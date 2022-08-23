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Чемпионат Украины
Колос К
23.08.2022, FT 1 : 0
Кривбасс
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Украина. Премьер лига
23 августа 2022, 21:12 | Обновлено 23 августа 2022, 21:27
855
0

Колос – Кривбасс – 1:0. Неудачный старт Вернидуба. Видео гола и обзор матча

Обзор матча первого тура УПЛ

23 августа 2022, 21:12 | Обновлено 23 августа 2022, 21:27
855
0
Колос – Кривбасс – 1:0. Неудачный старт Вернидуба. Видео гола и обзор матча
УПЛ

Сегодня, 23 августа «Колос» в первом туре УПЛ минимально обыграл «Кривбасс» - 1:0. Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:

События матча

36’
ГОЛ ! Мяч забил Роман Гончаренко (Колос К).
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Источник Setanta Sports Ukraine
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