Украина. Премьер лига23 августа 2022, 21:12 | Обновлено 23 августа 2022, 21:27
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Колос – Кривбасс – 1:0. Неудачный старт Вернидуба. Видео гола и обзор матча
Обзор матча первого тура УПЛ
23 августа 2022, 21:12 | Обновлено 23 августа 2022, 21:27
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Сегодня, 23 августа «Колос» в первом туре УПЛ минимально обыграл «Кривбасс» - 1:0. Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:
События матча
36’
ГОЛ ! Мяч забил Роман Гончаренко (Колос К).
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