Черноморец – Верес. Текстовая трансляция матча
Следите за текстовой трансляцией поединка первого тура Украинской Премьер-лиги
Во вторник, 23 августа, состоится встреча первого тура чемпионата Украины, в которой одесский «Черноморец» примет ровненский «Верес». Матч пройдет в Киеве на стадионе НТК им. В. Банникова, начало в 15:00.
Это десятое очное противостояние данных клубов. В предыдущих девяти пять побед одержали одесситы, трижды сильнее был «Верес», и лишь раз команды сыграли вничью. Но при этом последний поединок на поле «Черноморца» завершился в пользу гостей. В 11 туре прошлого чемпионата гол Евгения Пасича принес минимальную победу «Вересу».
Наш сайт проведет текстовую трансляцию матча «Черноморец» – «Верес», за которой можно следить здесь.
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