ДЕ ДЗЕРБИ: «Сложно после европейских матчей сразу быть сильными»

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби рассказал о победном матче 4-го тура УПЛ с «Металлистом 1925» (2:0), настрое команды, выборе состава и работе арбитра:

– Роберто, в чем причина того, что сегодня «Шахтеру» сложно давалось создание моментов?

– Было чуть сложно играть, потому что мы были уставшими и физически, и ментально. В этом сезоне моя максимальная цель – чтобы команда готовилась к матчам с «Генком» и с «Металлистом 1925» или «Александрией» на одинаковом уровне. Не из-за того, что футболисты играют легко. Я считаю, это нормально: иногда сложно после европейских матчей сразу быть сильными. Но если мы хотим играть как «Шахтер», быть частью этого грандиозного клуба, наша мотивация всегда должна быть максимальной, мы должны всегда быть включенными. При этом мне не кажется, что остальные команды чемпионата Украины забивают больше нас.

– К концу первого тайма оба центральных защитника – Кривцов и Марлон – были с желтыми карточками. Это свидетельство того, что им не очень комфортно играть с высокой линией обороны, что предполагает ваша тактика, или есть какие-то другие причины?

– Я просто думаю, что они оба сфолили на желтую карточку. Конечно, они в этот момент не поняли ситуацию правильно. Но я считаю, что и Марлон, и Кривцов сегодня провели хороший матч.

– Во втором тайме произошел резонансный эпизод, когда мяч попал в руку игроку «Металлиста 1925» в штрафной площади, а вы вместе со своим тренерским штабом апеллировали к арбитру. Вы уверены, что там был 11-метровый?

– Арбитр работал хорошо. Конечно, я не уверен. Но с поля мне казалось, что это пенальти. Может быть, я ошибся. Точно был пенальти на Траоре в матче с «Александрией», со «Львовом» был пенальти в ворота соперника – я смотрел моменты. А сегодня, считаю, арбитр действовал хорошо, он молодец.

– Сегодня пятница, 13-е: многие люди с опасением относятся к этому дню. Лично вы на это обращаете внимание? Смотрели в календарь – какая там дата?

– Я отношусь к этому очень спокойно. Конечно, есть у меня некоторые особенности, но я о них не скажу, потому что потом, наоборот, не будет везти.

– В сравнении с последним матчем чемпионата Украины в стартовом составе вышли семь новых игроков. Означает ли это, что вы еще в поиске оптимального состава?

– Нет, я не ищу идеальный стартовый состав. Я просто должен стараться, когда мы проводим три матча в неделю, чтобы всегда играли оптимально готовые футболисты. И потом, я могу знать ребят только по тому, как они тренируются, а не по видео. Но я должен очень хорошо знать всех футболистов, а для этого мне нужно, чтобы они играли. Такой команде, как «Шахтер», всегда нужно много футболистов, а не одиннадцать. Чем больше игроки будут чувствовать себя частью команды, тем лучше для нас.

Матвиенко сегодня чувствовал себя хорошо. Маркос, как и Степаненко и Майкон, может играть в стартовом составе. Алан – то же самое. Но у меня есть и Судаков, который, я считаю, силен и точно станет ключевым игроком. Коноплянка сидел на скамейке, а я хотел бы, чтобы он играл. Исмаили потихоньку возвращается, но больше 45 минут он провести не мог – мы знали в начале матча, что заменим его после первого тайма. Мы должны выпускать разных футболистов, задействовать их, насколько возможно.

