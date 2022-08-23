Шахтер Донецк

23.08.2022 13:00 - : -
Украина. Премьер лига23 августа 2022, 10:17 | Обновлено 23 августа 2022, 10:41
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Шахтер – Металлист 1925. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 23 августа в 13:00 поединок 1-го тура Украинской Премьер-лиги
23 августа 2022, 10:17 | Обновлено 23 августа 2022, 10:41
603
0
23 августа в 13:00 в матче 1-го тура Украинской Премьер-лиги играют «Шахтер» и «Металлист 1925».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Матч пройдет в Киеве на стадионе НСК «Олимпийский».
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча
Шахтер – Металлист 1925. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию проводит телеканал Setanta Sports.
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