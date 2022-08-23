Сухой старт на Олимпийском. Шахтер и Металлист 1925 сыграли вничью
Первый матч нового чемпионата завершился без голов
Новый сезон чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги был открыn матчем в Киеве на стадионе НСК «Олимпийский» между донецким «Шахтером» и харьковским «Металлистом 1925».
Символично, что открытие первого чемпионата УПЛ в условиях полномасштабной войны с россией припало на День Государственного флага Украины. Перед началом встречи было поднято уникальное знамя. Это сине-желтый флаг, с которым украинец Данило Мигаль выбежал на поле в Монреале во время полуфинального матча Олимпиады-1976 между сборными ГДР и СССР. Тогда в сборной СССР выступало сразу 9 игроков киевского «Динамо».
Столько же украинцев впервые за долгое время появились на поле в футболке донецкого «Шахтера». А все потому, что все легионеры, кроме Лассины Траоре, покинули клуб, а подписать им на замену удалось всего двух игроков с паспортами других стран – хорватского полузащитника Невена Джурасека и бразильского защитника Лукаса Тейлора.
В первом тайме болельщики, которые были вынуждены смотреть поединок по ТВ из-за запрета посещения стадионов, не увидели забитых мячей, хотя моменты имели обе команды. Несколько раз на ударной позиции оказывался Михаил Мудрик, однако ему либо не хватало точности, либо же на высоте был вратарь Олег Мозиль, проводивший дебютный поединок в элитном дивизионе. Отличный шанс открыть счет был у Ростислава Русина из «Металлиста 1925», но номинальных хозяев спас Анатолий Трубин.
Во втором тайме игроки «Шахтера» сделали акцент на контроль мяча и владели практически полной инициативой. Впрочем, время тикало, а цифры на табло не менялись, что было на руку, конечно же, «Металлисту 1925». На 75 минуте Михаил Мудрик с левого фланга сместился в центр и из-за пределов штрафной пробил без шансов для голкипера, но мяч предательски попал в перекладину.
Самые реальные возможности для взятия ворот у харьковчан в конца второго тайма были во время исполнения стандартов, но голевыми те моменты можно назвать только с натяжкой. В любом случае, очевидно, что от того «Шахтера», который в УПЛ мог уверенно выигрывать десятки матчей подряд, осталось только название.
0:0 – команда Игора Йовичевича потеряла два очка и теперь разговоры о том, что «Динамо» должно стать чемпионом по итогам сезона, кажутся более основательными. Голами матч-открытие не порадовал, но хорошо, что хоть перерывов на воздушные тревоги в этот раз удалось избежать.
Украинская Премьер-лига. 1-й тур.
«Шахтер» – «Металлист 1925» – 0:0
Очеретько (84) – Ременюк (72)
«Шахтер»: Трубин, Михайличенко, Кривцов, Матвиенко, Тейлор, Петряк (Очеретько, 76), Степаненко, Судаков (Бондаренко, 61), Мудрик, Джурасек, Сикан (Тотовицкий, 61).
«Металлист 1925»: Мозиль, Шершень, Безуглый, Курило, Рудавский, Мартынюк, Русин, Габелок, Кравченко (Дудик, 78), Ременюк (Дмитренко, 78), Зубков (Бичек, 71).
Арбитр: Александр Шандор (Львов)
НСК «Олимпийский» (Киев).
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1. "Динамо...кипр" - уже тысячу раз доказано (в том числе налоговыми органами Украины), что фейки ахметовские, вываливающиеся грязным потоком в СМИ - именно фейки, за которыми ноль доказательств. А вот у твоего ХОЗЯИНА рыльце давно в пушку в части неуплаты налогов, но особо этим никто не занимается (или НЕ ХОЧЕТ по причине коррупции заниматься).
2. "ОПЗЖ..." - надо доказывать, что ахметов МОГ, НО НЕ ХОТЕЛ противостоять событиям на Донбассе в 2014 году?!! ВЕСЬ Донбасс, ВСЕ чиновники, ВСЯ полиция ему подчинялись и были у него на кормлении - но он выжидал, ВТАЙНЕ поддерживая сепаров. Что, не так разве?
Так что сиди лучше на своем месте (у компа) и не пиши гадости. Да, и запомни: антирекорд ТВОИХ (0:10 не самой сильной немецкой команде в двух матчах) превзойден может быть именно ТВОИМИ в будущей группе ЛЧ. Лично у меня здесь сомнений не возникает
Ей скоро нас в ЛЧ представлять !
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