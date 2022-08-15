Источник: Малиновский не хочет в Ноттингем Форест, есть другие опции в АПЛ
Есть варианты в АПЛ и Лиге 1
По информации журналиста Виктора Вацко, хавбек «Аталанты» Руслан Малиновский с высоким процентом вероятности покинет чемпионат Италии.
При этом украинский игрок не хочет переходить в «Ноттингем Форест», который действительно интересуется Малиновским. У полузащитника есть варианты с более статусными клубами АПЛ, а также опции среди команд французской Лиги 1.
Ранее тренер «Аталанты» признал, что Руслан может покинуть команду.
Клуб не против продажи Малиновского, чей контракт истекает летом 2023 года.
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