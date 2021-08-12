4-й тур
Шахтер Донецк
0 : 0
Металлист 1925
13.08.2021 19:30   ТВ-трансляция: 

Шахтер – Металлист 1925. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 4-го тура Украинской Премьер-лиги

  • 12.08.2021 13:26
  • 574 просмотра
  • 2 комментария
Шахтер – Металлист 1925. Текстовая трансляция матча
© ФК Шахтер Донецк

В пятницу, 13-го августа, состоится поединок четвертого тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся донецкий «Шахтер» и харьковский «Металлист 1925». Матч пройдет в Киеве на НСК «Олимпийский» и начнется в 19:30.

В прошедший мид-уик команда Роберто Де Дзерби успешно преодолела 3-й отборочный раунд Лиги чемпионов, в ответном матче обыграв бельгийский «Генк» со счетом 2:1. Уже на следующей неделе «горняки» проведут первый матч плей-офф группового раунда против французского «Монако». В прошлом туре украинского первенства донецкий клуб допустил неожиданную осечку, проиграв «Александрии» со счетом 1:2. «Металлист 1925» соседствует с «горняками» в турнирной таблице: как и «Шахтер» харьковчане набрали семь очков. В прошлом туре подопечные Валерия Кривенцова обыграли «Черноморец» со счетом 3:2, дважды проигрывая по ходу встречи.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» - «Металлист 1925».

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Face Control
      Face Control, 12.08.2021 14:52
    0
    Сложно Металлисту будет в этом матче, сложно это мягко говоря)
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    newkyiv
      newkyiv, 12.08.2021 14:47
    0
    это будет сталинград для М1925, типа как 6 пик в преферансе)
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