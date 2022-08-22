Во вторник, 23 августа, в Ковалевке состоится матч 1-го тура украинской Премьер-лиги, в котором «Колос» на своем домашнем стадионе примет «Кривбасс». Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по Киеву.

Колос

В прошлом чемпионате, который был завершен досрочно из-за полномасштабного военного вторжения россии, команда Ярослава Вишняка заняла восьмое итоговое место в турнирной таблице, набрав за 18 туров 24 очка.

Этим летом «Колос» провел два учебно-тренировочных сбора на своей базе в Ковалевке. В рамках подготовки к новому сезону были проведены 11 контрольных матчей, в которых подопечные Вишняка одержали четыре победы, дважды сыграли вничью и потерпели пять поражений.

Что касается трансферной кампании, то главными потерями являются переходы хавбеков Андрея Тотовицкого и Вячеслава Чурко соответственно в донецкий «Шахтер» и луганскую «Зарю». Причем за Тотовицкого «горняки» заплатили «Колосу» рекордные для клуба из Ковалевки деньги – 700 тысяч евро. В то же время были подписаны Сергей Болбат из «Шахтера» и Евгений Смирный из «Динамо».

Кривбасс

Клуб из Кривого Рога был возрожден в 2020 году на базе «Горняка». По сути команду просто переименовали, сделав вместе с тем ребрендинг по замене эмблемы на логотип старого-доброго «Кривбасса», который дважды становился бронзовым призером чемпионата Украины в сезонах 1998/99 и 1999/2000.

За два года клубу удалось дважды повыситься в классе, выйдя из Второй лиги сначала в Первую, а затем в УПЛ. Причем в элите украинского футбола клуб последний раз выступал в сезоне 2012/13, непосредственно перед своим расформированием.

В прошлом сезоне «бело-красно-черные» играли под руководством главного тренера Александра Бабича и финишировали на второй строчке в турнирной таблице Первой лиги, пропустив вперед только харьковский «Металлист». В межсезонье Бабич ушел в отставку, а на замену ему пришел Юрий Вернидуб, известный по успешной работе в луганской «Заре» и молдавском «Шерифе».

Ориентировочные составы

«Колос»: Волынец – Болбат, Гончаренко, Новак, Черноморец, Задоя, Милько, Смирный, Ильин, Мякушко, Лысенко.

«Кривбасс»: Сарнавский – Опанасенко, Зотько, Вернидуб, Якимец, Рябов, Банада, Семотюк, Хомченовский, Волошин, Хобленко.

23 августа, вторник