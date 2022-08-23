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23.08.2022, FT 2-й матч. Результат первого матча 2:0 3 : 0
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Лига чемпионов
23 августа 2022, 23:55 | Обновлено 23 августа 2022, 23:57
2808
1

Бенфика – Динамо – 3:0. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор ответного матча 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов

23 августа 2022, 23:55 | Обновлено 23 августа 2022, 23:57
2808
1
Бенфика – Динамо – 3:0. Видео голов и обзор матча
MEGOGO

Во вторник, 23 августа, проходит ответный поединок 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов, в котором играют португальская «Бенфика» и киевское «Динамо».

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Матч проходит в Лиссабоне на поле «Эштадиу да Луш», начало – в 22:00 по киевскому времени. Первая игра неделей ранее завершился в пользу «Бенфики» (2:0).

ГОЛ! 1:0. Николас Отаменди, 27 мин.

ГОЛ! 2:0. Рафа Силва, 40 мин.

ГОЛ! 3:0. Давид Нерес, 42 мин.

События матча

43’
ГОЛ ! Мяч забил Давид Нерес (Бенфика).
40’
ГОЛ ! Мяч забил Рафа Силва (Бенфика).
27’
ГОЛ ! Мяч забил Николас Отаменди (Бенфика).
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Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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ALKOSruLKA
убога безнадія... і навіщо таке л@йно випускати з країни? Хай риють окопи і розгрібають завали... Фізуха є, а футбол грати - це точно не їхнє!
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