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  4. Источник: Малиновский не хочет в Ноттингем Форест, есть другие опции в АПЛ
Англия
15 августа 2022, 16:10 |
2251
2

Источник: Малиновский не хочет в Ноттингем Форест, есть другие опции в АПЛ

Есть варианты в АПЛ и Лиге 1

15 августа 2022, 16:10 |
2251
2
Источник: Малиновский не хочет в Ноттингем Форест, есть другие опции в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

По информации журналиста Виктора Вацко, хавбек «Аталанты» Руслан Малиновский с высоким процентом вероятности покинет чемпионат Италии.

При этом украинский игрок не хочет переходить в «Ноттингем Форест», который действительно интересуется Малиновским. У полузащитника есть варианты с более статусными клубами АПЛ, а также опции среди команд французской Лиги 1.

Ранее тренер «Аталанты» признал, что Руслан может покинуть команду.

Клуб не против продажи Малиновского, чей контракт истекает летом 2023 года.

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Руслан Малиновский Аталанта Ноттингем Форест Виктор Вацко
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Источник Вацко Light
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Комментарии 2
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Тарас Чубак
Якщо в Лізі 1 це клуб зони ЛЧ то навіть це краще ніж НФ, можливо навіть краще ніж топ клуби АПЛ (якщо такі пропозиції є авжеж) бо там закріпитися у старті буде дуже важко, можливо якщо лише Арсенал бо і конкуренти не супер зіркові та футбол який точно би підійшов для Руслана, ну і авжеж Зіна допоміг би з адаптацією. Доречі ще й фактор Жезуса, бо вони з Мурієлем  схожі за скілами нападники, а у Руслана з ним супер хімія 
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+1
Roma513
Що то таке? " "
Хочя  яке джерело...
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0
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