Неудачное возвращение Вернидуба. Колос на своем поле обыграл Кривбасс
Судьбу матча решил один результативный удар
Отчет о матче ожидайте позже.
Украинская Премьер-лига. 1-й тур.
«Колос» – «Кривбасс» – 1:0
Гончаренко (36)
Волынец (51), Ильин (66), Гончаренко (79), Милько (83), Золотов (86), Новак (87) – Банада (63), Семенов (70), Вернидуб (88)
«Колос»: Волынец, Черноморец, Гончаренко, Новак, Золотов, Милько, Ориховский, Мякушко (Исаенко, 80), Болбат, Ильин (Смирный, 79), Попов (Лысенко, 69).
«Кривбасс»: Сарнавский, Вернидуб, Зотько, Татарков, Якимец, Банада (Кораблин, 65), Н.Волошин (Дебелко, 74), Хомченовский, Понедельник (Шевченко, 46), Семенов, Устименко (Хобленко, 46).
Арбитр: Юрий Иванов (Донецкая область)
Стадион «Колос» (Ковалевка)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Sport.ua следит за тренировочными сборами команд украинской Премьер-лиги
Канал не получил сигнал