Перейдет в Тоттенхэм? Жена Малиновского подписалась на Конте в Instagram

Роксана Малиновская, жена украинского футболиста Руслана Малиновского, который выступает за итальянскую «Аталанту», подписалась на главного тренера «Тоттенхэма» Антонио Конте в Instagram.

Выглядит достаточно интересно, тем более на фоне слухов о переходе украинца в состав «шпор».

Отметим, что ранее появилась информация о интересе «Тоттенхэма» к Руслану. Правда, английский клуб хочет арендовать игрока, а «Аталанта» настаивает на полноценном трансфере.

Напомним, что украинским футболистом также интересуется и новичок АПЛ «Ноттингем Форест».

Руслан Малиновский уже провел первый матч сезона в Серии А, где отметился голевой передачей.