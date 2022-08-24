Мирча ЛУЧЕСКУ: «Счет мог быть и 0:6. Не все в Динамо готовы к этому уровню»

Наставник «Динамо» Мирча Луческу прокомментировал поражение от «Бенфики» 0:3 и вылет из Лиги чемпионов. Осенью киевляне будут играть в группе Лиги Европы.

- Мистер, «Бенфика» была самым сильным клубом в квалификации этой Лиги чемпионов?

- Нашей наибольшей проблемой была не «Бенфика», а ситуация в целом. Мы привлекаем игроков из академии, однако они пока не готовы к такому уровню. У нас в защите играют 19-летний Забарный, 20-летний Вивчаренко, 22-летний Сирота. Как я уже говорил на предматчевой пресс-конференции, «Бенфика» - гораздо сильнее, но и для нас недопустимо делать столько ошибок. Результат мог быть даже 0:6, разница была очень большой. Мы могли сделать немного – лишь помешать нашему сопернику забивать. К первому голу привела мелкая ошибка, ко второму и третьему пропущенным мячам привели значительные ошибки.

«Бенфика» заслуживает этой победы, поздравляю их и желаю хорошего выступления в групповом этапе Лиги чемпионов. Лиссабонцы – команда очень высокого уровня и квалификации, они играют в зрелищный, динамичный и организованный футбол.

– По вашему мнению, до какого этапа соперник может дойти в Лиге чемпионов?

– Как вы знаете, наши игроки уже два месяца не были дома, не видели свои семьи. Сложно найти другую команду в такой же сложной ситуации, в которой находимся мы. На сегодняшний день «Бенфика» была намного сильнее нас и заслуживает квалифицироваться в Лигу чемпионов. Но пока слишком рано говорить, сможет ли «Бенфика» претендовать на победу в турнире.

Мы же на этой неделе начнем новый чемпионат, где будем играть с 18-20-летними футболистами. Не хочу искать в этом оправданий, но «Бенфика» в обоих матчах была сильнее «Динамо». Мы сделали невозможное.

– Какие ваши ожидания от нового игрового года, который в Украине пройдет в условиях войны?

- У нас одно желание – мы хотим продолжать играть в футбол и жить. Это самое важное в воюющей стране. Спортивные результаты в такой ситуации отходят на второй план. Но очень важно не сдаваться и продолжать играть чемпионат. В среду мы отправимся во Львов, потом поедем в Киев, затем снова вернемся в Европу. Это много часов путешествий на автобусе, что добавляет сложностей. Однако я надеюсь, что игроки успеют психологически восстановиться после этой игры.

– «Динамо» готово стартовать в чемпионате Украины?

– Мы потеряли нескольких важных игроков из-за повреждений – это Попов, Цыганков, Гармаш, Андриевский. Однако после восстановления эти опытные футболисты смогут помочь команде пережить это тяжелое время.

– После потери «Шахтером» ряда важных игроков «Динамо» является сильнейшей командой Украины?

- Не стоит сравнивать «Шахтер» с «Динамо», ведь у горняков есть возможность приобрести футболистов высокого уровня – вспомним тех же Нереса, Траоре. «Динамо» же с момента моего прихода в клуб делает ставку на украинских игроков, воспитанников академии. Это не так легко, в футболе нужны игроки из других стран и культур, это создает хорошую конкуренцию и соревновательный дух.

Жаль, что «Шахтер» потерял своих игроков. Этот сезон будет очень трудным для нас всех. Мы пока не представляем, когда и в каких условиях мы будем играть, будут ли обстрелы во время матчей. Но мы должны продолжать играть – это очень важно для всех.