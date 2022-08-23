Сезон УПЛ 2022/2023: начинаем под вой сирен. Закончим на Донбасс Арене?

Начнем с того, что новый сезон УПЛ обязательно должен был стартовать. Невзирая на полномасштабную агрессию россии. «Обязательно» - потому что так решили руководители не только УАФ и УПЛ, а также наших футбольных клубов, но и политическое руководство страны. И это правильно, как ни крути. Потому что нужно жить, а не только бояться. И потому что сейчас, особенно сейчас, нужны зрелища. И не только народу.

Но вот стартовать чемпионат Украины должен был не 23 августа. А чуть раньше – на прошлых выходных. Но нашему футбольному руководству наше более высокое (очень высокое) руководство настоятельно порекомендовало открыть новый сезон в День Национального флага. Логика в таком решении, безусловно, есть. Хотя есть, безусловно, и огромные риски. Будем надеяться, что в стартовом туре будет много интересного футбола. И не под аккомпанемент воздушной тревоги.

Собственно, воющая сирена – один из серьезных неслыханных доселе новых нюансов нового футбольного сезона. А вообще подобных нюансов в новом чемпионате есть и будет немало. Тут даже спорить не нужно: сезон 2022/2023 будет по-настоящему экстремальным, экспериментальным и историческим. Но, уверен, он будет и очень интересным. Не только «вопреки», но и «благодаря».

***

Практически каждый наш элитный клуб в той или иной степени пострадал от войны. Но одним из наиболее пострадавших (если вынести за скобки «Десну» и «Мариуполь», не заявившихся на новый сезон) нужно признать «Шахтер».

Еще год назад «горняки» были настоящими космополитами, где роль украинцев сводилась к подносчикам снарядов. Сейчас все поменялось. С ног на голову. Легионеров лишь трое – оставшийся Траоре и купленные Джурасек и Лукас Тейлор. Первый в истории клуба украиноговорящий тренер. Но не украинец, а хорват. Интересные приобретения – Зубков, Петряк, Михайличенко, Тотовицкий.

Говорят, Йовичевич умеет работать с молодежью. Вот и увидим, будет ли Мудрик и компания прогрессировать и дальше. Попробуем разглядеть, насколько топовым есть и новый наставник дончан, которого со скандалом вырвали из не очень цепких объятий «Днепра-1».

«Динамо» считается наименее пострадавшим – прежде всего кадрово – в сложившейся ситуации. Луческу остался, все ведущие отечественные игроки тоже в строю. Потеря Вербича и Де Пены – не самые страшные. И даже возможный уход последнего легионера – Кендзеры. Потому что работа с молодежью у «бело-синих» поставлена лучше всех в Лиге. Ванат, Вивчаренко, Царенко, Яцык, Боль – этих и других ребят мы обязательно будем видеть в новом сезоне. И кто-то из них точно сможет стань по звучанию новым Забарным.

Предположим, что и в новом сезоне за «золото» будут бороться два привычных бойца, два наших гранда. Потому что «Динамо» видоизменилось лишь чуть-чуть, и отнюдь не в худшую сторону, а «Шахтер» на фоне остальных (кроме «Динамо») выглядит просто сильнее по фамилиям.

ФК Шахтер Донецк

Многие предрекали «Днепру-1» чемпионские амбиции. Но пока что из того, что удалось увидеть по игре с АЕК, можно сделать вывод, что новый проект Красникова очень сырой. «Сырой» Кучер – его прогрессивных тренерских методик пока что не видно. Под стать тренеру – и его игроки. Как украинские, так и легионеры пока что непонятного качества. Вполне возможно, что днепряне будут прибавлять по ходу пьесы, но вряд ли они могут претендовать на что-то выше, нежели борьбу за третье место.

За «бронзу» поборется и «Ворскла». Полтавский клуб – один из немногих, наряду с «Шахтером» и «Днепом-1», кто платил реальные деньги за трансферы. У команды новый тренер, исповедующий яркий и одновременно грамотный футбол. Со Скрипником «Ворскла» сможет бороться, а не декларировать борьбу за высокие места.

В еврокубковой зоне притязаний – «Заря», «Александрия» и «Кривбасс». Хотя луганчане и потеряли в межсезонье многих игроков (Громов, Хомченовский, Вернидуб, Фаворов, Гладкий, чуть раньше Шахаб и Аллахьяр), команда неплохо по нашим меркам и укрепилась (Русин, Вантух, Михайленко, Бражко, Мишньов, Чурко). На место Скрипника взяли ван Леувена. Это уже точно новая «Заря». С «Университатей» она светилась так себе. Но на фоне многих команд в УПЛ должна сиять.

Должен зажечь и «президентский проект». «Кривбасс» пригласил на тренерский мостик Вернидуба: этот тренер однозначно знает, как строить команду. Усиление очень неплохое: Вернидуб-младший, Хомченовский, Банада, Волошин.

«Александрия» - один из немногих наших коллективов, который в межсезонье не побывал в зоне турбулентности. Команда очень неплохо усилилась еще в начале года, и даже без Ковальца она способна на борьбу за высокие места.

Кто не способен на борьбу за высокие места, так это, на мой взгляд, «Металлист», «Минай», «Львов», «Ингулец» и «Верес». На локальные успехи эти команды способны, но вот на большее – вряд ли.

Остальные во главе с «Черноморцем» - если и не золотая, то очень добротная середина.

Итожим относительно кадрового ресурса. Годы и годы мы все фантазировали на тему хотя бы приблизительно равных стартовых условий для всех участников УПЛ. И вот теперь мы эту равность, причем отнюдь не условную, имеем. Несмотря на то, что общий уровень состязаний упадет – давайте будем объективными, общий уровень интриги однозначно вырастет. Каждый может выиграть, и каждый может проиграть на ровном месте. С точки зрения интриги УПЛ станет на одну ступеньку с АПЛ. Разве это не круто?

***

Круто и то, что почти в каждой команде найдутся игроки – наши игроки, - за которыми будет интересно наблюдать не только всем нам, но и тренерам сборной Украины. И речь не только о привычных Мудрике и Довбике, но и о других новых звездочках, которые несомненно выстрелят и засияют на нашем футбольном небосклоне.

А вот продолжит ли зажигать нестареющий Селезнев – пока что большой вопрос. В заявке «Миная» на новый сезон фамилии опытного форварда нет. Уже нет или пока? Это точка или запятая? Согласитесь, тоже одна из интриг нового сезона.

Ну и последняя на данный момент интрига, касающаяся многострадального телепула. Сначала мы все дружно радовались, что он вообще будет – после «смерти» одиозного телеканала «Футбол» и якобы не заинтересованности в трансляциях УПЛ «плюсов» было просто интересно понаблюдать, кто вообще вклиниться в борьбу за «продукт». Вклинилась «Сетанта», которую и объявили победителем торгов. Более того, победителем фактически безальтернативным. То есть, нам отрапортовали о создании единого телепула.

ФК Динамо Киев

Но Баба Яга, извините, известная троица оказались против. И к этой троице – «Динамо», «Днепр-1» и «Заря», присоединился не только теперь зависящий полностью от днепрян «Металлист», но и «Рух», в которого, как всегда, есть на все происходящее собственное мнение. Игры как таковой там немного, но вот «мнения» - хоть отбавляй.

Тем не менее, эти пятеро не хотят транслировать свои домашние матчи на площадках «Сетанты». Первые четыре будут транслироваться на площадках «плюсов», где будет «Рух» - пока неизвестно. За отказ клубов от единого телепула предусмотрены штрафные санкции. В виде снятия очков. Использует ли руководство УАФ этот грозный рычаг в борьбе с инакомыслием? Тоже ведь интрига!

Но главная интрига – как и чем закончится этот нестандартный, форс-мажорный и ни на что не похожий сезон: кто станет его победителем, будет ли запредельным украинское «класико», насколько интенсивной будет борьба на всех ступеньках турнирной таблицы.

И еще: когда вернутся зрители на стадионы? И сыграет ли «Шахтер» уже в текущем первенстве на родной «Донбасс Арене»?