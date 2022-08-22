23 августа в столице Португалии «Динамо» сыграет ответный раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов – против «Бенфики». Если динамовцам не удастся отыграться после «домашнего» поражения от «орлов» неделей ранее, то они нынешнюю еврокубковую осень проведут в группе Лиги Европы. Если же «бело-синим» получится сотворить маленькое футбольное чудо и пройти «Бенфику», то они сыграют в групповом турнире Лиги чемпионов.

Бенфика

После поединка в Лодзи «Бенфика» фактически сразу начала подготовку к ответной игре против вице-чемпионов Украины. Матч третьего тура чемпионата Португалии, в котором подопечные Шмидта должны были сыграть на выезде против «Пасуша», перенесен на 30 августа. Руководство португальской лиги пошло навстречу «Бенфике» и удовлетворило ходатайство «орлов» о переносе игры с целью важности для команды матча плей-офф квалифайна ЛЧ против «Динамо».

После первой игры против «Динамо» наставник лиссабонской команды отметил, что его подопечные сделали лишь половину дела. По словам Шмидта, «нужно хорошо отдохнуть и еще лучше подготовиться к ответному поединку».

Судя по всему, отдохнуть получилось. Можно не сомневаться, что «Бенфика» и очень плодотворно подготовилась к матчу 23 августа: вряд ли будет недооценка соперника.

В лазарете команды остается сербский форвард Ристич. Остальные – в строю.

Вполне возможно, что Шмидт по сравнению с первым поединком проведет определенную ротацию состава. Вряд ли серьезную, но вот точечную – почему бы и нет.

Это касается, в первую очередь, нашего Яремчука. Украинский нападающий «орлов» может начать игру против своей бывшей команды со стартового свистка. Учитывая задел прочности после первого матча, а также мотивацию Романа, Шмидт может выпустить его в основе.

Динамо

«Яремчук, который в «Бенфике» выходит на замены, у нас был бы лучшим футболистом. В этом главная разница между нашими командами», - так подытожил первую игру между оппонентами главный тренер «Динамо» Мирча Луческу. И с опытнейшим румынским специалистом сложно не согласиться.

«Динамо» на нынешнем этапе объективно слабее «Бенфики». Слабее, прежде всего, по подбору исполнителей. И эту классовую разницу можно было наглядно увидеть в первом поединке. Лиссабонцы сумели добыть комфортную победу благодаря классу и умению использовать чужие ошибки. «Динамо» местами смотрелось неплохо, но прыгнуть выше своей головы все равно не сумело. Теперь придется прыгать еще выше в игре в португальской столице.

Накануне матча на «Да Луж» украинская команда получила ожидаемое подкрепление. Из-за «лишних» предупреждений первую игру против «Бенфики» пропустили Сидорчук и Гармаш. Их отсутствие, в первую очередь капитана, было весьма ощутимым. Можно не сомневаться, что Сергей займет свое привычное место в центре поля.

В остальном состав «Динамо» будет прогнозированным.

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Билеты на игру для украинских болельщиков – по 30 евро. Но чтобы попасть на матч, нашим любителям футбола нужно не только выложить эту немаленькую сумму, но сначала оформить заявку на приобретение билета в гостевой сектор, а в день игры его получить в специальной кассе, которая будет работать в лимитированное время.

Личные встречи

«Бенфику» можно смело считать неудобным соперником для «Динамо». Очень неудобным. Предстоящая игра станет восьмым очным противостоянием оппонентов. И в пяти случаях победу праздновали лиссабонцы, тогда как киевляне выиграли лишь раз. Еще один матч завершился вничью. Показательно и то обстоятельство, что доселе «бело-синие» смогли забить лишь один гол «красным».

Прогноз

Если исходить с позиций логики и увиденного по первому матчу, то шансов отыграть фору в два мяча у киевлян немного. Как было сказано выше, сейчас «Бенфика» просто банально сильнее. Тем не менее, можно не сомневаться, что гости попытаются, как минимум, громко хлопнуть дверью. Очень может быть, что «защемить» соперника в этой двери вряд ли получится, но попить «крови» должно получится. Предположим, что игра завершится результативной ничьей.

Ориентировочные составы:

«Бенфика»: Влаходимос, Жилберту, Морату, Отаменди, Гримальдо, Фернандес, Мариу, Флорентину, Нерес, Силва, Яремчук

«Динамо»: Бущан, Кендзьора, Попов, Забарный, Дубинчак, Сидорчук, Шепелев, Шапаренко, Буяльский, Цыганков, Беседин.

23 августа, вторник