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Англия
17 августа 2022, 07:56 | Обновлено 17 августа 2022, 09:16
2024
1

Перейдет в Тоттенхэм? Жена Малиновского подписалась на Конте в Instagram

Роксана Малиновская действует на опережение

17 августа 2022, 07:56 | Обновлено 17 августа 2022, 09:16
2024
1
Перейдет в Тоттенхэм? Жена Малиновского подписалась на Конте в Instagram
Instagram. Роксана Малиновская

Роксана Малиновская, жена украинского футболиста Руслана Малиновского, который выступает за итальянскую «Аталанту», подписалась на главного тренера «Тоттенхэма» Антонио Конте в Instagram.

Выглядит достаточно интересно, тем более на фоне слухов о переходе украинца в состав «шпор».

Отметим, что ранее появилась информация о интересе «Тоттенхэма» к Руслану. Правда, английский клуб хочет арендовать игрока, а «Аталанта» настаивает на полноценном трансфере.

Напомним, что украинским футболистом также интересуется и новичок АПЛ «Ноттингем Форест».

Руслан Малиновский уже провел первый матч сезона в Серии А, где отметился голевой передачей.

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Источник Sport.ua
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Pojarskiy
Може просто дружина перейде до Конте 
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