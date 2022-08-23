Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВЕРНИДУБ: «3 года не работал в УПЛ, ничего не меняется. Понимаете, о чем я»
Чемпионат Украины
Колос К
23.08.2022, FT 1 : 0
Кривбасс
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
23 августа 2022, 21:19 | Обновлено 23 августа 2022, 22:09
4083
13

ВЕРНИДУБ: «3 года не работал в УПЛ, ничего не меняется. Понимаете, о чем я»

Главный тренер «Кривбасса» прокомментировал матч против «Колоса»

23 августа 2022, 21:19 | Обновлено 23 августа 2022, 22:09
4083
13
ВЕРНИДУБ: «3 года не работал в УПЛ, ничего не меняется. Понимаете, о чем я»
ФК Кривбасс. Юрий Вернидуб

Главный тренер криворожского «Кривбасса» Юрий Вернидуб прокомментировал выездной матч против ковалевского «Колоса» (0:1) в 1-м туре УПЛ:

«Особенно комментировать ничего бы не хотелось. Поздравляю «Колос» с победой. К сожалению, мы проиграли. Скажу одно: три года я не работал в чемпионате Украины – ничего не меняется. Все как было, так и осталось. Те люди, которые следят за футболом, понимают о чем я говорю.

Ребята старались. И в первом тайме они играли так, как мы и условились. Хотя игра не была быстрой, но мы владели инициативой. Пропустили гол по стандарту, затем во втором начали двигаться. Наверное, вспомнили, что нужно и нужно играть. Начали появляться какие-то моменты, но, к сожалению, не смогли их реализовать. Хотя и у «Колоса» было два опасных стандарта.

Вот и весь футбол. А так постоянные свистки: только начинаем атаку, то не там мяч бросил, то не там поставил. Я думаю, так в хороших чемпионатах не судят, а судят немного по-другому. Дают возможность, чтобы развивался темп игры. В этом и есть интерес футбола, чтобы он был скорым. Там, где надо, арбитр не свистит, там, где не надо – свистит. Все наоборот.

Почти 9 месяцев не было чемпионата Украины. Всем тяжело начинать. Надо отдать должное нашим славным Вооруженным силам Украины, которые сейчас защищают нашу землю от оккупантов и дают нам право проводить эти матчи. Снимаю перед ними шляпу, ведь знаю, как это и что это такое.

Слава Украине! Слава нашим защитникам! Слава нашим живым героям. Слава героям, которых с нами нет. Но они всегда будут в наших сердцах».

По теме:
Колос – Кривбасс – 1:0. Неудачный старт Вернидуба. Видео гола и обзор матча
Юрий ВИРТ: «Мы играли идеально. Это радует»
КРИВЕНЦОВ: «В День Харькова попросили сыграть душой и сердцем для жителей»
чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига видео голов и обзор Колос Ковалевка Колос - Кривбасс выбор редакции
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник ФК Кривбасс
Оцените материал
(31)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Черноморец – Верес – 0:1. Неудачный дебют Григорчука. Обзор матча
Футбол | 23 августа 2022, 20:12 0
Черноморец – Верес – 0:1. Неудачный дебют Григорчука. Обзор матча
Черноморец – Верес – 0:1. Неудачный дебют Григорчука. Обзор матча

«Верес» стартовал с победы

Мирча ЛУЧЕСКУ: «Цыганков и Попов не сыграют с Бенфикой из-за травм»
Футбол | 22 августа 2022, 23:46 14
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Цыганков и Попов не сыграют с Бенфикой из-за травм»
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Цыганков и Попов не сыграют с Бенфикой из-за травм»

Наставник киевского «Динамо» поделился ожиданиями от ответного матча Q4 ЛЧ

Стали известны детали перехода Лукаса Тейлора в Шахтер
Футбол | 22.08.2022, 21:57
Стали известны детали перехода Лукаса Тейлора в Шахтер
Стали известны детали перехода Лукаса Тейлора в Шахтер
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Усик меня впечатлил»
Бокс | 23.08.2022, 01:30
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Усик меня впечатлил»
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Усик меня впечатлил»
Какие будут санкции для Зари? Дело о телепуле передадут в КДК УАФ
Футбол | 23.08.2022, 17:27
Какие будут санкции для Зари? Дело о телепуле передадут в КДК УАФ
Какие будут санкции для Зари? Дело о телепуле передадут в КДК УАФ
Комментарии 13
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
KvlaD
Югик взялся за старое нытье о плохом судействе  Колос, конечно ни раз тянули судьи назначая левые пенки, но конкретно в этом матче все было чисто. 
Ответить
+8
DSH88
Пошел сопли на кулак наматывать ... оПьять судьи виноваты . 
Ответить
+8
Кирилл Бондаренко
30 лет живу в Украине,ничего не меняется.
Понимаете о чем я🤔
Ответить
+7
coba777
Поганому танцюристу...
Ответить
+7
Выталкиватель парашутистов
Если Вернидуб проиграет еще один матч, точно отправят на передовую...
Ответить
+7
romanchik.8409
Судья свистел по делу..Вернидуб зашкаливает.. Замахнулся на судью... Звезду поймал..
Ответить
+6
Gargantua
не увидел там плохого судейства
Ответить
+5
witcher_rr
Бидло ти, Юра ,необразоване,себе так тренери не ведуть.Мат за матом,твій рівень давно зрозумілий.
Ответить
+1
Lion
  Ті люди, які слідкують за футболом, розуміють, про що я кажу.
:":":":":":" 
Юра ты за три года тоже не изменился, люди которые следять за тобой знают о чём я.......
Ответить
0
veter
Надо привыкать по новой. Теперь могут и на сирены быть перерывы и весь темп уйдёт в убежище.
Ответить
0
FoZZy
Ти або солдат ЗСУ або футбольний тренер, а поєднання цих двох посад веде до того, що щось погано виходитиме, от і результат, але у пана Вернидуба судді винуваті. Звичайно, а не його поєднання двох посад і солдата ЗСУ і футбольного тренера.
Ответить
0
umnuy2
браво федерация!!!
Ответить
-2
Calm
Зед, ти як був лай..м так і залишився 
Ответить
-2
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Вот так и посчитал. Американский судья ответил, почему отдал победу Джошуа
Вот так и посчитал. Американский судья ответил, почему отдал победу Джошуа
22.08.2022, 06:23 19
Бокс
Это надо остановить. Двоюродный брат Тайсона Фьюри убит ударом ножа в шею
Это надо остановить. Двоюродный брат Тайсона Фьюри убит ударом ножа в шею
21.08.2022, 23:57 3
Бокс
ВИДЕО. Малиновский открыл счет в матче Аталанты против Милана
ВИДЕО. Малиновский открыл счет в матче Аталанты против Милана
21.08.2022, 22:20 1
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Не понимаю, почему Джошуа говорили, что он выигрывает»
Леннокс ЛЬЮИС: «Не понимаю, почему Джошуа говорили, что он выигрывает»
22.08.2022, 13:59 4
Бокс
Болельщик Ливерпуля: «Я бы сделал все, чтобы эта троица за нас не играла»
Болельщик Ливерпуля: «Я бы сделал все, чтобы эта троица за нас не играла»
23.08.2022, 13:42 4
Футбол
Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги чемпионов Бенфика – Динамо
Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги чемпионов Бенфика – Динамо
23.08.2022, 10:00 2
Футбол
Аталанта опредилилась с суммой, за которую готова отпустить Малиновского
Аталанта опредилилась с суммой, за которую готова отпустить Малиновского
23.08.2022, 11:38 2
Футбол
Джо ДЖОЙС – о выходке Джошуа : «Это была не лучшая концовка отличного боя»
Джо ДЖОЙС – о выходке Джошуа : «Это была не лучшая концовка отличного боя»
21.08.2022, 19:01
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности