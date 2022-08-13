Серия А. Победный старт Милана, ассист Малиновского

Новый сезон итальянской Серии А стартовал двумя матчами. Действующий чемпион, «Милан», дома убедительно обыграл «Удинезе», несмотря на пропущенный гол на самом старте матча.

Руслан Малиновский остался в запасе «Аталанты» на матч с «Сампдорией», но вышел на замену на 84-й минуте вместо Марио Пашалича и успел оформить ассист на последних секундах матча.

«Милан» - «Удинезе» - 4:2

Голы: Эрнандес 11 (с пенальти), Ребич 15, 68, Диас 46 – Бекао 2, Мазина 45+3

«Сампдория» - «Аталанта» - 0:2

Голы: Толой 26, Лукман 90+5

Сегодня в Серии А состоятся еще два матча: «Лечче» - «Интер» и «Монца» - «Торино». Оба начнутся в 21:45 по Киеву.