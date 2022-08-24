Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Мирча ЛУЧЕСКУ: «Счет мог быть и 0:6. Не все в Динамо готовы к этому уровню»
Лига Чемпионов
Проходит дальше Бенфика
23.08.2022, FT 2-й матч. Результат первого матча 2:0 3 : 0
Динамо Киев
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
24 августа 2022, 10:20 |
1455
3

Мирча ЛУЧЕСКУ: «Счет мог быть и 0:6. Не все в Динамо готовы к этому уровню»

Тренер киевлян оценил вылет из Лиги чемпионов

24 августа 2022, 10:20 |
1455
3
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Счет мог быть и 0:6. Не все в Динамо готовы к этому уровню»
ФК Динамо Киев

Наставник «Динамо» Мирча Луческу прокомментировал поражение от «Бенфики» 0:3 и вылет из Лиги чемпионов. Осенью киевляне будут играть в группе Лиги Европы.

- Мистер, «Бенфика» была самым сильным клубом в квалификации этой Лиги чемпионов?

- Нашей наибольшей проблемой была не «Бенфика», а ситуация в целом. Мы привлекаем игроков из академии, однако они пока не готовы к такому уровню. У нас в защите играют 19-летний Забарный, 20-летний Вивчаренко, 22-летний Сирота. Как я уже говорил на предматчевой пресс-конференции, «Бенфика» - гораздо сильнее, но и для нас недопустимо делать столько ошибок. Результат мог быть даже 0:6, разница была очень большой. Мы могли сделать немного – лишь помешать нашему сопернику забивать. К первому голу привела мелкая ошибка, ко второму и третьему пропущенным мячам привели значительные ошибки.

«Бенфика» заслуживает этой победы, поздравляю их и желаю хорошего выступления в групповом этапе Лиги чемпионов. Лиссабонцы – команда очень высокого уровня и квалификации, они играют в зрелищный, динамичный и организованный футбол.

– По вашему мнению, до какого этапа соперник может дойти в Лиге чемпионов?

– Как вы знаете, наши игроки уже два месяца не были дома, не видели свои семьи. Сложно найти другую команду в такой же сложной ситуации, в которой находимся мы. На сегодняшний день «Бенфика» была намного сильнее нас и заслуживает квалифицироваться в Лигу чемпионов. Но пока слишком рано говорить, сможет ли «Бенфика» претендовать на победу в турнире.

Мы же на этой неделе начнем новый чемпионат, где будем играть с 18-20-летними футболистами. Не хочу искать в этом оправданий, но «Бенфика» в обоих матчах была сильнее «Динамо». Мы сделали невозможное.

– Какие ваши ожидания от нового игрового года, который в Украине пройдет в условиях войны?

- У нас одно желание – мы хотим продолжать играть в футбол и жить. Это самое важное в воюющей стране. Спортивные результаты в такой ситуации отходят на второй план. Но очень важно не сдаваться и продолжать играть чемпионат. В среду мы отправимся во Львов, потом поедем в Киев, затем снова вернемся в Европу. Это много часов путешествий на автобусе, что добавляет сложностей. Однако я надеюсь, что игроки успеют психологически восстановиться после этой игры.

– «Динамо» готово стартовать в чемпионате Украины?

– Мы потеряли нескольких важных игроков из-за повреждений – это Попов, Цыганков, Гармаш, Андриевский. Однако после восстановления эти опытные футболисты смогут помочь команде пережить это тяжелое время.

– После потери «Шахтером» ряда важных игроков «Динамо» является сильнейшей командой Украины?

- Не стоит сравнивать «Шахтер» с «Динамо», ведь у горняков есть возможность приобрести футболистов высокого уровня – вспомним тех же Нереса, Траоре. «Динамо» же с момента моего прихода в клуб делает ставку на украинских игроков, воспитанников академии. Это не так легко, в футболе нужны игроки из других стран и культур, это создает хорошую конкуренцию и соревновательный дух.

Жаль, что «Шахтер» потерял своих игроков. Этот сезон будет очень трудным для нас всех. Мы пока не представляем, когда и в каких условиях мы будем играть, будут ли обстрелы во время матчей. Но мы должны продолжать играть – это очень важно для всех.

По теме:
Роджер ШМИДТ: «Мы не дали Динамо шансов забить гол»
ОТАМЕНДИ: «Мы хорошо начали матч с Динамо. Была мощь и победный напор»
Виктория Пльзень – Карабах – 2:1. Камбэк чехов. Видео голов и обзор матча
Динамо Киев Бенфика - Динамо Мирча Луческу Лига чемпионов
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник ФК Динамо Киев
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Андре УОРД: «Усик слишком умный для Джошуа. Это просто факт»
Бокс | 23 августа 2022, 16:45 8
Андре УОРД: «Усик слишком умный для Джошуа. Это просто факт»
Андре УОРД: «Усик слишком умный для Джошуа. Это просто факт»

Бывший чемпион не удивлен победе украинца

Сухой старт на Олимпийском. Шахтер и Металлист 1925 сыграли вничью
Футбол | 23 августа 2022, 14:57 81
Сухой старт на Олимпийском. Шахтер и Металлист 1925 сыграли вничью
Сухой старт на Олимпийском. Шахтер и Металлист 1925 сыграли вничью

Первый матч нового чемпионата завершился без голов

Фиаско Динамо в Лиссабоне, старт УПЛ, нервы Вернидуба, телепул треснул
Футбол | 24.08.2022, 07:35
Фиаско Динамо в Лиссабоне, старт УПЛ, нервы Вернидуба, телепул треснул
Фиаско Динамо в Лиссабоне, старт УПЛ, нервы Вернидуба, телепул треснул
Фрэнк УОРРЕН – про организацию боя между Усиком и Фьюри: «Это будет легко»
Бокс | 24.08.2022, 08:44
Фрэнк УОРРЕН – про организацию боя между Усиком и Фьюри: «Это будет легко»
Фрэнк УОРРЕН – про организацию боя между Усиком и Фьюри: «Это будет легко»
Президент WBC: «Ждем решение Фьюри. Или бой с Усиком, или вакантный титул»
Бокс | 23.08.2022, 15:11
Президент WBC: «Ждем решение Фьюри. Или бой с Усиком, или вакантный титул»
Президент WBC: «Ждем решение Фьюри. Или бой с Усиком, или вакантный титул»
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Calm
Знов виправдання і ниття 
Ответить
-6
Показать Скрыть 2 ответа
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Не стреляйте в пианиста. Почему не нужно критиковать Беседина
Не стреляйте в пианиста. Почему не нужно критиковать Беседина
23.08.2022, 14:20 24
Футбол
Начался прием ставок: Фьюри – явный фаворит боя с Усиком
Начался прием ставок: Фьюри – явный фаворит боя с Усиком
22.08.2022, 16:19 19
Бокс
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Усик меня впечатлил»
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Усик меня впечатлил»
23.08.2022, 01:30 5
Бокс
Трансферное лето 2022 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Трансферное лето 2022 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
22.08.2022, 12:00 1
Футбол
Образцовый бизнес. 10 самых дорогих продаж в истории Бенфики
Образцовый бизнес. 10 самых дорогих продаж в истории Бенфики
22.08.2022, 12:34 5
Футбол
Промоутер Усика: «40 миллионов за бой? Пресса преувеличивает»
Промоутер Усика: «40 миллионов за бой? Пресса преувеличивает»
23.08.2022, 09:16
Бокс
ВИДЕО. Известно, что Джошуа сказал Усику после проигранного боя
ВИДЕО. Известно, что Джошуа сказал Усику после проигранного боя
23.08.2022, 05:22 1
Бокс
Дальше - Лига Европы. Динамо в Лиссабоне разгромно уступило Бенфике
Дальше - Лига Европы. Динамо в Лиссабоне разгромно уступило Бенфике
23.08.2022, 23:51 75
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности