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Бенфика
23.08.2022 22:00 2-й матч. Результат первого матча 2:0 - : -
Динамо Киев
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Лига чемпионов
23 августа 2022, 08:12 | Обновлено 23 августа 2022, 08:18
241
0

Бенфика – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 23 августа в 22:00 ответный поединок квалификации Q4 Лиги чемпионов

23 августа 2022, 08:12 | Обновлено 23 августа 2022, 08:18
241
0
Бенфика – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Динамо Киев

Во вторник, 23 августа, проходит ответный поединок 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов, в котором играют португальская «Бенфика» и киевское «Динамо».

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Матч проходит в Лиссабоне на поле «Эштадиу да Луш», начало – в 22:00 по киевскому времени. Первая игра неделей ранее завершился в пользу «Бенфики» (2:0).

Бенфика – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч в прямом эфире транслирует видеосервис MEGOGO.

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Источник Sport.ua
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