На чемоданах. Малиновский – в запасе Аталанты на матч с Сампдорией

Сегодня, 13 августа «Аталанта» в первом туре Серии А на выезде сыграет с «Сампдорией». Начало матча – в 19:30 по Киеву.

Украинский полузащитник Руслан Малиновский, несмотря на слухи об уходе из «Аталанты», вчера вошел в заявку команды на матч. Однако сегодня наставник «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини решил оставить хавбека в запасе.

Состав «Аталанты»: Муссо, Толой, Околи, Джимсити, Хатебур, Де Роон, Коопмейнес, Мэле, Пашалич, Муриэль, Сапата