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Чемпионат Украины
Колос К
23.08.2022 17:00 - : -
Кривбасс
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Украина. Премьер лига
22 августа 2022, 21:31 |
140
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Колос – Кривбасс. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка первого тура Украинской Премьер-лиги

22 августа 2022, 21:31 |
140
0
Колос – Кривбасс. Текстовая трансляция матча
ФК Кривбасс

Во вторник, 23 августа, состоится поединок первого тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Колос» и «Кривбасс». Матч пройдет в Ковалевке на стадионе «Колос», стартовый свисток прозвучит в 17:00.

Этот матч завершит программу первого игрового дня нового национального первенства. Примечательно, что только «Колос» во вторник сыграет на домашнем стадионе. В прошлом чемпионате, который был завершен досрочно из-за полномасштабного военного вторжения россии, ковалевцы заняли восьмое место в турнирной таблице. К новому сезону «Колос» готовился на своей базе в Ковалевке.

Криворожский «Кривбасс» был возрожден в 2020-м и за два года клуб сумел завоевать путевку в Премьер-лигу. Летом у руля криворожцев Александра Бабича сменил Юрий Вернидуб, известный по успешной работе в луганской «Заре» и молдавском «Шерифе». Подготовку к сезону «Кривбасс» провел в Кривом Роге и на Закарпатье.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Колос» – «Кривбасс», за которой можно следить здесь.

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Источник Sport.ua
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