С момента начала войны, развязанной с нашей страной российскими агрессорами, это будет первый официальный футбольный поединок в Украине. А вообще, если говорить о Премьер-Лиге, то предыдущие три матчи чемпионата состоялись еще 12 декабря 2021 года…

И все же футболу в Украине быть! Да, с ограничениями, без зрителей и с соблюдением самых строгих мер безопасности, но в самый популярный вид спорта в нашей стране играть будем. При этом, очень хотелось бы верить в то, что вскоре после нашей победы на трибуны вернутся и болельщики.

А теперь непосредственно о предстоящем матче, в котором встретятся донецкий «Шахтер» и харьковский «Металлист 1925».

Шахтер

По понятным причинам, впервые за последние годы многократный чемпион Украины будет выступать в новом сезоне без легионеров из Бразилии. Хорошо известно, что именно они, чаще всего, были ведущими игроками в команде и делали необходимый результат. Теперь же все изменилось. Из иностранцев в клубе остался только буркиниец Лассина Траоре, почти год не выступавший из-за серьезной травмы, а хорвата Невена Джурасека привел с собой новый наставник горняков Игор Йовичевич. Все остальные футболисты - это украинцы. Теперь они должны в сезоне 2022-2023 годов поддержать реноме «Шахтера» не только в национальном чемпионате, а в Лиге чемпионов.

Если брать по именам, то достаточно много игроков из нынешнего состава горняков явно на слуху у болельщиков, причем значительная часть из них в разное время приглашались в сборную Украины. Однако контрольные матчи «Шахтера» в межсезонье пока не вселяют оптимизма. Слишком много команда пропускает и совсем мало забивает. Вспоминаются поражения от голландского «Аякса» 1:3, итальянской «Ромы» 0:5 и совсем уж неизвестного «Аль-Фатеха» из Саудовской Аравии 1:3. Впрочем, были и неплохие игры, такие как с клубом «Домжале» (Словения) 3:0, командами из Нидерландов «Фортуна» 3:3 и «Утрехт» 2:2.

Так что, чего ожидать на данный момент от горняков пока сказать трудно. Посмотрим, что будет на футбольном поле.

Металлист 1925

Харьковский клуб на сегодняшний день, пожалуй, не менее загадочен, чем их соперники. В межсезонье в нем тоже произошли довольно существенные изменения. При этом команду покинули футболисты, которые считались лидерами – Крыськив, Ченбай, Батюшин, Ермаков, Савин, Задерака, Марлисон, Дерек, Кверквелия, Шелихов. На их место пришли, в основном, малоизвестные игроки из низших лиг. Хотя есть и несколько опытных новичков, такие как Курило и Мартынюк.

Подопечные Валерия Кривенцова в контрольных поединках чаще встречались с командами уровнем ниже и практически во всех добивались успеха. Что касается спаррингов с клубами Премьер-Лиги, то харьковчане победили «Колос» 2:1, «Александрию» 2:1 и сыграли вничью с «Черноморцем» 0:0.

Статистика матчей

Команды сыграли друг с другом только один матч в украинской Премьер-Лиге. Это игра состоялась 13 августа прошлого года, кстати, тоже на киевском НСК «Олимпийский», где пройдет и предстоящая встреча. Тогда же в 4-м туре предыдущего чемпионата страны «Шахтер» победил «Металлист 1925» со счетом 2:0. Голы забили Траоре и Степаненко. А вот матч второго круга должен был пройти 26 февраля 2022 года. Но в этот день в Харькове уже было не до футбола – город обстреливали и атаковали вражеские силы.

Ориентировочные составы:

«Шахтер» Трубин, Конопля, Кривцов, Бондарь, Матвиенко, Степаненко, Бондаренко, Тотовицкий, Джурасек, Мудрик, Сикан

«Металлист 1925»: Сидоренко, Жичиков, Шершень, Курило, Безуглый, Габелок, Кравченко, Бычек, Ткачук, Ременюк, Дмитренко

Прогноз на противостояние:

Игроки «Шахтера», конечно же, поопытнее своих соперников и вправе рассчитывать на победу. Но это только начало сезона и здесь могут быть различные нюансы. Поэтому ставим на ничью 1:1.

23 августа, вторник