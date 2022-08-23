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Чемпионат Украины
Черноморец
23.08.2022, FT 0 : 1
Верес
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Украина. Премьер лига
23 августа 2022, 17:00 | Обновлено 23 августа 2022, 17:12
1313
2

Верес нанес поражение Черноморцу в дебютном матче Григорчука

Первый официальный поединок под руководством старого-нового наставника «моряки» проиграли

23 августа 2022, 17:00 | Обновлено 23 августа 2022, 17:12
1313
2
Верес нанес поражение Черноморцу в дебютном матче Григорчука
УПЛ

В Киеве на стадионе НТК имени Виктора Банникова состоялся поединок первого тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором встретились одесский «Черноморец» и ровненский «Верес».

«Моряки», которые являлись номинальными хозяевами, провели первый официальный поединок под руководством Романа Григорчука после его возвращения в команду. Григорчук был объявлен главным тренером «Черноморца» еще 1 января, так что времени создать боеспособный коллектив у него было достаточно.

До начала поединка фаворитом, согласно котировкам букмекеров, был именно одесский коллектив, однако повели в счете гости. На 22-й минуте Дмитрий Клёц решился на неожиданный дальний удар, и он принес результат. Мяч после отскока от газона попал в штангу, от которой предательски для Дмитрия Непогодова влетел в ворота.

УПЛ. Дмитрий Клёц

Спустя несколько минут команда Юрия Вирта могла удвоить свое преимущество. После навеса от Геннадия Пасича с левого фланга, Сергей Шестаков с лета расстреливал ворота с близкого расстояния, но Непогодов совершил великолепный сейв. Еще раз опытный голкипер спас «моряков» в начале второго тайма, когда отразил пенальти от Виталия Дахновского.

В то же время Богдан Когут, в отличие от своего визави, не слишком часто был вынужден включаться в игру. Абсолютное большинство времени мяч находился в центре поля, а обострения, которые таковыми можно было назвать только с натяжкой, случались довольно редко.

Подопечные Вирта сыграли очень грамотно, не позволив сопернику создать угрозы у своих ворот. Встреча завершилась минимальной победой «Вереса». При этом единственный гол Клёца по праву будет претендовать на звание самого красивого взятия ворот в туре.

УПЛ

Перерывы в поединке случались только на водопой, из-за жары. Воздушных тревог, как и в матче-открытии между донецким «Шахтером» и харьковским «Металлистом 1925», не было.

В следующем туре обе команды проведут гостевые поединки. 27 августа «Черноморец» сыграет с харьковским «Металлистом 1925», а «Вересу» в этот же день будет противостоять полтавская «Ворскла».

Украинская Премьер-лига. 1-й тур.

«Черноморец» – «Верес» – 0:1.

 Клец (22).

 Джеймс (90) - Вовченко (43), Г. Пасич (66), Мирошник (90+4), Когут (90+5).

На 48 хв. Дахновский не реализовал одиннадцатиметровый (вратарь).

«Черноморец»: Непогодов, Брагару, Гладкий, Джеймс, Ермаков, Кравченко (Войтиховский, 84), Политыло, Салюк (Наумец, 46), Селин, Фили (Плакса, 50), Штогрин (Юсов, 62).

«Верес»: Когут, С. Шестаков (Гагун, 33), Мирошник, Вовченко, Е. Пасич, Кучеров, Клец, Дахновский (Гечев, 86), Лебеденко (С. Шарай, 71), Г. Пасич (В. Шарай, 86), Гайдучик (Сергийчук, 71).

Стадион: им. В. Банникова (Киев).

Рефери: Николай Балакин (Киевская обл.).

ЧЕРНОМОРЕЦ – ВЕРЕС. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Черноморец Одесса Верес Ровно Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Черноморец - Верес отчеты Денис Шаховец
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Денис Шаховец
Денис Шаховец Sport.ua
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Комментарии 2
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Александр Ад
молодець Верес ,перемога не тількі  по рахунку,но  і по грі
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alekos59
Григорчук, чем ты занимался до начала чу ??? Бабло получал, а команда как была утопленник так и осталась. 
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