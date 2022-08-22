Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бенфика – Динамо. Текстовая трансляция матча
Лига Чемпионов
Бенфика
23.08.2022 22:00 2-й матч. Результат первого матча 2:0 - : -
Динамо Киев
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
22 августа 2022, 15:46 |
33
0

Бенфика – Динамо. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией ответного матча раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов

22 августа 2022, 15:46 |
33
0
Бенфика – Динамо. Текстовая трансляция матча
uefa.com

Во вторник, 23 августа, состоится ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов, в котором будут играть португальская «Бенфика» и киевское «Динамо». Игра пройдет в Лиссабоне (Португалия) на поле «Эштадиу да Луш», начало – в 22:00.

Киевское «Динамо», пройдя на двух предыдущих стадиях турецкий «Фенербахче» и австрийский «Штурм», все же испытывает большие проблемы с попаданием в групповой этап Лиги чемпионов. А все из-за поражения в первом матче, в котором киевляне пусть номинально, но все же на домашнем поле уступили португальцам со счетом 0:2. Отыграть такой гандикап на «Эштадиу да Луш» будет довольно проблематично, поэтому не стоит удивляться, если осенью мы будем наблюдать за выступлениями подопечных Луческу в Лиге Европы.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Бенфика» – «Динамо», за которой можно следить здесь.

Parimatch  
Сделать ставку Зробити ставку
1xBet  
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Образцовый бизнес. 10 самых дорогих продаж в истории Бенфики
Динамо отправилось в Лиссабон на матч с Бенфикой. В заявке 26 игроков
Защитник Динамо может перейти в французский клуб, который тренирует Фонсека
Динамо Киев Бенфика текстовая трансляция Лига чемпионов Бенфика - Динамо
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Малиновский не хочет в Марсель. Он предпочитает АПЛ и Тоттенхэм
Футбол | 22 августа 2022, 12:11 1
Малиновский не хочет в Марсель. Он предпочитает АПЛ и Тоттенхэм
Малиновский не хочет в Марсель. Он предпочитает АПЛ и Тоттенхэм

Проблема в том, что «шпоры» пока не готовы сразу выкупить контракт украинца

Трансфер Шведа в Шахтер находится на завершающей стадии
Футбол | 22 августа 2022, 11:40 13
Трансфер Шведа в Шахтер находится на завершающей стадии
Трансфер Шведа в Шахтер находится на завершающей стадии

25-летний воспитанник «Карпат» близок к возвращению в Украину

БАФФЕР – о бое Усик – Джошуа: «После 10 раундов у меня был равный счет»
Бокс | 21.08.2022, 15:50
БАФФЕР – о бое Усик – Джошуа: «После 10 раундов у меня был равный счет»
БАФФЕР – о бое Усик – Джошуа: «После 10 раундов у меня был равный счет»
Экс-соперник Кличко – о бое Усик – Джошуа «Всегда есть один судья-идиот»
Бокс | 21.08.2022, 16:25
Экс-соперник Кличко – о бое Усик – Джошуа «Всегда есть один судья-идиот»
Экс-соперник Кличко – о бое Усик – Джошуа «Всегда есть один судья-идиот»
ШАТЕРНИКОВА: «Принц очень растрогался и отдал права Усику бесплатно»
Бокс | 21.08.2022, 15:37
ШАТЕРНИКОВА: «Принц очень растрогался и отдал права Усику бесплатно»
ШАТЕРНИКОВА: «Принц очень растрогался и отдал права Усику бесплатно»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ОФИЦИАЛЬНО. Еще один игрок Шахтера перешел в азербайджанский клуб
ОФИЦИАЛЬНО. Еще один игрок Шахтера перешел в азербайджанский клуб
20.08.2022, 14:26
Футбол
«Цыганков не раб». Суркис рассказал о ситуации лидера Динамо
«Цыганков не раб». Суркис рассказал о ситуации лидера Динамо
21.08.2022, 10:12 21
Футбол
Друг Джошуа: «Команда просто бросила Энтони. Его нужно было остановить»
Друг Джошуа: «Команда просто бросила Энтони. Его нужно было остановить»
21.08.2022, 11:57 2
Бокс
ВИДЕО. Динамо сыграет во Львове, Довбик близок к Италии, ставим на Арсенал
ВИДЕО. Динамо сыграет во Львове, Довбик близок к Италии, ставим на Арсенал
20.08.2022, 09:51
Футбол
ВИДЕО. Джошуа расплакался на пресс-конференции после боя
ВИДЕО. Джошуа расплакался на пресс-конференции после боя
21.08.2022, 09:10 10
Бокс
Александр Усик – Энтони Джошуа 2. Где смотреть онлайн бой
Александр Усик – Энтони Джошуа 2. Где смотреть онлайн бой
20.08.2022, 23:57 3
Бокс
Александр Усик – Энтони Джошуа. Видео боя
Александр Усик – Энтони Джошуа. Видео боя
21.08.2022, 02:15
Бокс
Большие деньги. Известно, сколько получит Бенфика в ЛЧ, если пройдет Динамо
Большие деньги. Известно, сколько получит Бенфика в ЛЧ, если пройдет Динамо
21.08.2022, 17:01 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности