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Чемпионат Украины
Черноморец
23.08.2022, FT 0 : 1
Верес
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Украина. Премьер лига
23 августа 2022, 20:12 | Обновлено 23 августа 2022, 20:34
734
0

Черноморец – Верес – 0:1. Неудачный дебют Григорчука. Обзор матча

«Верес» стартовал с победы

23 августа 2022, 20:12 | Обновлено 23 августа 2022, 20:34
734
0
Черноморец – Верес – 0:1. Неудачный дебют Григорчука. Обзор матча
ФК Черноморец

Сегодня «Верес» в матче первого тура нового сезона УПЛ на выезде обыграл «Черноморец» - 1:0. Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:

События матча

22’
ГОЛ ! Мяч забил Дмитрий Клёц (Верес).
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Источник Sport.ua
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