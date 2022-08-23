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23 августа 2022, 23:51 | Обновлено 24 августа 2022, 00:05
1434
38

Дальше - Лига Европы. Динамо в Лиссабоне разгромно уступило Бенфике

И в ответной игре киевляне ничего не сумели противопоставить сопернику

23 августа 2022, 23:51 | Обновлено 24 августа 2022, 00:05
1434
38
Дальше - Лига Европы. Динамо в Лиссабоне разгромно уступило Бенфике
uefa.com

Даже неделя не успела пройти с момента первой встречи между киевским «Динамо» и лиссабонской «Бенфикой» в рамках плей-офф квалификации Лиги чемпионов УЕФА в польском городе Лодзь, однако этим двум командам снова приходилось играть между собой ради определения наиболее достойной путевки в основную сетку престижного клубного турнира Старого Света. Стартовая часть дуэли осталась за представителями Португалии (0:2), поэтому за короткий промежуток времени «бело-синим» нужно было найти возможности для реванша уже на поле соперников.

Однако как можно было эффективно подготовиться к встрече на Эштадиу Да Луш, когда внутренний чемпионат в отчетный день был начат без участия подопечных Мирчи Луческу? Бесспорно, у футболистов Рогера Шмидта также не было в календаре запланированных встреч в своем национальном первенстве, однако это было их сознательное решение в пользу наилучшей подготовки именно к получению путевки в групповой раунд Лиги чемпионов. Кроме того, у «орлов» до этого уже были две игры нового сезона чемпионата, что в реалиях киевлян было недостижимым фактором.

Безумное давление со стороны трибун португальской арены психологически надломило команду Луческу еще при выходе на футбольное поле. После этого оставалось лишь дождаться момента, когда игроки «Бенфики» начнут превращать собственное преимущество по всем статистическим показателям в забитые мячи. Усилиями Георгия Бущана «бело-синие» уберегли себя от пропущенных голов в начале встречи по итогам ударов Отаменди и Нереса, однако впоследствии «орлы» все же вернулись за своим.

На 27 минуте капитан команды Рогера Шмидта отозвался на подачу экс-игрока донецкого «Шахтера» на дальнюю стойку, после чего «Бенфика» взяла непродолжительную паузу в создании голевых моментов, которая, впрочем, не заставила ждать своего завершения. Никакого давления не было на Сироту на 40 минуте, когда он передачей назад на Бущана с левого угла собственного штрафной фактически подарил мяч Рафе Силве, а тот пробил мимо голкипера «Динамо».

Впрочем, Георгий не успел накричаться на своего одноклубника, как быстрая атака лиссабонцев завершилась выстрелом Нереса в дальний угол с правого фланга штрафной, благодаря чему команда Луческу могла и не надеяться на улучшение собственного положения в этой дуэли в дальнейшем.

На вторую половину игры «Бенфика» прогнозируемо вышла в разобранном состоянии, потому что ей оставалось только не допустить таких же вопиющих ошибок, как соперники до этого. Команда Рогера Шмидта большую часть времени после перерыва проводила в контроле мяча в отдалении от штрафного Бущана, однако иногда все же наведывалась к нему с опасными выстрелами. Это все происходило на фоне того, что после перерыва рассечения во время столкновения с Рафой Силвой вывело из строя нападающего хозяев Гонсалу Рамуша.

«Динамо» все никак не удавалось перехватить инициативу у немотивированных соперников, поэтому мы скорее могли увидеть выстрел отчаяния из центра поля от Сидорчука, чем моменты, в которых Влаходимос должен подтверждать собственные способности хоть какой-то работой. Менялись игроки в составах обеих команд, однако положение дел на табло так и не претерпело изменений.

Финальный свисток французского арбитра Клемана Тюрпена отправил на групповой этап Лиги чемпионов УЕФА лиссабонскую «Бенфику», тогда как для киевского «Динамо» грядущей осенью подготовлено участие в Лиге Европы.

Плей-офф квалификации Лиги чемпионов 2022/2023. Ответный матч.

«Бенфика» (Португалия) – «Динамо» (Украина) – 3:0.

  Шапаренко, 81.

  Отаменди, 28, Рафа Силва, 40, Нерес, 43.

«Бенфика»: Влаходимос – Жильберто, Отаменди, Морато, Гримальдо – Фернандес (Паулу Бернарду, 90), Флорентино (Вайгль, 70) – Нерес (Диогу Гонсалвеш, 70), Жоау Мариу, Рафа Силва (Араужо, 70) – Рамуш.

«Динамо»: Бущан – Вивчаренко (Дубинчак, 64), Сирота, Забарный, Кендзера – Шапаренко, Сидорчук, Шепелев (Царенко, 87), Буяльский (Яцык, 90+3), Караваев (Тымчик, 87) – Беседин (Ванат, 64).

Арбитр: Клеман Тюрпен (Франция).

«Эштадиу да Луш» (Лиссабон, Португалия).

БЕНФИКА - ДИНАМО. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Источник Sport.ua
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Комментарии 39
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Alex86 1
Да коню было понятно шо сказочке будет конец, когда выпала Бенфика.Играла команда против наших ценой под 3ОО млн, которая выступала в четвертьфинале ЛЧ в прошлом году.У нас война, практики нет, легов нет, усиления нет, домашних игр нет.Кто-то и правда верил в + результат?Уже сказка была шо прошли 2 соперника и супер, шо в ЛЕ будем играть.К тому же Циганкова не было, в др матче Сидорчука.Единственное что, то гол престижа могли бы и забить. Хотя с беседки и раньше взять не чего было и сейчас тем более.1 можно сказать, ДК молодцы что прошли 2 соперника в ЛЧ. Браво! Покажем себя в ЛЕ.Всех с днем Харькова, с днем Флага и Днем независимости.Слава Украине!
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+10
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FunnyCat_____
Ну что же , нам показали что в ЛЧ совсем другой уровень организации футбола !
Забарный и Бущан - молодцы даже сегодня, остальные -  играть максимум в УПЛ , отдельно хочется выделить Шепелева и Беседина: первый уже такое ощущение , что выиграл все что можно и просто бегает на чиле не напрягаясь,  второй же - не уровень  ЛЧ и ДК!
Удачи в лиге Европы и мирного неба нам всем !!!
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+8
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JIe MyR
Да, если бы не Бущан, боюсь представить, как бы это все закончилось...
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+5
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sahka1981
Добре що і так закінчили. Ну при 0-1 роботи такі подарунки як Сирота, просто не має слів, і далі зразу і третій. Ну з такою грою в ЛЧ точно не має що робити. І так добре, що два раунди пройшли. В ЛЄ ще можна буде і пограти. З цими пасами назад воротарю потрібно щось робити.
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+3
Remark
Может прозвучит грубо, но по горячим следам у меня только такие эмоции...
При первом пропущенном голе Динамо у меня возникла не правильная психологическая реакция - я ржал; ржал и думал про то, как этот буратино ни в нападении сыграть не может, ни в защите доработать не дано. Какое ж бесполезное создание!
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+2
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Calm
21-3 по ударам , в створ 10-0. Все що треба знати 
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0
Лавочкин
С такой убогой игрой в ноль ударов у киприотов с Монако ,их скоро и ингулец будет выносить в одну калитку это динамо опзж Кипр  
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0
elPadrino
а когда жеребьевка?
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0
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Alehandro
Ті, кто досі мучиться питанням чому Буяльського не зовуть у Збірну, можуть передивитись будь-який матч цього Кваліфаю... і питання відпадуть
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0
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andruha40
Боже,какая же бессмысленная игра киевского Динамо!!! 
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-1
Vytas Meskauskas
Возмет уже ДК и Шахтер современных европейских тренеров поэтому что это позор с такой тактикой и ужасным подбором игроков играть. Те же румынские команды без бюджета набирают лучше игроков и играют в современный футбол с прессингом а не поперек на своей половине поля. Если не помнят то же будет и в следующем году
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-3
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ALKOSruLKA
а як же прогноз 1-1 від спорт.юа ?
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-4
Pecheneg2004
Спорт.юа: Какие шансы у киевского клуба в борьбе за 3 место в группе ЛЕ? 
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-5
Bulba_sumkin
Бенфика 3 - 0 батальон Монако
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-5
Pecheneg2004
Прогноз спорт.юа результативная ничья ору блеать !! 
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-6
Calm
Цікаво що там старе румунське ла.но буде вигадувати після матча .... Ну хоч в кінці випустив 18 та 19-ти річних , + такого ж віку Забарний - все можна на молодість списати 
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-6
igor shmuylo
Полная  жопа, какая лиг. Чемп, они даже в лиге Европы не выйдут. Из группы  с такой игрой 
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-8
Calm
Гоніть румуна бо буде горе
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-8
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Лавочкин
 в стране война((ну динамо Кипр опзж как всегда дно ,ноль ударов в створ ,они не уровень даже ЛК 
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-8
Игорь Петров
Печальное зрелище, украинский футбол катится в пропасть
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-9
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