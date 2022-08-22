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Чемпионат Украины
Шахтер Донецк
23.08.2022 13:00 - : -
Металлист 1925
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Украина. Премьер лига
22 августа 2022, 14:10 |
219
0

Шахтер – Металлист 1925. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка первого тура Украинской Премьер-лиги

22 августа 2022, 14:10 |
219
0
Шахтер – Металлист 1925. Текстовая трансляция матча
ФК Шахтер Донецк

Во вторник, 23 августа, состоится поединок первого тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся донецкий «Шахтер» и харьковский «Металлист 1925». Матч пройдет в Киеве на стадионе НСК «Олимпийский», стартовый свисток прозвучит в 13:00.

Именно «горняки» и харьковчане откроют новый чемпионат среди сильнейших украинских клубов. «Шахтер» к новому сезону готовился в Нидерландах и Словении, где провел восемь товарищеских матчей (3 победы, 3 поражения и 2 ничьи). Отметим, что в составе команды Игора Йовичевича, который в июле возглавил «горняков», числятся всего два легионера: Лассина Траоре (Буркина-Фасо) и Невен Джурасек (Хорватия). Кроме того, в заявке «Шахтера» нет ни одного бразильца, чего не случалось с 2002 года.

«Металлист 1925» летом не покидал пределы Украины и провел девять спаррингов (8 побед и 1 ничья). На прошлой неделе харьковский клуб отпраздновал шестилетие со дня основания.

В первом круге предыдущего чемпионата, который не был доигран из-за вторжения орков в нашу страну, «Шахтер» обыграл «Металлист 1925» со счетом 2:0 (голы забили Степаненко и Траоре).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Металлист 1925», за которой можно следить здесь.

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Источник Sport.ua
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