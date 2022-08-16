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Англия
16 августа 2022, 23:23 | Обновлено 16 августа 2022, 23:51
2240
1

Назван топ-клуб АПЛ, в который может перейти Малиновский

Украинский хавбек «Аталанты» может стать футболистом «Тоттенхэма»

16 августа 2022, 23:23 | Обновлено 16 августа 2022, 23:51
2240
1
Назван топ-клуб АПЛ, в который может перейти Малиновский
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Украинский хавбек «Аталанты» Руслан Малиновский в ближайшее время может стать игроком лондонского «Тоттенхэма».

«Шпоры» под руководством Антонио Конте стали фаворитами в борьбе за украинца, обогнав соперников, в том числе и «Ноттингем Форест». Руслан не против переехать из Бергамо в другой серьезный клуб, и «шпоры» могут предоставить ему отличную возможность.

Однако «Аталанта» согласна только на полноценный трансфер украинца, а лондонский клуб хочет взять Малиновского в аренду с правом выкупа, возможно обязательным, в конце сезона. 

Предложение «Тоттенхэма» находится на столе у руководства клуба из Бергамо, и клубам необходимо согласовать формулу трансфера. 29-летний украинец в текущем сезоне уже успел сыграть матч 1-го тура Серии А, в котором отдал голевую передачу.

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Руслан Малиновский Аталанта Тоттенхэм трансферы АПЛ трансферы Серии A трансферы Ноттингем Форест
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Источник Tutto Atalanta
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Комментарии 1
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А чому б і ні? Якщо я не помиляюся, то Маліновський за 3 сезони тільки Ювентусу забив 4 м'ячі. Мабуть Конте, як бувший туринець, це рахує.
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