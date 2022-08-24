Фиаско Динамо в Лиссабоне, старт УПЛ, нервы Вернидуба, телепул треснул

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 23 августа.

1. Дальше – Лига Европы. Динамо в Лиссабоне разгромно уступило Бенфике

И в ответной игре киевляне ничего не сумели противопоставить сопернику

2A. Сухой старт на Олимпийском. Шахтер и Металлист 1925 сыграли вничью

Первый матч нового чемпионата завершился без голов

2B. Верес нанес поражение Черноморцу в дебютном матче Григорчука

Первый официальный поединок под его руководством «моряки» проиграли

3A. Неудачное возвращение Вернидуба. Колос на своем поле обыграл Кривбасс

Судьбу матча решил один результативный удар

3B. ВЕРНИДУБ: «3 года не работал в УПЛ. Ничего не меняется. Понимаете, о чем я»

Главный тренер «Кривбасса» прокомментировал матч против «Колоса»

4A. Еврокубковые экс-бойцы. Заря не оставила шансов Ворскле

Команда Патрика ван Леувена мощно стартовала в новом сезоне

4B. Setanta: Заря нарушила условия телепула, канал обратился в УПЛ

Канал не получил сигнал матча 1-го тура

5. Аталанта опредилилась с суммой, за которую готова отпустить Малиновского

Руслан заинтересован в переходе в «Тоттенхэм»

6. Легендарный для Шахтера бразилец заявил о завершении карьеры

Жадсон решил остановиться в 38 лет

7. Президент WBC: «Ждем решение Фьюри. Или бой с Усиком, или вакантный титул»

Маурисио Сулейман считает, что бой за все пояса возможен

8. Угис КРАСТИНЬШ: «Пришло время, когда мы уже никого не боимся»

Главный тренер сборной Украины по волейболу дал интервью накануне ЧМ

9A. Не стреляйте в пианиста. Почему не нужно критиковать Беседина

Обозреватель Sport.ua – о критике в адрес основного форварда «Динамо»

9B. Некоронованные чемпионы Украины: от Динамо до Черноморца

О чемпионстве Карпат, гегемонии Динамо и всплеске Днепра

10. Сезон УПЛ 2022/2023: начинаем под вой сирен. Закончим на Донбасс Арене?

Sport.ua – о новом во всех отношениях футбольном чемпионате страны