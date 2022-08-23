Во вторник, 23 августа, проходит ответный поединок 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов, в котором играют португальская «Бенфика» и киевское «Динамо».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua!

Матч проходит в Лиссабоне на поле «Эштадиу да Луш», начало – в 22:00 по киевскому времени. Первая игра неделей ранее завершился в пользу «Бенфики» (2:0).

ГОЛ! 1:0. Николас Отаменди, 27 мин.

ГОЛ! 2:0. Рафа Силва, 40 мин.

ГОЛ! 3:0. Давид Нерес, 42 мин.