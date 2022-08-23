Аталанта опредилилась с суммой, за которую готова отпустить Малиновского
Руслан заинтересован в переходе в «Тоттенхэм»
Украинский полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский встретился с генеральным директором клуба Лукой Перкасси по поводу своего будущего, сообщает Tutto Atalanta со ссылкой на Sport Italia.
Хавбек заявил, что готов пойти в аренду в «Тоттенхэм» и не собирается рассматривать предложение от «Марселя». Перкасси нравится игра Руслана, он не хочет его отпускать и сообщил об этом игроку.
Но в то же время Sport Italia называет цену, за которую клуб из Бергамо готов отпустить Малиновского. «Аталанта» намерена получить 18-20 миллионов за Руслана. Правда, предложений о полноценном выкупе игрока еще не поступало.
В 2019 году «Аталанта» заплатила 13.6 миллионов евро бельгийскому «Генку» за украинца.
Ранее стало известно, что жена Руслана Малиновского подписалась в Instagram на главного тренера «Тоттенхэма» Антони Конте.
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