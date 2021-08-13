Харьковчане выстояли только тайм. Шахтер в Киеве обыграл Металлист 1925

Донецкий «Шахтер» ярко начал сезон в УПЛ. Уверенные победы над «Ингульцом» и «Львовом», неожиданное поражение от «Александрии» и приятная для всей футбольной Украины «виктория» в двухматчевой дуэли с бельгийским «Генком».
Да, стабильности «горнякам» пока что не хватает, да и вдоволь ошибок в обороне. Но такого качественного взаимопонимания, которое уже наладилось между игроками и тренером, а также старожилами команды и новичками, вряд ли кто-то ожидал.
Прошло чуть более двух месяцев, а Де Дзерби уже удалось заметно перестроить игру команды, в которой каждый четко знает свою роль, а пришедшие Траоре, Марлон и Педриньо как будто играли здесь не один год.
На поединок 4-го тура украинской Премьер-лиги против «Металлиста 1925» первые двое вышли в стартовом составе. А вот звездный бразильский полузащитник игру пропускал из-за повреждения, которое особенно беспокоит в свете предстоящих игр с «Монако».
Харьковчане в атаке также играют не «на полную» - вспоминаем травму основного форварда Виталия Пономаря еще в 1-ом туре чемпионата. Впрочем, с результативностью у команды Валерия Кривенцова все очень даже неплохо – 5 забитых мячей, ну и 4 пропущенных. Было до матча. После поединка с «горняками» пропущенных стало на два больше. Но обо всем по порядку.
Начало матча совсем не предвещало беды для гостей. «Металлист 1925» не стушевался перед именитым оппонентом. Подопечные Кривенцова без особых трудностей выходили из-под прессинга «Шахтера», неплохо владели мячом и даже пытались создавать позиционные атаки. Впрочем, до моментов дело не доходило. Но без работы был не только Трубин, но и Сидоренко. В середине тайма «Шахтер» плотно захватил мяч под свой контроль, но эшелонированная оборона гостей не давала сбой. Кривенцов был доволен работой в защите своей команды, Де Дзерби, наверняка, утешал себя отсутствием ошибок у ворот своей команды. Первая сорока пятиминутка завершилась практически без ударов по воротам и с процентом владения мячом - 65 на 35 в пользу хозяев поля.
Все интересное начало происходить после перерыва. Едва начался второй тайм как Степаненко открыл счет в матче. Навес с углового, Кривцов скинул мяч на дальнюю штангу, и набежавший Тарас отправил мяч в ворота – 1:0. После гола «горнякам» явно стало легче дышать, а харьковчане немножечко поднаелись и стали больше ошибаться. Плюс уже традиционно отлично со скамейки запасных вышел Марлос. Бразильский украинец и соорудил второй гол. После его длинного заброса Матвиенко головой скинул мяч на Траоре, и буркинец забил свой третий гол в чемпионате и второй в матче. Мавр сделал дело, мавра тут же заменил Сикан.
Под конец матча совсем заскучавший Трубин неуверенно сыграл на выходе, и Ткачук мог сократить разрыв в счете, но головой не попал в пустые ворота. На этом, пожалуй, все.
«Металлист 1925» подтвердил свое реноме очень организованной тренерской команды, которая не биться ошибаться, и правильно делает. «Шахтер» в понедельник вылетает в Монако, где 17 августа проведет свой первый матч раунда плей-офф с местными «монегасками». Попутного ветра вам на Лазурном побережье.
Украинская Премьер-лига. 4-й тур.
«Шахтер» – «Металлист 1925» – 2:0
Степаненко (49), Траоре (80)
Марлон (31), Кривцов (33) – Западня (15), Ременюк (32), Шершень (82), Батюшин (85)
«Шахтер»: Трубин, Додо, Кривцов, Марлон, Исмаили (Матвиенко, 46), Майкон (М.Антонио, 54), Степаненко, Тете (Марлос, 69), Судаков (А.Патрик, 46), Соломон, Траоре (Сикан, 82).
«Металлист 1925»: Сидоренко, Ермаков, Е.Ткачук, Шершень, Западня, Габелок, Протасов (Дмитренко, 81), Батюшин (Д.Кравченко, 86), Голодюк (Задерака, 81), Ременюк (Савин, 81), Фабиньо (Марлисон, 81).
Арбитр: Александр Шандор (Львов)
НСК «Олимпийский» (Киев)
ШАХТЕР - МЕТАЛЛИСТ 1925. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
|80'
|ГОЛ ! Мяч забил Лассина Траоре (Шахтер Донецк).
|49'
|ГОЛ ! Мяч забил Тарас Степаненко (Шахтер Донецк).
Максим Щербаков, Sport.ua
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ФК “Динамо” официально отреагировал на информацию в прессе о то, что футболисты клуба получают мизерные заработные платы с целью ухода от 100%-го налогообложения, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы ФК.
“Заявляем, что налоги с доходов в виде заработной платы персонала и футболистов ООО „ФК „Динамо“ Киев“ уплачиваются в бюджет в полном объёме в соответствии с действующим законодательством, что подтверждено неоднократными плановыми и внеплановыми проверками контролирующих органов”, — сказано в сообщении.
При этом, в ФК признали, что большою часть доходов динамовцы получают не в Украине, а со счетов кипрской офшорной компании — “Динамо Киев (Кипр)”
“Также обращаем внимание, что правоотношения с футболистами в современном профессиональном футболе не являются сугубо трудовыми, а, скорее, представляют собой комплекс трудовых и гражданско-правовых отношений, поскольку регулируют вопросы рекламы и использования имиджевых прав.
Именно в рамках гражданско-правовых отношений футболисты получают доход от дочерней Компании „Динамо Киев (Кипр)“ — юридического лица, зарегистрированного в соответствии с законодательством Кипра и Украины”, — сказано в сообщении клуба.
Напомним, в октябре 2019 года, Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное производство по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах должностными лицами ООО "ФК “Динамо “Киев”.
“В ходе досудебного расследования уголовного производства следователи ГПУ установили, что должностные лица ООО “ФК „Динамо“ Киев” обеспечили избежание Обществом уплаты налогов в особо крупных размерах путем реализации схем по финансированию деятельности спортивного клуба с использованием банковских счетов оффшорной компании”, — информировало по этому поводу “Зеркало недели”.
Отметим, что зарплатные ведомости ФК “Динамо” публиковались СМИ уже не единожды.
Из отчетов за 2013-2015 годы следовало, что клуб за три года мог уклониться от уплаты налогов на сумму около 30 миллионов долларов путем занижения реальных заработных плат своих игроков в налоговой отчетности.
“Тем самым киевский клуб платил меньше 1% налогов от реальных окладов своих игроков. По данным СМИ, основную часть зарплаты в „Динамо“ платили через офшор Newport Management LTD, фигурирующий в судебных исках”, — сообщало тогда издание “Новое время”.
По предварительным подсчетам, за пять лет столичный ФК мог не доплатить в бюджет 445 млн грн, из которых около 183 млн грн должно было пойти в пенсионный фонд и еще 30 млн грн — в госбюджет в качестве военного сбора.
Несмотря на выплату клубом минимальных зарплат своим игрокам и оффшорное финансирование, у Государственной фискальной службы в ФК “Динамо” годами не было претензий.
В связи с тем, что НСК «Олимпийский» будут готовить к праздничному концерту, приуроченному к празднованию 30-й годовщины независимости Украины, этот матч будет проведен на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского.Загнали мусоров в их стойло там и играйте
Неужели это Максим 777 ? Воняет безграмотностью за километр
Неужели это Максим 777 ? Воняет безграмотностью за километр
Олимпийский и Динамо - одно целое , ментально и исторический .
И ржавая пыль , этого никак не изменит , это все лишь маленький временный казус
Олимпийский и Динамо - одно целое , ментально и исторический .
И ржавая пыль , этого никак не изменит , это все лишь маленький временный казус
А что за Жоня Днепр? Тебя когда автобусом на матч везли , люк не закрыли и в голову надуло ?
——
А это мы ещё не затронули вопросы допинга , расизма и сырны наркоманской, от которых ты уже несколько лет бегаешь
Зе команда
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