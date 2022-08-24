Фиаско Динамо в Лиссабоне, старт УПЛ, нервы Вернидуба, телепул треснул
Главные новости за 23 августа на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 23 августа.
1. Дальше – Лига Европы. Динамо в Лиссабоне разгромно уступило Бенфике
И в ответной игре киевляне ничего не сумели противопоставить сопернику
2A. Сухой старт на Олимпийском. Шахтер и Металлист 1925 сыграли вничью
Первый матч нового чемпионата завершился без голов
2B. Верес нанес поражение Черноморцу в дебютном матче Григорчука
Первый официальный поединок под его руководством «моряки» проиграли
3A. Неудачное возвращение Вернидуба. Колос на своем поле обыграл Кривбасс
Судьбу матча решил один результативный удар
3B. ВЕРНИДУБ: «3 года не работал в УПЛ. Ничего не меняется. Понимаете, о чем я»
Главный тренер «Кривбасса» прокомментировал матч против «Колоса»
4A. Еврокубковые экс-бойцы. Заря не оставила шансов Ворскле
Команда Патрика ван Леувена мощно стартовала в новом сезоне
4B. Setanta: Заря нарушила условия телепула, канал обратился в УПЛ
Канал не получил сигнал матча 1-го тура
5. Аталанта опредилилась с суммой, за которую готова отпустить Малиновского
Руслан заинтересован в переходе в «Тоттенхэм»
6. Легендарный для Шахтера бразилец заявил о завершении карьеры
Жадсон решил остановиться в 38 лет
7. Президент WBC: «Ждем решение Фьюри. Или бой с Усиком, или вакантный титул»
Маурисио Сулейман считает, что бой за все пояса возможен
8. Угис КРАСТИНЬШ: «Пришло время, когда мы уже никого не боимся»
Главный тренер сборной Украины по волейболу дал интервью накануне ЧМ
9A. Не стреляйте в пианиста. Почему не нужно критиковать Беседина
Обозреватель Sport.ua – о критике в адрес основного форварда «Динамо»
9B. Некоронованные чемпионы Украины: от Динамо до Черноморца
О чемпионстве Карпат, гегемонии Динамо и всплеске Днепра
10. Сезон УПЛ 2022/2023: начинаем под вой сирен. Закончим на Донбасс Арене?
Sport.ua – о новом во всех отношениях футбольном чемпионате страны
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