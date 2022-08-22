Во вторник, 23 августа, состоится ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов, в котором будут играть португальская «Бенфика» и киевское «Динамо». Игра пройдет в Лиссабоне (Португалия) на поле «Эштадиу да Луш», начало – в 22:00.

Киевское «Динамо», пройдя на двух предыдущих стадиях турецкий «Фенербахче» и австрийский «Штурм», все же испытывает большие проблемы с попаданием в групповой этап Лиги чемпионов. А все из-за поражения в первом матче, в котором киевляне пусть номинально, но все же на домашнем поле уступили португальцам со счетом 0:2. Отыграть такой гандикап на «Эштадиу да Луш» будет довольно проблематично, поэтому не стоит удивляться, если осенью мы будем наблюдать за выступлениями подопечных Луческу в Лиге Европы.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Бенфика» – «Динамо», за которой можно следить здесь.