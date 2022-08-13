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Чемпионат Италии
Сампдория
13.08.2022, FT 0 : 2
Аталанта
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Италия
13 августа 2022, 22:58 |
1199
0

Сампдория - Аталанта - 0:2. С ассистом Малиновского. Обзор матча

Руслан отметился результативной передачей

13 августа 2022, 22:58 |
1199
0
Сампдория - Аталанта - 0:2. С ассистом Малиновского. Обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

«Аталанта» в первом туре нового сезона чемпионата Италии обыграла «Сампдорию» со счетом 2:0. В компенсированное время украинский хавбек Руслан Малиновский разогнал контратаку, которая завершилась голом.

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Адемола Лукман (Аталанта).
26’
ГОЛ ! Мяч забил Рафаэл Толой (Аталанта).
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Аталанта Сампдория Руслан Малиновский чемпионат Италии по футболу видео голов и обзор
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Источник Sport.ua
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