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Украина. Премьер лига
23 августа 2022, 20:51 | Обновлено 23 августа 2022, 21:06
817
0

Юрий ВИРТ: «Мы играли идеально. Это радует»

Наставник «Вереса» - о победе над «Черноморцем»

23 августа 2022, 20:51 | Обновлено 23 августа 2022, 21:06
817
0
Юрий ВИРТ: «Мы играли идеально. Это радует»
ФК Верес. Юрий Вирт

Главный тренер «Вереса» Юрий Вирт прокомментировал победу 1:0 над «Черноморцем» в первом туре УПЛ:

Прежде всего, поздравляю всех с Днем государственного флага. Спасибо воинам, которые защищают Украину. Которые дают возможность нам заниматься любимым делом и играть в футбол.

Относительно игры – мы детально разобрали соперника. И имели конкретный план того, как обыграть «Черноморец». Футболисты этот план на игру выполнили на 100%.

Мы очень удачно отыграли в обороне. Не давали сопернику создавать голевые моменты. За исключением одного эпизода в первом тайме, когда потеряли концентрацию во время розыгрыша стандартного положения.

Играли идеально. Это радует. Потому что в контрольных матчах было много ошибок.

Сыграли с большой концентрацией. С желанием. С дисциплиной. На мой взгляд, у нас все хорошо с физической подготовкой. Мы выдержали темп игры, даже в жару.

Относительно действий в атаке – мы забили хороший гол и могли забить еще. Конечно, нереализованный пенальти не придал нам уверенности. Начали больше терять мяч. Но в конце матча мы снова взяли игру под свой контроль и довели ее до логической победы. Полагаю, мы заслуженно победили сегодня».

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Источник ФК Верес
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