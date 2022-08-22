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Чемпионат Украины
Черноморец
23.08.2022 15:00 - : -
Верес
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Украина. Премьер лига
22 августа 2022, 20:15 | Обновлено 22 августа 2022, 20:18
155
1

Черноморец – Верес. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка первого тура Украинской Премьер-лиги

22 августа 2022, 20:15 | Обновлено 22 августа 2022, 20:18
155
1
Черноморец – Верес. Текстовая трансляция матча
ФК Черноморец

Во вторник, 23 августа, состоится встреча первого тура чемпионата Украины, в которой одесский «Черноморец» примет ровненский «Верес». Матч пройдет в Киеве на стадионе НТК им. В. Банникова, начало в 15:00.

Это десятое очное противостояние данных клубов. В предыдущих девяти пять побед одержали одесситы, трижды сильнее был «Верес», и лишь раз команды сыграли вничью. Но при этом последний поединок на поле «Черноморца» завершился в пользу гостей. В 11 туре прошлого чемпионата гол Евгения Пасича принес минимальную победу «Вересу».

Наш сайт проведет текстовую трансляцию матча «Черноморец» – «Верес», за которой можно следить здесь.

АНОНС И ПРОГНОЗ МАТЧА

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Источник Sport.ua
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