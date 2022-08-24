Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Фиаско Динамо в Лиссабоне, старт УПЛ, нервы Вернидуба, телепул треснул
Другие новости
24 августа 2022, 07:35 | Обновлено 24 августа 2022, 07:44
2360
0

Фиаско Динамо в Лиссабоне, старт УПЛ, нервы Вернидуба, телепул треснул

Главные новости за 23 августа на Sport.ua

24 августа 2022, 07:35 | Обновлено 24 августа 2022, 07:44
2360
0
Фиаско Динамо в Лиссабоне, старт УПЛ, нервы Вернидуба, телепул треснул
УЕФА

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 23 августа.

1. Дальше – Лига Европы. Динамо в Лиссабоне разгромно уступило Бенфике
И в ответной игре киевляне ничего не сумели противопоставить сопернику

2A. Сухой старт на Олимпийском. Шахтер и Металлист 1925 сыграли вничью
Первый матч нового чемпионата завершился без голов

2B. Верес нанес поражение Черноморцу в дебютном матче Григорчука
Первый официальный поединок под его руководством «моряки» проиграли

3A. Неудачное возвращение Вернидуба. Колос на своем поле обыграл Кривбасс
Судьбу матча решил один результативный удар

3B. ВЕРНИДУБ: «3 года не работал в УПЛ. Ничего не меняется. Понимаете, о чем я»
Главный тренер «Кривбасса» прокомментировал матч против «Колоса»

4A. Еврокубковые экс-бойцы. Заря не оставила шансов Ворскле
Команда Патрика ван Леувена мощно стартовала в новом сезоне

4B. Setanta: Заря нарушила условия телепула, канал обратился в УПЛ
Канал не получил сигнал матча 1-го тура

5. Аталанта опредилилась с суммой, за которую готова отпустить Малиновского
Руслан заинтересован в переходе в «Тоттенхэм»

6. Легендарный для Шахтера бразилец заявил о завершении карьеры
Жадсон решил остановиться в 38 лет

7. Президент WBC: «Ждем решение Фьюри. Или бой с Усиком, или вакантный титул»
Маурисио Сулейман считает, что бой за все пояса возможен

8. Угис КРАСТИНЬШ: «Пришло время, когда мы уже никого не боимся»
Главный тренер сборной Украины по волейболу дал интервью накануне ЧМ

9A. Не стреляйте в пианиста. Почему не нужно критиковать Беседина
Обозреватель Sport.ua – о критике в адрес основного форварда «Динамо»

9B. Некоронованные чемпионы Украины: от Динамо до Черноморца
О чемпионстве Карпат, гегемонии Динамо и всплеске Днепра

10. Сезон УПЛ 2022/2023: начинаем под вой сирен. Закончим на Донбасс Арене?
Sport.ua – о новом во всех отношениях футбольном чемпионате страны

По теме:
Бой Усик – Фьюри на мази, Шахтер подписал бразильца, проблемы с телепулом
Магучих и Середа стали чемпионами Европы, Малиновский забил Милану
Усик снова сильнее Джошуа, новый вариант для Мудрика, проблемы Львова
главные новости
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
MMA | 24 августа 2022, 02:15 2
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие

Ведущие украинские бойцы MMA проводят поединки на протяжении 2022 года

ВЕРНИДУБ: «3 года не работал в УПЛ. Ничего не меняется. Понимаете, о чем я»
Футбол | 23 августа 2022, 21:19 19
ВЕРНИДУБ: «3 года не работал в УПЛ. Ничего не меняется. Понимаете, о чем я»
ВЕРНИДУБ: «3 года не работал в УПЛ. Ничего не меняется. Понимаете, о чем я»

Главный тренер «Кривбасса» прокомментировал матч против «Колоса»

Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги чемпионов Бенфика – Динамо
Футбол | 23.08.2022, 10:00
Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги чемпионов Бенфика – Динамо
Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги чемпионов Бенфика – Динамо
Аталанта опредилилась с суммой, за которую готова отпустить Малиновского
Футбол | 23.08.2022, 11:38
Аталанта опредилилась с суммой, за которую готова отпустить Малиновского
Аталанта опредилилась с суммой, за которую готова отпустить Малиновского
ОТАМЕНДИ: «Мы хорошо начали матч с Динамо. Была мощь и победный напор»
Футбол | 24.08.2022, 04:18
ОТАМЕНДИ: «Мы хорошо начали матч с Динамо. Была мощь и победный напор»
ОТАМЕНДИ: «Мы хорошо начали матч с Динамо. Была мощь и победный напор»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Образцовый бизнес. 10 самых дорогих продаж в истории Бенфики
Образцовый бизнес. 10 самых дорогих продаж в истории Бенфики
22.08.2022, 12:34 5
Футбол
Промоутер Усика: «40 миллионов за бой? Пресса преувеличивает»
Промоутер Усика: «40 миллионов за бой? Пресса преувеличивает»
23.08.2022, 09:16
Бокс
Залужный впервые назвал число погибших украинских военных
Залужный впервые назвал число погибших украинских военных
22.08.2022, 15:35 11
Война
Леннокс ЛЬЮИС: «Не понимаю, почему Джошуа говорили, что он выигрывает»
Леннокс ЛЬЮИС: «Не понимаю, почему Джошуа говорили, что он выигрывает»
22.08.2022, 13:59 4
Бокс
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Цыганков и Попов не сыграют с Бенфикой из-за травм»
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Цыганков и Попов не сыграют с Бенфикой из-за травм»
22.08.2022, 23:46 14
Футбол
Бенфика – Динамо – 3:0. Видео голов и обзор матча
Бенфика – Динамо – 3:0. Видео голов и обзор матча
24.08.2022, 00:23 3
Футбол
Начался прием ставок: Фьюри – явный фаворит боя с Усиком
Начался прием ставок: Фьюри – явный фаворит боя с Усиком
22.08.2022, 16:19 19
Бокс
Трансфер Шведа в Шахтер находится на завершающей стадии
Трансфер Шведа в Шахтер находится на завершающей стадии
22.08.2022, 11:40 18
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности