4-й тур
Шахтер Донецк
2 : 0
Металлист 1925
13.08.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Шахтер – Металлист 1925 – 2:0. Голы Степаненко и Траоре. Видео голов, обзор

Обзор матча четвертого тура УПЛ

  • 13.08.2021 21:35
  • 9067 просмотров
  • 6 комментариев
Шахтер – Металлист 1925 – 2:0. Голы Степаненко и Траоре. Видео голов, обзор
© ФК Шахтер

В пятницу, 13 августа проходит матч четвертого тура УПЛ «Шахтер» - «Металлист 1925». Начало – в 19:30 по Киеву.

Составы команд:

«Шахтер»: Трубин, Додо, Кривцов, Марлон, Исмаили, Степаненко, Майкон, Тете, Соломон, Судаков, Траоре

«Металлист 1925»: Сидоренко, Западня, Шершень, Ткачук, Ермаков, Габелок, Батюшин, Голодюк, Ременюк, Протасов, Фабиньо

Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:

1:0. Степаненко, 49 мин.

2:0. Траоре, 80 мин.

Видеообзор первого тайма:

Видеообзор второго тайма.

События матча
80' ГОЛ ! Мяч забил Лассина Траоре (Шахтер Донецк).
49' ГОЛ ! Мяч забил Тарас Степаненко (Шахтер Донецк).
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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    barsch.
    online
      barsch., 13.08.2021 22:04
    +1
    И даже на Матч! и Матч! Футбол 3 всё прекрасно транслируется...
    Ссылка
    barsch.
    online
      barsch., 13.08.2021 21:59
    +2
    Сейчас Боруссия М — Бавария на Setanta Sports +, всё отлично показывает.
    Ссылка
    barsch.
    online
      barsch., 13.08.2021 21:55
    +3
    Зеник Гаєцький, 13.08.2021 21:28
    Просто жахлива трансляція. Думав записатись на 129 гривень, але після такого показу футболу( через кожних 2-3 секунди перерва на 5-7 хвилин, або повне блокування каналу Ф-1) передумав. Не футбол, а суцільні нерви.
    В чём прблема? (если не принимать в расчёт комментатора)! Я смотрю в Мюнхене футболы 1,2,3 в HD и никаких проблем.
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 13.08.2021 21:31
    -3
    Оба голы шикарны.
    Ссылка
    Зеник Гаєцький
    online
      Зеник Гаєцький, 13.08.2021 21:28
    +2
    Просто жахлива трансляція. Думав записатись на 129 гривень, але після такого показу футболу( через кожних 2-3 секунди перерва на 5-7 хвилин, або повне блокування каналу Ф-1) передумав. Не футбол, а суцільні нерви.
    Ссылка
    Зеник Гаєцький
    online
      Зеник Гаєцький, 13.08.2021 21:28
    +2
    Просто жахлива трансляція. Думав записатись на 129 гривень, але після такого показу футболу( через кожних 2-3 секунди перерва на 5-7 хвилин, або повне блокування каналу Ф-1) передумав. Не футбол, а суцільні нерви.
    Ссылка
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