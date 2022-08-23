Лига Чемпионов
Проходит дальше Бенфика
23.08.2022, FT 2-й матч. Результат первого матча 2:0 3 : 0
Лига чемпионов23 августа 2022, 23:55 | Обновлено 23 августа 2022, 23:57
2808
1
Бенфика – Динамо – 3:0. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор ответного матча 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов
23 августа 2022, 23:55 | Обновлено 23 августа 2022, 23:57
2808
1
Во вторник, 23 августа, проходит ответный поединок 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов, в котором играют португальская «Бенфика» и киевское «Динамо».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua!
Матч проходит в Лиссабоне на поле «Эштадиу да Луш», начало – в 22:00 по киевскому времени. Первая игра неделей ранее завершился в пользу «Бенфики» (2:0).
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию поединка
ГОЛ! 1:0. Николас Отаменди, 27 мин.
ГОЛ! 2:0. Рафа Силва, 40 мин.
ГОЛ! 3:0. Давид Нерес, 42 мин.
События матча
43’
ГОЛ ! Мяч забил Давид Нерес (Бенфика).
40’
ГОЛ ! Мяч забил Рафа Силва (Бенфика).
27’
ГОЛ ! Мяч забил Николас Отаменди (Бенфика).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 23 августа 2022, 21:12 0
Обзор матча первого тура УПЛ
Бокс | 23 августа 2022, 05:22 1
Энтони рассказал, в чем силен его соперник
Футбол | 23.08.2022, 10:00
Футбол | 23.08.2022, 17:13
Футбол | 23.08.2022, 13:42
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
убога безнадія... і навіщо таке л@йно випускати з країни? Хай риють окопи і розгрібають завали... Фізуха є, а футбол грати - це точно не їхнє!
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
22.08.2022, 16:19 19
23.08.2022, 18:41 5
23.08.2022, 01:30 4
22.08.2022, 21:00 7
22.08.2022, 12:00 1
22.08.2022, 05:23
22.08.2022, 04:04 2
22.08.2022, 23:46 14