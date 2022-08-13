Италия13 августа 2022, 22:58 |
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Сампдория - Аталанта - 0:2. С ассистом Малиновского. Обзор матча
Руслан отметился результативной передачей
13 августа 2022, 22:58 |
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«Аталанта» в первом туре нового сезона чемпионата Италии обыграла «Сампдорию» со счетом 2:0. В компенсированное время украинский хавбек Руслан Малиновский разогнал контратаку, которая завершилась голом.
События матча
90’
ГОЛ ! Мяч забил Адемола Лукман (Аталанта).
26’
ГОЛ ! Мяч забил Рафаэл Толой (Аталанта).
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