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  4. Сетанта: Заря нарушила условия телепула, канал обратился в УПЛ
Украина. Премьер лига
23 августа 2022, 15:45 | Обновлено 23 августа 2022, 15:53
2659
29

Сетанта: Заря нарушила условия телепула, канал обратился в УПЛ

Канал не получил сигнал

23 августа 2022, 15:45 | Обновлено 23 августа 2022, 15:53
2659
29
Сетанта: Заря нарушила условия телепула, канал обратился в УПЛ
upl.ua

Телеканал Сетанта, который ранее стал транслятором матчей УПЛ, должен был показать игру 1-го тура между «Зарей» и «Ворсклой».

Однако канал опубликовал заявление, в котором заявил, что «Заря» нарушила условия телепула и не предоставила Сетанте сигнал для трансляции встречу.

Матч показывают каналы группы 1+1, а также на Youtube.

Сетанта заявила, что уже обратилась в УПЛ.

Ранее стало известно, что клубы «Динамо», «Заря», «Металлист», «Днепр-1» и «Рух» отказались от сотрудничества с Сетантой, несмотря на телепул.

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Setanta Sports телепул чемпионат Украины по футболу Заря Луганск
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Источник Setanta Sports Ukraine
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Комментарии 30
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Андрей Сиденко
Такий треш можливий тільки у нас....нам до Європи як до неба рачки
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+6
Злий Глобинець
Треба їх банити нещадно. Я ось щойно зайшов на Ютуб і поскаржився на трансляцію, повідомив, що вона порушує авторські права. Раджу усім нормальним фанатам так само зробити.
І треба на сайті Президента розігнати петицію про позбавлення "плюсів" ліцензії на мовлення через злісне порушення авторських прав.
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+4
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FunnyCat_____
Забавно как комуняки типо Злого Глобинца предлагают  репрессии в отношении всех кто не согласен с их позицией 
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+3
BARA.bass
Это уже беспредел, треш какой-то. В стане война, а эти твари воду мутят, что им не хватает, чем СЕТАНТА не угодила. Суркис репел что я за телепул, но только чтобы не на "футболах". Теперь СЕТАНТА, и это чучело вспомнил за дедушек и бабушек в селе, которые не смогут посмотреть динамо))) Само бабло в казино в Монако сливает и насрать на всех, а тут за стариков беспокоится что не смогут футбол в селе по сетанте посмотреть.
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+3
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Gregory Dnipro
А как Заря должна была предоставить сетанте сигнал ? Сигнал должны были предоставить компании которые УПЛ наняла для создания телекартинки ! Их что не пустили на стадион ? Полицию вызывали за препятствие журналистской деятельности ?
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+2
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Sunrise
Тут Геллер не прав. Это треш.
А я то думал Сетанта виновата что мне приходится Златогорского слушать, а тут Заря.... 
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+1
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inflicted
Суркіс, як завжди, блокує телепул, зібравши свою групу
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+1
zzg77
Пиявко как путлер хочет угробить украинский футбол. В тюрьму надо отправить коррупционера!!!
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0
Barsa
Па..ко знову зібрав свою групу...Зоря молодці
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0
Иван Иванов
За такое тех луз выпишут, хотя думаю первый раз условно дадут
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-1
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Станислав Лагуцкий
зарю вигнати з чемпіоната України вона ні разу в кубках европи нічого не показала безлаберно відноситься до держави своїми виходками
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-3
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Злий Глобинець
Я ось нормально подивився по Сетанті матч Шахтаря з клонами, і нічого, все гаразд. А тут явно Суркісня ОПЗЖшна свідомо пішла на розкол в українському футболі. Автори цього розколу - євреї Суркіси, Коломойський і Гєллєр, та примкнувший до них екс-риг і контрабандист Козловський!
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-6
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