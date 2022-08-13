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Италия
13 августа 2022, 18:50 | Обновлено 13 августа 2022, 19:56
960
0

На чемоданах. Малиновский – в запасе Аталанты на матч с Сампдорией

Украинский хавбек начинает сезон на скамейке

13 августа 2022, 18:50 | Обновлено 13 августа 2022, 19:56
960
0
На чемоданах. Малиновский – в запасе Аталанты на матч с Сампдорией
ФК Аталанта. Руслан Малиновский

Сегодня, 13 августа «Аталанта» в первом туре Серии А на выезде сыграет с «Сампдорией». Начало матча – в 19:30 по Киеву.

Украинский полузащитник Руслан Малиновский, несмотря на слухи об уходе из «Аталанты», вчера вошел в заявку команды на матч. Однако сегодня наставник «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини решил оставить хавбека в запасе.

Состав «Аталанты»: Муссо, Толой, Околи, Джимсити, Хатебур, Де Роон, Коопмейнес, Мэле, Пашалич, Муриэль, Сапата

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Atalanta B.C. (@atalantabc)

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Источник Sport.ua
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