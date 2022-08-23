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Чемпионат Украины
Колос К
23.08.2022, FT 1 : 0
Кривбасс
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Украина. Премьер лига
23 августа 2022, 18:53 | Обновлено 23 августа 2022, 18:58
700
3

Неудачное возвращение Вернидуба. Колос на своем поле обыграл Кривбасс

Судьбу матча решил один результативный удар

23 августа 2022, 18:53 | Обновлено 23 августа 2022, 18:58
700
3
Неудачное возвращение Вернидуба. Колос на своем поле обыграл Кривбасс
ФК Кривбасс

Отчет о матче ожидайте позже.

Украинская Премьер-лига. 1-й тур.

«Колос» – «Кривбасс» – 1:0

Гончаренко (36)

Волынец (51), Ильин (66), Гончаренко (79), Милько (83), Золотов (86), Новак (87) – Банада (63), Семенов (70), Вернидуб (88)

«Колос»: Волынец, Черноморец, Гончаренко, Новак, Золотов, Милько, Ориховский, Мякушко (Исаенко, 80), Болбат, Ильин (Смирный, 79), Попов (Лысенко, 69).

«Кривбасс»: Сарнавский, Вернидуб, Зотько, Татарков, Якимец, Банада (Кораблин, 65), Н.Волошин (Дебелко, 74), Хомченовский, Понедельник (Шевченко, 46), Семенов, Устименко (Хобленко, 46).

Арбитр: Юрий Иванов (Донецкая область)

Стадион «Колос» (Ковалевка)

КОЛОС - КРИВБАСС. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Колос Ковалевка Колос - Кривбасс отчеты
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Источник Sport.ua
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FoZZy
Колосу Браво! Опустили "Зе-проект" на землю... І це тальки початок...
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+6
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witcher_rr
Вернидуб веде себе,як бидло.
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+1
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