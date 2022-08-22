Во вторник, 23 августа, состоится встреча первого тура чемпионата Украины, в которой одесский «Черноморец» примет ровненский «Верес». Матч пройдет в Киеве на стадионе НТК им. В. Банникова, начало в 15:00.

Это десятое очное противостояние данных клубов. В предыдущих девяти пять побед одержали одесситы, трижды сильнее был «Верес», и лишь раз команды сыграли вничью. Но при этом последний поединок на поле «Черноморца» завершился в пользу гостей. В 11 туре прошлого чемпионата гол Евгения Пасича принес минимальную победу «Вересу».

Наш сайт проведет текстовую трансляцию матча «Черноморец» – «Верес», за которой можно следить здесь.

АНОНС И ПРОГНОЗ МАТЧА