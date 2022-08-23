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Шахтер Донецк
23.08.2022, FT 0 : 0
Металлист 1925
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Украина. Премьер лига
23 августа 2022, 16:27 | Обновлено 23 августа 2022, 17:01
885
0

Шахтер - Металлист 1925 - 0:0. Первый матч сезона. Видеообзор матча

Фрагменты стартового матча сезона УПЛ

23 августа 2022, 16:27 | Обновлено 23 августа 2022, 17:01
885
0
Шахтер - Металлист 1925 - 0:0. Первый матч сезона. Видеообзор матча
ФК Шахтер

Состоялся первый матч нового сезона УПЛ, в котором «Шахтер» и «Металлист 1925» определить сильнейшего не сумели - 0:0.

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Источник Sport.ua
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