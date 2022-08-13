В субботу, 13 августа, в Генуи на поле арены «Луиджи Феррарис» состоится матч 1-го тура чемпионата Италии, в котором сойдутся местная «Сампдория» и «Аталанта». Стартовый свисток в матче прозвучит в 19:30 по киевскому времени.

Сампдория

Предыдущий сезон в Серии А «Сампдория» завершила на 15 позиции. В 38 матчах она набрала 36 очков, добившись 10 побед и 6 ничьи, потерпев 22 поражения.

При подготовке к новым вызовам команда Марко Джампаоло провела три контрольных поединка, в которых обошлась без неудач. Она вначале сыграла вничью 1:1 с «Пармой», затем обыграла 2:0 «Брешиа» и разошлась миром с турецким «Бешикташем» - 1:1.

На почин официального сезона «Сампдория» провела матч первого этапа Кубка Италии. Это была домашняя игра с «Реджиной», которая принесла генуэзцам минимальную победу со счетом 1:0.

Аталанта

Команда украинского полузащитника Руслана Малиновского в предыдущем чемпионате Италии выступила из рук вон плохо. Напомним, она в итоге заняла скромное 8 место, не добившись права на участие в еврокубках нового сезона. А ведь в сезоне-2021/2022 «Аталанта» была среди участников групповой стадии Лиги чемпионов.

В 38 матчах национального чемпионата предыдущего созыва «бергамаски» набрали 59 очков, одержав 16 побед при 11 ничьих и 11 поражениях. «Фиорентине», которая стала 7-й и сыграет в квалификации Лиги конференций, «Аталанта» проиграла 3 пункта.

При подготовке к новому сезону «Аталанта» вначале обыграла «Комо» со счетом 4:0, после чего уступила английскому «Ньюкаслу» (0:1) и испанской «Валенсии» (1:2).

Ориентировочные составы

Сампдория: Аудеро – Берешиньски, Феррари, Колли, Ауджелло, Лерис, Ринкон, Виллар, Семиоли, Сабири, Капуто.

Аталанта: Муссо – Толой, Скальвини, Околи, Хатебур, де Рон, Копмайнерс, Мехле, Пашалич, Малиновский, Сапата.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что в предстоящем поединке гости смогут подтвердить свой уровень и победят. Нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 1.78 по линии Parimatch.

13 августа, суббота