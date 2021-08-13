4-й тур
Шахтер Донецк
2 : 0
Металлист 1925
13.08.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Харьковчане выстояли только тайм. Шахтер в Киеве обыграл Металлист 1925

На этот раз без сенсации: команда Роберто Де Дзерби одержала победу

  • 13.08.2021 21:24
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  • 108 комментариев
Харьковчане выстояли только тайм. Шахтер в Киеве обыграл Металлист 1925
© ФК Шахтер Донецк

Донецкий «Шахтер» ярко начал сезон в УПЛ. Уверенные победы над «Ингульцом» и «Львовом», неожиданное поражение от «Александрии» и приятная для всей футбольной Украины «виктория» в двухматчевой дуэли с бельгийским «Генком».

Да, стабильности «горнякам» пока что не хватает, да и вдоволь ошибок в обороне. Но такого качественного взаимопонимания, которое уже наладилось между игроками и тренером, а также старожилами команды и новичками, вряд ли кто-то ожидал.  

Прошло чуть более двух месяцев, а Де Дзерби уже удалось заметно перестроить игру команды, в которой каждый четко знает свою роль, а пришедшие Траоре, Марлон и Педриньо как будто играли здесь не один год. 

На поединок 4-го тура украинской Премьер-лиги против «Металлиста 1925» первые двое вышли в стартовом составе. А вот звездный бразильский полузащитник игру пропускал из-за повреждения, которое особенно беспокоит в свете предстоящих игр с «Монако».

Харьковчане в атаке также играют не «на полную» - вспоминаем травму основного форварда Виталия Пономаря еще в 1-ом туре чемпионата. Впрочем, с результативностью у команды Валерия Кривенцова все очень даже неплохо – 5 забитых мячей, ну и 4 пропущенных. Было до матча. После поединка с «горняками» пропущенных стало на два больше. Но обо всем по порядку. 

Начало матча совсем не предвещало беды для гостей. «Металлист 1925» не стушевался перед именитым оппонентом. Подопечные Кривенцова без особых трудностей выходили из-под прессинга «Шахтера», неплохо владели мячом и даже пытались создавать позиционные атаки. Впрочем, до моментов дело не доходило. Но без работы был не только Трубин, но и Сидоренко. В середине тайма «Шахтер» плотно захватил мяч под свой контроль, но эшелонированная оборона гостей не давала сбой. Кривенцов был доволен работой в защите своей команды, Де Дзерби, наверняка, утешал себя отсутствием ошибок у ворот своей команды. Первая сорока пятиминутка завершилась практически без ударов по воротам и с процентом владения мячом - 65 на 35 в пользу хозяев поля.  


Все интересное начало происходить после перерыва. Едва начался второй тайм как Степаненко открыл счет в матче. Навес с углового, Кривцов скинул мяч на дальнюю штангу, и набежавший Тарас отправил мяч в ворота – 1:0. После гола «горнякам» явно стало легче дышать, а харьковчане немножечко поднаелись и стали больше ошибаться. Плюс уже традиционно отлично со скамейки запасных вышел Марлос. Бразильский украинец и соорудил второй гол. После его длинного заброса Матвиенко головой скинул мяч на Траоре, и буркинец забил свой третий гол в чемпионате и второй в матче. Мавр сделал дело, мавра тут же заменил Сикан. 

Под конец матча совсем заскучавший Трубин неуверенно сыграл на выходе, и Ткачук мог сократить разрыв в счете, но головой не попал в пустые ворота. На этом, пожалуй, все. 

«Металлист 1925» подтвердил свое реноме очень организованной тренерской команды, которая не биться ошибаться, и правильно делает. «Шахтер» в понедельник вылетает в Монако, где 17 августа проведет свой первый матч раунда плей-офф с местными «монегасками». Попутного ветра вам на Лазурном побережье. 

Украинская Премьер-лига. 4-й тур.

«Шахтер» – «Металлист 1925» – 2:0

Степаненко (49), Траоре (80)

Марлон (31), Кривцов (33) – Западня (15), Ременюк (32), Шершень (82), Батюшин (85)

«Шахтер»: Трубин, Додо, Кривцов, Марлон, Исмаили (Матвиенко, 46), Майкон (М.Антонио, 54), Степаненко, Тете (Марлос, 69), Судаков (А.Патрик, 46), Соломон, Траоре (Сикан, 82).

«Металлист 1925»: Сидоренко, Ермаков, Е.Ткачук, Шершень, Западня, Габелок, Протасов (Дмитренко, 81), Батюшин (Д.Кравченко, 86), Голодюк (Задерака, 81), Ременюк (Савин, 81), Фабиньо (Марлисон, 81).

Арбитр: Александр Шандор (Львов)

НСК «Олимпийский» (Киев)

ШАХТЕР - МЕТАЛЛИСТ 1925. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

События матча
80' ГОЛ ! Мяч забил Лассина Траоре (Шахтер Донецк).
49' ГОЛ ! Мяч забил Тарас Степаненко (Шахтер Донецк).
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Максим Щербаков, Sport.ua

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Комментарии
Сначала:
    Top11
    online
      Top11, 13.08.2021 22:57
    0
    ФК "Динамо" официально признал, что платит футболистам со счетов офшорной компании
    ФК “Динамо” официально отреагировал на информацию в прессе о то, что футболисты клуба получают мизерные заработные платы с целью ухода от 100%-го налогообложения, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы ФК.
    “Заявляем, что налоги с доходов в виде заработной платы персонала и футболистов ООО „ФК „Динамо“ Киев“ уплачиваются в бюджет в полном объёме в соответствии с действующим законодательством, что подтверждено неоднократными плановыми и внеплановыми проверками контролирующих органов”, — сказано в сообщении.
    При этом, в ФК признали, что большою часть доходов динамовцы получают не в Украине, а со счетов кипрской офшорной компании — “Динамо Киев (Кипр)”
    “Также обращаем внимание, что правоотношения с футболистами в современном профессиональном футболе не являются сугубо трудовыми, а, скорее, представляют собой комплекс трудовых и гражданско-правовых отношений, поскольку регулируют вопросы рекламы и использования имиджевых прав.
    Именно в рамках гражданско-правовых отношений футболисты получают доход от дочерней Компании „Динамо Киев (Кипр)“ — юридического лица, зарегистрированного в соответствии с законодательством Кипра и Украины”, — сказано в сообщении клуба.
    Напомним, в октябре 2019 года, Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное производство по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах должностными лицами ООО "ФК “Динамо “Киев”.
    “В ходе досудебного расследования уголовного производства следователи ГПУ установили, что должностные лица ООО “ФК „Динамо“ Киев” обеспечили избежание Обществом уплаты налогов в особо крупных размерах путем реализации схем по финансированию деятельности спортивного клуба с использованием банковских счетов оффшорной компании”, — информировало по этому поводу “Зеркало недели”.
    Отметим, что зарплатные ведомости ФК “Динамо” публиковались СМИ уже не единожды.
    Из отчетов за 2013-2015 годы следовало, что клуб за три года мог уклониться от уплаты налогов на сумму около 30 миллионов долларов путем занижения реальных заработных плат своих игроков в налоговой отчетности.
    “Тем самым киевский клуб платил меньше 1% налогов от реальных окладов своих игроков. По данным СМИ, основную часть зарплаты в „Динамо“ платили через офшор Newport Management LTD, фигурирующий в судебных исках”, — сообщало тогда издание “Новое время”.
    По предварительным подсчетам, за пять лет столичный ФК мог не доплатить в бюджет 445 млн грн, из которых около 183 млн грн должно было пойти в пенсионный фонд и еще 30 млн грн — в госбюджет в качестве военного сбора.
    Несмотря на выплату клубом минимальных зарплат своим игрокам и оффшорное финансирование, у Государственной фискальной службы в ФК “Динамо” годами не было претензий.
    Ссылка
    Top11
    online
      Top11, 13.08.2021 22:54
    -1
    В рамках пятого тура чемпионата Украины ФК Мусорне предстоит встретиться с черниговской «Десной». Матч состоится в воскресенье, 22 августа, и начнется в 21:30.
    В связи с тем, что НСК «Олимпийский» будут готовить к праздничному концерту, приуроченному к празднованию 30-й годовщины независимости Украины, этот матч будет проведен на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского.Загнали мусоров в их стойло там и играйте
    Ссылка
    Top11
    online
      Top11, 13.08.2021 22:52
    -2
    __Funny_Cat__, 13.08.2021 22:49
    « бомживать»
    Неужели это Максим 777 ? Воняет безграмотностью за километр
    заднеприводный,сколько ещё тебе повторять я не Frankov11 и не максимка )))ты даже не поняла плешивая кто тебе каждый день ротяку разрывает🙈
    Ссылка
    Predator
    online
      Predator, 13.08.2021 22:51
    -3
    Лохофаны дыркопомойки вы веткой ошиблись
    Ссылка
    __Funny_Cat__
    online
      __Funny_Cat__, 13.08.2021 22:49
    0
    Top11, 13.08.2021 22:48
    мусора в Милане можете бомживать с мыколкай )))
    « бомживать»
    Неужели это Максим 777 ? Воняет безграмотностью за километр
    Ссылка
    __Funny_Cat__
    online
      __Funny_Cat__, 13.08.2021 22:48
    0
    __Funny_Cat__, 13.08.2021 22:47
    Опу**енный донецкий , старый зек я
    Олимпийский и Динамо - одно целое , ментально и исторический .
    И ржавая пыль , этого никак не изменит , это все лишь маленький временный казус
    Топ 12 которому это предназначалось отправился в баню
    Ссылка
    Top11
    online
      Top11, 13.08.2021 22:48
    -2
    мусора в Милане можете бомживать с мыколкай )))
    Ссылка
    __Funny_Cat__
    online
      __Funny_Cat__, 13.08.2021 22:47
    +1
    Опу**енный донецкий , старый зек я
    Олимпийский и Динамо - одно целое , ментально и исторический .
    И ржавая пыль , этого никак не изменит , это все лишь маленький временный казус
    Ссылка
    Сергій Леонідович Литвиненко
    online
      Сергій Леонідович Литвиненко, 13.08.2021 22:42
    0
    Так, лохи, не тут минусите. Вам же дали пост. А то неясно вы два раза по 0-2 сольете и сразу 0-4
    Ссылка
    Сергій Леонідович Литвиненко
    online
      Сергій Леонідович Литвиненко, 13.08.2021 22:41
    0
    Бурбас, и выпусти опять этого Ак 228 с эмблемой вашей Л О Х И, я проржаться не могу И того с вашей эмблемой В А Г И Н А выпускай
    Ссылка
    Сергій Леонідович Литвиненко
    online
      Сергій Леонідович Литвиненко, 13.08.2021 22:38
    -1
    Так ржавые, что только 0-2 Монако сольете? Не верю. Больше минусов
    Ссылка
    __Funny_Cat__
    online
      __Funny_Cat__, 13.08.2021 22:35
    -1
    Bulba_sumkin, 13.08.2021 22:31
    Сливается тут только одну 🌈 чучело, которое ляпнуло что-то, но не в силах за свои слова ответить) А то что я попрощался, означает что я просто буду отдыхать, и мне не нужно целыми сутками, как тебе, сидеть на этом сайте и зарабатывать на элитный стекломой) Обсыхай, жоня вшивая)) 🧯🧯🧯🧯
    Та сливайся уже , тебя никто не держит , и символику свою будешь на параде вывешивать , а не на спорт сайте
    А что за Жоня Днепр? Тебя когда автобусом на матч везли , люк не закрыли и в голову надуло ?
    Ссылка
    Bulba_sumkin
    online
      Bulba_sumkin, 13.08.2021 22:31
    -2
    __Funny_Cat__, 13.08.2021 22:26
    Когда бурбасовские петуханы чувствуют что их будут шкварить лни бегом кричать оппоненту « ты слииииился» и подобрав подол юбки тикают за гаражи со скоростью света
    ——
    А это мы ещё не затронули вопросы допинга , расизма и сырны наркоманской, от которых ты уже несколько лет бегаешь
    Сливается тут только одну 🌈 чучело, которое ляпнуло что-то, но не в силах за свои слова ответить) А то что я попрощался, означает что я просто буду отдыхать, и мне не нужно целыми сутками, как тебе, сидеть на этом сайте и зарабатывать на элитный стекломой) Обсыхай, жоня вшивая)) 🧯🧯🧯🧯
    Ссылка
    vitek-kherson
      vitek-kherson, 13.08.2021 22:30
    -1
    __Funny_Cat__, 13.08.2021 22:17
    Вот и отлично эта команда как то больше импонирует , чем Франкеншейн Ярославского
    Согласен, футболу ДА!!
    Ссылка
    BUCH
    online
      BUCH, 13.08.2021 22:30
    -3
    BUCH, 13.08.2021 22:30
    За "ще" ко не голосував
    Да что за нах ...
    Зе команда
    Ссылка
    __Funny_Cat__
    online
      __Funny_Cat__, 13.08.2021 22:30
    -1
    Сергій Леонідович Литвиненко, 13.08.2021 22:27
    Так Сумкин же писал, что он за гаражами был.
    Конечно был , причём ещё после обеда
    Ссылка
    Сергій Леонідович Литвиненко
    online
      Сергій Леонідович Литвиненко, 13.08.2021 22:30
    0
    Андрей Никлиевич, 13.08.2021 22:29
    Это все бред! Нет там "шахтеровских денег", единственое это чать тренерского штаба раньше играли за "Шахту". В мае Цыганык вещал, что будут сателитом, а по факту 1 игрок в аренде!
    Да, да, какие-то солнечные электростанции содержат клуб УПЛ. Это ахметовские бабки.
    Ссылка
    BUCH
    online
      BUCH, 13.08.2021 22:30
    -2
    BUCH, 13.08.2021 22:29
    Я за ще ко не голосував
    За "ще" ко не голосував
    Ссылка
    BUCH
    online
      BUCH, 13.08.2021 22:29
    -2
    New Zealander, 13.08.2021 22:26
    Бібізяни? А ти мабуть та сама бібізяна, яку вже розшукує поліція за образи в сторону Беленюка?
    Я за ще ко не голосував
    Ссылка
    Андрей Никлиевич
      Андрей Никлиевич, 13.08.2021 22:29
    -2
    Сергій Леонідович Литвиненко, 13.08.2021 21:50
    Металлист 1925 получает ржавые бабки. И является чистым фармом. Все эти рассказы, что их финансируют какие-то люди - это бред.
    Это все бред! Нет там "шахтеровских денег", единственое это чать тренерского штаба раньше играли за "Шахту". В мае Цыганык вещал, что будут сателитом, а по факту 1 игрок в аренде!
    Ссылка
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