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Чемпионат Украины
Шахтер Донецк
23.08.2022, FT 0 : 0
Металлист 1925
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Украина. Премьер лига
23 августа 2022, 14:57 | Обновлено 23 августа 2022, 15:27
2785
48

Сухой старт на Олимпийском. Шахтер и Металлист 1925 сыграли вничью

Первый матч нового чемпионата завершился без голов

23 августа 2022, 14:57 | Обновлено 23 августа 2022, 15:27
2785
48
Сухой старт на Олимпийском. Шахтер и Металлист 1925 сыграли вничью
ФК Шахтер

Новый сезон чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги был открыn матчем в Киеве на стадионе НСК «Олимпийский» между донецким «Шахтером» и харьковским «Металлистом 1925».

Символично, что открытие первого чемпионата УПЛ в условиях полномасштабной войны с россией припало на День Государственного флага Украины. Перед началом встречи было поднято уникальное знамя. Это сине-желтый флаг, с которым украинец Данило Мигаль выбежал на поле в Монреале во время полуфинального матча Олимпиады-1976 между сборными ГДР и СССР. Тогда в сборной СССР выступало сразу 9 игроков киевского «Динамо».

ФК Шахтер Донецк

Столько же украинцев впервые за долгое время появились на поле в футболке донецкого «Шахтера». А все потому, что все легионеры, кроме Лассины Траоре, покинули клуб, а подписать им на замену удалось всего двух игроков с паспортами других стран – хорватского полузащитника Невена Джурасека и бразильского защитника Лукаса Тейлора.

В первом тайме болельщики, которые были вынуждены смотреть поединок по ТВ из-за запрета посещения стадионов, не увидели забитых мячей, хотя моменты имели обе команды. Несколько раз на ударной позиции оказывался Михаил Мудрик, однако ему либо не хватало точности, либо же на высоте был вратарь Олег Мозиль, проводивший дебютный поединок в элитном дивизионе. Отличный шанс открыть счет был у Ростислава Русина из «Металлиста 1925», но номинальных хозяев спас Анатолий Трубин.

Во втором тайме игроки «Шахтера» сделали акцент на контроль мяча и владели практически полной инициативой. Впрочем, время тикало, а цифры на табло не менялись, что было на руку, конечно же, «Металлисту 1925». На 75 минуте Михаил Мудрик с левого фланга сместился в центр и из-за пределов штрафной пробил без шансов для голкипера, но мяч предательски попал в перекладину.

ФК Шахтер Донецк. Первый удар по мячу нанес украинский военный

Самые реальные возможности для взятия ворот у харьковчан в конца второго тайма были во время исполнения стандартов, но голевыми те моменты можно назвать только с натяжкой. В любом случае, очевидно, что от того «Шахтера», который в УПЛ мог уверенно выигрывать десятки матчей подряд, осталось только название.

0:0 – команда Игора Йовичевича потеряла два очка и теперь разговоры о том, что «Динамо» должно стать чемпионом по итогам сезона, кажутся более основательными. Голами матч-открытие не порадовал, но хорошо, что хоть перерывов на воздушные тревоги в этот раз удалось избежать.

Украинская Премьер-лига. 1-й тур.

«Шахтер» – «Металлист 1925» – 0:0

Очеретько (84) – Ременюк (72)

«Шахтер»: Трубин, Михайличенко, Кривцов, Матвиенко, Тейлор, Петряк (Очеретько, 76), Степаненко, Судаков (Бондаренко, 61), Мудрик, Джурасек, Сикан (Тотовицкий, 61).

«Металлист 1925»: Мозиль, Шершень, Безуглый, Курило, Рудавский, Мартынюк, Русин, Габелок, Кравченко (Дудик, 78), Ременюк (Дмитренко, 78), Зубков (Бичек, 71).

Арбитр: Александр Шандор (Львов)

НСК «Олимпийский» (Киев).

ШАХТЕР - МЕТАЛЛИСТ 1925. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Денис Шаховец
Денис Шаховец Sport.ua
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Комментарии 48
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DK1961
Подтверждение того, что без браузил - "шахтеры" не команда. Посмотрим, как они сыграют с более сильными клубами, я думаю, что будет еще нагляднее
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+10
Показать Скрыть 2 ответа
Игорь Петров
Убогое зрелище, от шахтера осталось одно название, по-большому счету это фк мариуполь, разбавленный несколькими «старичками» горняков ( Степаненко, Кривцов, Пятов)
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+7
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Сергей Лебедев
Ой как плохо, что они играют в группе ЛЧ. Смотреть даже как то страшно....
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+6
IgorDK
Бажаю Шахті Першу лігу, там їх чекає Агробізнес
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+5
BARA.bass
Я хоть и болею за ШАХТЁР, но с таким составом при всём уважении к футболистам, им тяжело будет составить конкуренцию Динамикам за чемпионство. Но я доволен что хоть чемпионат запустили, и это уже достижение.
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+5
Aleks04
І це команда － претендент на другу позицію?! Не смішить.. Радий за йобановіча 
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+5
Показать Скрыть 4 ответа
FunnyCat_____
Отличное  начало нового чемпионата !
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+5
Показать Скрыть 1 ответ
Умник
Трубин молодец, могли проиграть
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+5
Макс Максов
Поки туманні перспективи, тому що гра так собі... Як в нападі, так і в захисті!
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+4
DK1961
А теперь представьте себе с каким счетом этот клюб будет залетать ЛЮБОМУ сопернику в группе ЛЧ
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+4
axylinam
Качество игры Шахтёра на уровне каких нибудь немецких аматоров- состав мёртвый, Мудрик принимает много сомнительных решений на поле, игрок явно сырой, но главное что чемпионат начался, это уже плюс
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+3
yuriy_kent
Зі стартом УПЛ нас! Як для першого матчу непогано. Шкода що не додали. Але і Металіст грав непогано. Видно що команда не зіграна. Треба розуміти і жити з новими реаліями нашого чемпіонату. Після перемоги на фронті будуть і перемоги в чемпіонаті. 
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+3
DK1961
"аргументу", не умеющему аргументировать (но зато любящему безосновательно обзывать):
1. "Динамо...кипр" - уже тысячу раз доказано (в том числе налоговыми органами Украины), что фейки ахметовские, вываливающиеся грязным потоком в СМИ - именно фейки, за которыми ноль доказательств. А вот у твоего ХОЗЯИНА рыльце давно в пушку в части неуплаты налогов, но особо этим никто не занимается (или НЕ ХОЧЕТ по причине коррупции заниматься).
2. "ОПЗЖ..." - надо доказывать, что ахметов МОГ, НО НЕ ХОТЕЛ противостоять событиям на Донбассе в 2014 году?!! ВЕСЬ Донбасс, ВСЕ чиновники, ВСЯ полиция ему подчинялись и были у него на кормлении - но он выжидал, ВТАЙНЕ поддерживая сепаров. Что, не так разве?
Так что сиди лучше на своем месте (у компа) и не пиши гадости. Да, и запомни: антирекорд ТВОИХ (0:10 не самой сильной немецкой команде в двух матчах) превзойден может быть именно ТВОИМИ в будущей группе ЛЧ. Лично у меня здесь сомнений не возникает
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+2
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Metalist1925
Отскочили донецкие. Чемпионат будет весёлым для них
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+2
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Igor Jones
Да   ППЦ... шахтарчикам без бразилов
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+2
FunnyCat_____
кто смотрел весь матч, как выглядела команда из села Счастливое?
Ей скоро нас в ЛЧ представлять !
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+1
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Умник
Орки тоже упл смотрят😆, тьфу тьфу без сирен пока
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+1
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Burevestnik
і так буде після кожного матчу ШД  і ДК : 
прихильники ДК провокують прихильників ШД  і навпаки... 
 
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0
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Віталій Ткачук
Вже й календар продажна УАФ підігнала під Шахту, а вони середнячку ледве не програли. В ЛЧ буде біда.
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0
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Vladislav Pohily
З такою грою Шахти з чемпіоном думаю все зрозуміло. Якщо Динамо й програє, то тільки через мутки з телепулом, якщо будуть якісь санкції.
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0
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