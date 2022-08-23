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Чемпионат Украины
Шахтер Донецк
23.08.2022 13:00 - : -
Металлист 1925
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
23 августа 2022, 10:17 | Обновлено 23 августа 2022, 10:41
603
0

Шахтер – Металлист 1925. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 23 августа в 13:00 поединок 1-го тура Украинской Премьер-лиги

23 августа 2022, 10:17 | Обновлено 23 августа 2022, 10:41
603
0
Шахтер – Металлист 1925. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Шахтер Донецк

23 августа в 13:00 в матче 1-го тура Украинской Премьер-лиги играют «Шахтер» и «Металлист 1925».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Матч пройдет в Киеве на стадионе НСК «Олимпийский».

Шахтер – Металлист 1925. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию проводит телеканал Setanta Sports.

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Источник Sport.ua
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