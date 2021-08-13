Харьковчане выстояли только тайм. Шахтер в Киеве обыграл Металлист 1925

Донецкий «Шахтер» ярко начал сезон в УПЛ. Уверенные победы над «Ингульцом» и «Львовом», неожиданное поражение от «Александрии» и приятная для всей футбольной Украины «виктория» в двухматчевой дуэли с бельгийским «Генком».



Да, стабильности «горнякам» пока что не хватает, да и вдоволь ошибок в обороне. Но такого качественного взаимопонимания, которое уже наладилось между игроками и тренером, а также старожилами команды и новичками, вряд ли кто-то ожидал.



Прошло чуть более двух месяцев, а Де Дзерби уже удалось заметно перестроить игру команды, в которой каждый четко знает свою роль, а пришедшие Траоре, Марлон и Педриньо как будто играли здесь не один год.



На поединок 4-го тура украинской Премьер-лиги против «Металлиста 1925» первые двое вышли в стартовом составе. А вот звездный бразильский полузащитник игру пропускал из-за повреждения, которое особенно беспокоит в свете предстоящих игр с «Монако».



Харьковчане в атаке также играют не «на полную» - вспоминаем травму основного форварда Виталия Пономаря еще в 1-ом туре чемпионата. Впрочем, с результативностью у команды Валерия Кривенцова все очень даже неплохо – 5 забитых мячей, ну и 4 пропущенных. Было до матча. После поединка с «горняками» пропущенных стало на два больше. Но обо всем по порядку.



Начало матча совсем не предвещало беды для гостей. «Металлист 1925» не стушевался перед именитым оппонентом. Подопечные Кривенцова без особых трудностей выходили из-под прессинга «Шахтера», неплохо владели мячом и даже пытались создавать позиционные атаки. Впрочем, до моментов дело не доходило. Но без работы был не только Трубин, но и Сидоренко. В середине тайма «Шахтер» плотно захватил мяч под свой контроль, но эшелонированная оборона гостей не давала сбой. Кривенцов был доволен работой в защите своей команды, Де Дзерби, наверняка, утешал себя отсутствием ошибок у ворот своей команды. Первая сорока пятиминутка завершилась практически без ударов по воротам и с процентом владения мячом - 65 на 35 в пользу хозяев поля.



Все интересное начало происходить после перерыва. Едва начался второй тайм как Степаненко открыл счет в матче. Навес с углового, Кривцов скинул мяч на дальнюю штангу, и набежавший Тарас отправил мяч в ворота – 1:0. После гола «горнякам» явно стало легче дышать, а харьковчане немножечко поднаелись и стали больше ошибаться. Плюс уже традиционно отлично со скамейки запасных вышел Марлос. Бразильский украинец и соорудил второй гол. После его длинного заброса Матвиенко головой скинул мяч на Траоре, и буркинец забил свой третий гол в чемпионате и второй в матче. Мавр сделал дело, мавра тут же заменил Сикан.Под конец матча совсем заскучавший Трубин неуверенно сыграл на выходе, и Ткачук мог сократить разрыв в счете, но головой не попал в пустые ворота. На этом, пожалуй, все.«Металлист 1925» подтвердил свое реноме очень организованной тренерской команды, которая не биться ошибаться, и правильно делает. «Шахтер» в понедельник вылетает в Монако, где 17 августа проведет свой первый матч раунда плей-офф с местными «монегасками». Попутного ветра вам на Лазурном побережье.

Украинская Премьер-лига. 4-й тур.

«Шахтер» – «Металлист 1925» – 2:0

Степаненко (49), Траоре (80)

Марлон (31), Кривцов (33) – Западня (15), Ременюк (32), Шершень (82), Батюшин (85)

«Шахтер»: Трубин, Додо, Кривцов, Марлон, Исмаили (Матвиенко, 46), Майкон (М.Антонио, 54), Степаненко, Тете (Марлос, 69), Судаков (А.Патрик, 46), Соломон, Траоре (Сикан, 82).

«Металлист 1925»: Сидоренко, Ермаков, Е.Ткачук, Шершень, Западня, Габелок, Протасов (Дмитренко, 81), Батюшин (Д.Кравченко, 86), Голодюк (Задерака, 81), Ременюк (Савин, 81), Фабиньо (Марлисон, 81).

Арбитр: Александр Шандор (Львов)

НСК «Олимпийский» (Киев)

ШАХТЕР - МЕТАЛЛИСТ 1925. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА