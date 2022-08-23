Сетанта: Заря нарушила условия телепула, канал обратился в УПЛ

Телеканал Сетанта, который ранее стал транслятором матчей УПЛ, должен был показать игру 1-го тура между «Зарей» и «Ворсклой».

Однако канал опубликовал заявление, в котором заявил, что «Заря» нарушила условия телепула и не предоставила Сетанте сигнал для трансляции встречу.

Матч показывают каналы группы 1+1, а также на Youtube.

Сетанта заявила, что уже обратилась в УПЛ.

Ранее стало известно, что клубы «Динамо», «Заря», «Металлист», «Днепр-1» и «Рух» отказались от сотрудничества с Сетантой, несмотря на телепул.