и свои ошибки.

Но вины клубного руководства – читай: Игоря Суркиса – на порядок больше. На мой взгляд. Сейчас постараюсь объясниться.

***

Игорь Михайлович практически при каждом удобном случае хвалится тем, что, дескать, умеет удержать в команде знаковых игроков. В данном случае речь не только о Цыганкове, но и о Буяльском, Забарном, Шапаренко, Сидорчуке. Список при желании можно продолжить.

Как показывает практика, подобное «удерживание» ни к чему хорошему не приводит. Цыганков перерос «Динамо» и заслужил на новый вызов. Но его не отпустили вовремя. Теперь он может потихоньку деградировать. Или, в лучшем случае, играть от момента к моменту. Убрать его с состава вроде бы и нельзя, как и признать, что он попросту стал обузой. И к личной трагедии Цыганкова добавляется общая трагедия: заменить его равноценно некем. Потому что об этой замене никто не думает.

То же самое – коллективная безответственность – произошла и в случае ухода Вербича. Оказалось, что на левый фланг полузащиты ставить банально некого. Мирча совал туда кого угодно, только не профильного исполнителя. А все потому, что в клубе привыкли жить одним днем. Это определение, как нельзя кстати, подходит и под проблему нападения.

Дескать, есть Беседин в атаке, есть Ванат на подходе, есть вечный Гармаш – этого достаточно, дабы подавать заявку в УПЛ или еврокубки. Но по факту получается, что один уже не тянет, второй – еще, а третий – привык ходить лошадью. Кулача и Супрягу просто выносим за скобки – трансферные просчеты могут быть у каждого клуба. И дай Бог каждому футбольному агенту пронырливость Шаблия…

Получается вопиющая картина бесхозяйственности: вроде бы есть основная обойма, и это хорошо, можно почивать на лаврах, но шаг в сторону – и там полный провал. Но шаг этот делать не хочется. Потому что некомфортно. А перечить боссу никто не может. Да и некому, в общем-то. Даже Алексей Михайличенко, с функций и роли которого все смеялись, но который реально мог хотя бы на равных говорить с ИМС, слинял в УАФ. Остался лишь вакуум.

Вакуум заполняется в срочном порядке. Словно заплаты на рубище бродяги. Внезапно ушел Вербич – срочно бросились искать замену на стороне. Нашли в «Заре». Ихнего Кабаева. Хотя своих неплохих полузащитников соответствующего профиля пороспихивали по арендам.

ФК Динамо Киев

С форвардами – ситуация словно две капли воды похожая. Надо было в сотый раз понять, что Беседин не тянет, что это не игрок уровня первой команды «Динамо», чтобы в авральном порядке приняться где-то на стороне искать нападающего. Не брезгуя даже рашистскими отходами.

И ведь нельзя же сказать, что даже в это экстремальное время у «Динамо» закончились деньги на трансферы. Да нет, конечно же. Тем более, что одно попадание в группу ЛЕ гарантированно принесло в казну «бело-синих» порядка пяти миллионов евро. На эти деньги можно купить пару-тройку достойных игроков. На проблемные позиции. Но «чесаться» начали лишь после того, как начались проблемы, когда убедились, что плохо и с Цыганковым, и без него. Не говоря уже о позиции форварда.

Может, неуместно будет выглядеть сравнение с «Шахтером», но тем не менее: попав в глубочайший цейтнот, «горняки» по всем «сусекам» отыскивали игроков как на проблемные позиции, так и про запас. Подписав не только бывших своих, но и бывшего динамовца Михайличенко. В «Динамо», похоже, предпочли делать красивую мину при плохой игре. То есть, выезжать на имеющемся ресурсе Цыганкова и компании. И «чуйке» Мистера.

«Чуйка» оказалась делом ненадежным: срабатывает далеко не всегда. И это не вина человека, которому уже 77 лет, а его беда: в силу почтенного возраста он просто априори не может предложить нечто новое, «эдакое», для чего нужны молодость и компьютер.

Подкачал и ресурс. Оказалось, что даже по меркам УПЛ его тоже немного. И это уже вина, а не беда. Потому что изначально должны были смотреть хотя бы на шаг вперед.

Но смотрели только на себя любимого в зеркало.