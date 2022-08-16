Назван топ-клуб АПЛ, в который может перейти Малиновский

Украинский хавбек «Аталанты» Руслан Малиновский в ближайшее время может стать игроком лондонского «Тоттенхэма».

«Шпоры» под руководством Антонио Конте стали фаворитами в борьбе за украинца, обогнав соперников, в том числе и «Ноттингем Форест». Руслан не против переехать из Бергамо в другой серьезный клуб, и «шпоры» могут предоставить ему отличную возможность.

Однако «Аталанта» согласна только на полноценный трансфер украинца, а лондонский клуб хочет взять Малиновского в аренду с правом выкупа, возможно обязательным, в конце сезона.

Предложение «Тоттенхэма» находится на столе у руководства клуба из Бергамо, и клубам необходимо согласовать формулу трансфера. 29-летний украинец в текущем сезоне уже успел сыграть матч 1-го тура Серии А, в котором отдал голевую передачу.