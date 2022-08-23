Дальше - Лига Европы. Динамо в Лиссабоне разгромно уступило Бенфике

Даже неделя не успела пройти с момента первой встречи между киевским «Динамо» и лиссабонской «Бенфикой» в рамках плей-офф квалификации Лиги чемпионов УЕФА в польском городе Лодзь, однако этим двум командам снова приходилось играть между собой ради определения наиболее достойной путевки в основную сетку престижного клубного турнира Старого Света. Стартовая часть дуэли осталась за представителями Португалии (0:2), поэтому за короткий промежуток времени «бело-синим» нужно было найти возможности для реванша уже на поле соперников.

Однако как можно было эффективно подготовиться к встрече на Эштадиу Да Луш, когда внутренний чемпионат в отчетный день был начат без участия подопечных Мирчи Луческу? Бесспорно, у футболистов Рогера Шмидта также не было в календаре запланированных встреч в своем национальном первенстве, однако это было их сознательное решение в пользу наилучшей подготовки именно к получению путевки в групповой раунд Лиги чемпионов. Кроме того, у «орлов» до этого уже были две игры нового сезона чемпионата, что в реалиях киевлян было недостижимым фактором.

Безумное давление со стороны трибун португальской арены психологически надломило команду Луческу еще при выходе на футбольное поле. После этого оставалось лишь дождаться момента, когда игроки «Бенфики» начнут превращать собственное преимущество по всем статистическим показателям в забитые мячи. Усилиями Георгия Бущана «бело-синие» уберегли себя от пропущенных голов в начале встречи по итогам ударов Отаменди и Нереса, однако впоследствии «орлы» все же вернулись за своим.

На 27 минуте капитан команды Рогера Шмидта отозвался на подачу экс-игрока донецкого «Шахтера» на дальнюю стойку, после чего «Бенфика» взяла непродолжительную паузу в создании голевых моментов, которая, впрочем, не заставила ждать своего завершения. Никакого давления не было на Сироту на 40 минуте, когда он передачей назад на Бущана с левого угла собственного штрафной фактически подарил мяч Рафе Силве, а тот пробил мимо голкипера «Динамо».

Впрочем, Георгий не успел накричаться на своего одноклубника, как быстрая атака лиссабонцев завершилась выстрелом Нереса в дальний угол с правого фланга штрафной, благодаря чему команда Луческу могла и не надеяться на улучшение собственного положения в этой дуэли в дальнейшем.

На вторую половину игры «Бенфика» прогнозируемо вышла в разобранном состоянии, потому что ей оставалось только не допустить таких же вопиющих ошибок, как соперники до этого. Команда Рогера Шмидта большую часть времени после перерыва проводила в контроле мяча в отдалении от штрафного Бущана, однако иногда все же наведывалась к нему с опасными выстрелами. Это все происходило на фоне того, что после перерыва рассечения во время столкновения с Рафой Силвой вывело из строя нападающего хозяев Гонсалу Рамуша.

«Динамо» все никак не удавалось перехватить инициативу у немотивированных соперников, поэтому мы скорее могли увидеть выстрел отчаяния из центра поля от Сидорчука, чем моменты, в которых Влаходимос должен подтверждать собственные способности хоть какой-то работой. Менялись игроки в составах обеих команд, однако положение дел на табло так и не претерпело изменений.

Финальный свисток французского арбитра Клемана Тюрпена отправил на групповой этап Лиги чемпионов УЕФА лиссабонскую «Бенфику», тогда как для киевского «Динамо» грядущей осенью подготовлено участие в Лиге Европы.

Плей-офф квалификации Лиги чемпионов 2022/2023. Ответный матч.

«Бенфика» (Португалия) – «Динамо» (Украина) – 3:0.

Шапаренко, 81.

Отаменди, 28, Рафа Силва, 40, Нерес, 43.

«Бенфика»: Влаходимос – Жильберто, Отаменди, Морато, Гримальдо – Фернандес (Паулу Бернарду, 90), Флорентино (Вайгль, 70) – Нерес (Диогу Гонсалвеш, 70), Жоау Мариу, Рафа Силва (Араужо, 70) – Рамуш.

«Динамо»: Бущан – Вивчаренко (Дубинчак, 64), Сирота, Забарный, Кендзера – Шапаренко, Сидорчук, Шепелев (Царенко, 87), Буяльский (Яцык, 90+3), Караваев (Тымчик, 87) – Беседин (Ванат, 64).

Арбитр: Клеман Тюрпен (Франция).

«Эштадиу да Луш» (Лиссабон, Португалия).

БЕНФИКА - ДИНАМО. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА