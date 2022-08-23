23.08.2022, FT 0 : 1
Украина. Премьер лига23 августа 2022, 20:12 | Обновлено 23 августа 2022, 20:34
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Черноморец – Верес – 0:1. Неудачный дебют Григорчука. Обзор матча
«Верес» стартовал с победы
23 августа 2022, 20:12 | Обновлено 23 августа 2022, 20:34
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Сегодня «Верес» в матче первого тура нового сезона УПЛ на выезде обыграл «Черноморец» - 1:0. Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:
События матча
22’
ГОЛ ! Мяч забил Дмитрий Клёц (Верес).
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