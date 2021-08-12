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Металлист 1925
13.08.2021 19:30   ТВ-трансляция: 

Шахтер – Металлист 1925. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

С мыслями о «Монако»?

  • 12.08.2021 15:54
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Шахтер – Металлист 1925. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
© УПЛ

В пятницу, 13 августа, на НСК «Олимпийский», состоится матч 4-го тура украинской Премьер-лиги, в котором «Шахтер» проведет свой 3-й домашний поединок, на сей раз против «Металлиста 1925». 

«Шахтер» 

Команда Роберто Де Дзерби ярко начала сезон в УПЛ. В первых двух поединках чемпионата «горняки» без особого труда справились с «Ингульцом» и «Львовом». А вот матч 3-го тура против «Александрии» заставил болельщиков команды попереживать. Неплохое начало встречи было омрачено ошибками в обороне, после которых представители Кировоградщины дважды огорчили Трубина. Похожий сценарий мы наблюдали и в ответной встрече Лиги чемпионов против «Генка». Да, украинская команда вновь победила 2:1 и прошла дальше, но центр обороны, в котором действует то пара Матвиенко-Марлон, то Марлон-Витао, играет пока что не слишком уверенно. Впрочем, это проблема не локального характера, а скорее всей команды, которая адаптируется, познает и старается воплотить в жизнь задумки своего нового коуча. 

Уже 17 августа в Монако «горняков» ожидает первый матч раунда плей-офф с местными «монегасками». И как бы не хотели игроки «Шахтера» в поединке с «Металлистом 1925» абстрагироваться от пока что главной дуэли сезона, мыслями они, наверняка, будут уже на Лазурном побережье. 
 

«Металлист 1925»

Это обстоятельство может сыграть на руку «Металлисту 1925». В первых двух турах дебютанты элитного дивизиона познали как радость победы, так и вкус горечи поражения. Сначала харьковчане взяли три очка в матче с «Рухом», а затем на выезде в равной игре уступили «Колосу». 

Подопечные Валерия Кривенцова, как для новичка лиги, демонстрируют достаточно зрелую игру, не зажимаются у своих ворот и атакуют большими силами чужие владения. Как, например, в матче 3-го тура против «Черноморца» - 3:2, в котором харьковчанам удался камбэк. 

Удастся ли им нечто подобное, а если точнее, не проиграть «Шахтеру» в Киеве, маловероятно. Но то, что «Металлист 1925» будет играть, а не ставить у своих ворот «автобус», вполне вериться. Этим харьковчане и нравятся. 

Статистика встреч 

Ранее соперники не встречались. 

Ориентировочные составы

«Шахтер»: Трубин, Додо, Марлон, Матвиенко, Корниенко, Майкон, Степаненко, Судаков, Патрик, Мудрик, Траоре.

«Металлист 1925»: Сидоренко, Жычыков, Ткачук, Шершень, Западня, Габелок, Протасов, Фабиньо, Голодюк, Батюшин, Крыськив

Прогноз на противостояние

После поражения от «Александрии», от «Шахтера» ожидают только победы. Она должна укрепить позиции горняков» как во внутреннем чемпионате, так и перед важнейшим еврокубковым состязанием. На наш взгляд, «оранжево-черные» одержат победу, но могут вновь и пропустить.

13 августа, пятница

«Шахтер» – «Металлист 1925»
Киев. Стадион НСК «Олимпийский». 19:30
 ТВ-трансляция на телеканале «Футбол 1»
ШАХТЕР-МЕТАЛЛИСТ 1925. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Прогноз Sport.ua — 3:1
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Источник — Sport.ua

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