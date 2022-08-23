Лига Чемпионов
23.08.2022 22:00 2-й матч. Результат первого матча 2:0 - : -
Лига чемпионов23 августа 2022, 08:12 | Обновлено 23 августа 2022, 08:18
241
0
Бенфика – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 23 августа в 22:00 ответный поединок квалификации Q4 Лиги чемпионов
23 августа 2022, 08:12 | Обновлено 23 августа 2022, 08:18
241
0
Во вторник, 23 августа, проходит ответный поединок 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов, в котором играют португальская «Бенфика» и киевское «Динамо».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua!
Матч проходит в Лиссабоне на поле «Эштадиу да Луш», начало – в 22:00 по киевскому времени. Первая игра неделей ранее завершился в пользу «Бенфики» (2:0).
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию поединка
Бенфика – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч в прямом эфире транслирует видеосервис MEGOGO.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 22 августа 2022, 23:46 11
Наставник киевского «Динамо» поделился ожиданиями от ответного матча Q4 ЛЧ
Футбол | 22 августа 2022, 22:49 0
«Красные дьяволы» подписали с бразильским хавбеком контракт по схеме 4+1
Бокс | 22.08.2022, 12:51
Футбол | 22.08.2022, 12:00
Бокс | 22.08.2022, 12:25
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
21.08.2022, 11:57 2
22.08.2022, 19:00 1
22.08.2022, 06:23 16
21.08.2022, 17:01 5
22.08.2022, 00:54
22.08.2022, 09:00 38
21.08.2022, 20:00 10
22.08.2022, 04:04 2