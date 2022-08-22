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Украина. Премьер лига
22 августа 2022, 01:18 | Обновлено 22 августа 2022, 01:19
76
0

Черноморец – Верес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

В Одессе дуют новые футбольные ветры

22 августа 2022, 01:18 | Обновлено 22 августа 2022, 01:19
76
0
Черноморец – Верес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
ФК Черноморец Одесса

Во вторник, 23 августа, в Киеве на НТК им. В. Банникова состоится матч первого тура Украинской Премьер-лиги по футболу, в котором сыграют одесский «Черноморец» и ровенский «Верес». Стартовый свисток рефери прозвучит в 15:00 по киевскому времени.

Черноморец


Перемены в футбольном клубе из Одессы назревали давно. Возвращение «моряков» в ряды команд-участниц Премьер-лиги сопровождалось крупным скандалом, когда местный менеджмент решил создать на базе своего коллектива филиал резервного состава киевского «Динамо», в который отдельными штрихами вписывались те игроки, благодаря которым «Черноморец» вообще обеспечил себе повышение в классе. Руководил этим коллективом, ожидаемо, также «динамовец» Юрий Мороз, однако нормализовать серию неудачных результатов в первой половине сезона так и не вышло, что привело к итоговому 13 месту перед началом «вечной» зимней паузы.

За время каникул многое должно было бы поменяться в «Черноморце», так как под новый год в команду вернулся настоящий кумир одесситов Роман Григорчук, и коллектив постепенно начал проводить кадровые чистки. «Нам нужно еще два-три качественных игрока», «Хочется возродить атмосферу на стадионе в Одессе» – два высказывания из интервью украинского специалиста, датированные 8 и 21 февраля 2022 года соответственно. Что было дальше – вы и сами прекрасно знаете.

Теперь уже у «моряков», как и практически у всех команд УПЛ, кроме наших еврокубковых бойцов, было достаточно времени для того, чтобы как следует подготовиться ко старту сезона, который еще не факт, что начнется, не факт что будет продолжаться больше одного игрового дня, и множество иных условностей, о которых не хочется лишний раз вспоминать. «Черноморец» мог вернуть в родной город большую игру, но теперь будет вынужден скитаться по стране наравне со всеми. К слову, Григорчук возвращается в УПЛ на свой 120 матч в этом турнире.

Верес


Что касается ровенского «Вереса», то коллектив Юрия Вирта за время отсутствия официальных матчей сумел сохранить в своей обойме ключевых исполнителей, поэтому все еще будет представлять собой достаточно опасную силу в нашем футболе. До сих пор нет очевидного ответа на вопрос, где именно «красно-черные» будут проводить свои домашние матчи, однако календарь, согласно которому они лишь 1 октября впервые сыграют в качестве хозяев (против львовского «Руха»), указывает на желание клуба подготовить именно арену в Винниках для этой задачи.

Родные стены и свежая кровь в виде нескольких интересных приобретений по типу Романа Гагуна, Николая Квасного или братьев Шараев (уже вторая семейная связка в клубе) также должны разнообразить прагматичный футбол команды Вирта. Тактикой мелких успехов «Верес» в прошлом сезоне сумел добраться до середины таблицы, однако тогда такой футбол можно было объяснить возвращением в УПЛ и тонусом соперников. Сейчас же придется рисковать, так как практически все подходят к турниру в одинаковых условиях, на чем уже делал акцент коллега по цеху главного тренера ровенчан. К слову, «Верес» не забивает уже 343 минуты в «элитном» дивизионе, в то время как их соперники пропускали 8 матчей подряд.

История встреч


Футбольные пути «Черноморца» и «Вереса» ранее пересекались 19 раз в рамках УПЛ и Первой лиги. Наблюдается схожая по количеству побед каждой из команд статистика – 9 успешных игр для «Черноморца», 7 побед «Вереса» и 4 ничьих. Последний раз соперники играли в официальном матче прошлой осенью – матч в Одессе завершился победой ровенчан со счетом 1:0. За гостей отличился Евгений Пасич.

Ориентировочные составы


«Черноморец»: Непогодов – Селин, Ермаков, Джеймс, Путря – Кравченко, Политыло – Кузик, Юсов, Брагару – Штогрин.

«Верес»: Когут – Е. Пасич, Вовченко, Мирошник, С. Шестаков – Кучеров, Клец – Г. Пасич, С. Шарай, Дахновский – Гайдучик.

Прогноз на противостояние


Мы считаем, что номинальные хозяева поля сумеют одержать победу в предстоящей игре. Нашей ставкой будет позиция – «Черноморец» не проиграет и ТБ 2.5 с коэффициентом 2.75 по линии Parimatch.

23 август, вторник

«Черноморец» – «Верес»
Киев. НТК им. В. Банникова. 15:00
Прямая ТВ-трансляция – платформа Setanta Spots
ЧЕРНОМОРЕЦ – ВЕРЕС. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Прогноз Sport.ua – 2:1
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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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