Назван топ-клуб АПЛ, в который может перейти Малиновский
Украинский хавбек «Аталанты» может стать футболистом «Тоттенхэма»
Украинский хавбек «Аталанты» Руслан Малиновский в ближайшее время может стать игроком лондонского «Тоттенхэма».
«Шпоры» под руководством Антонио Конте стали фаворитами в борьбе за украинца, обогнав соперников, в том числе и «Ноттингем Форест». Руслан не против переехать из Бергамо в другой серьезный клуб, и «шпоры» могут предоставить ему отличную возможность.
Однако «Аталанта» согласна только на полноценный трансфер украинца, а лондонский клуб хочет взять Малиновского в аренду с правом выкупа, возможно обязательным, в конце сезона.
Предложение «Тоттенхэма» находится на столе у руководства клуба из Бергамо, и клубам необходимо согласовать формулу трансфера. 29-летний украинец в текущем сезоне уже успел сыграть матч 1-го тура Серии А, в котором отдал голевую передачу.
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