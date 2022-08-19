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Украина. Премьер лига
19 августа 2022, 18:25 | Обновлено 19 августа 2022, 18:52
2891
4

Источник: телепула не будет, Динамо и еще 3 клуба идут на каналы 1+1

Игорь Цыганык уверен, что телепула ждать не стоит

19 августа 2022, 18:25 | Обновлено 19 августа 2022, 18:52
2891
4
Источник: телепула не будет, Динамо и еще 3 клуба идут на каналы 1+1
upl.ua

По информации журналиста Игоря Цыганыка, общего телепула не будет, потому что четыре клуба не готовы сотрудничать с Сетантой, которая выиграла тендер на показ матчей.

Однако клубы «Динамо», «Днепр-1», «Рух» и «Заря» не готовы идти на предложение Сетанты, поэтому договорились о том, что домашние матчи этих команд (и еще, вероятно, «Металлиста») в УПЛ покажут каналы группы 1+1.

При этом УПЛ ранее объявила о том, что Сетанта выиграла тендер и будет общий пул.

Пока нет информации, будет ли УПЛ накладывать дисциплинарные санкции.

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Игорь Цыганык чемпионат Украины по футболу телепул Динамо Киев Днепр-1 Заря Луганск Рух Львов
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Источник Циганик LIVE
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Комментарии 4
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Burevestnik
якщо це не черговий "ляп" Циганика, то стає дуже цікаво.
Кожна команда (Динамо, Дніпро-1, Рух, Зоря) зіграє по 15 домашніх матчів. Прихильники цих команд зможуть подивитись безкоштовно 60 матчів за сезон. 
Щодо регламенту, то деякі його положення не відповідають сьогоднішньому стану в Україні.
Щодо Сетанти, то компанія може "покласти" на виграш в тендері - можливі три претенденти на призові місця покажуть домашні матчі не на Сетанті.
Побачимо...
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+1
Макс Максов
А що ще міг сказати Циганик, який працює на плюст! Просто якщо ці клуби зірвуть телепул, то на це раз вже точно будуть санкцій! А також бани каналів і трансляцій на ютубі...
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+1
BARA.bass
Это уже цирк блять. Теперь понятно хоть вам что дело было не в каналах "футбол" и не в Шахтере, когда Суркис не хотел единый теле пул.
СУКИ всё им денег мало, видно Суркис в Монако слился нормально, и решил опять вернуть проигранные бабки, а на простых болельщиков наплевать. Павелко тоже кретин, не может поставить на место эти клубы. Что опять им не так,щас всем тяжело, а эти БЛ..., воду мутят.
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-1
Артем Дима футболист
Будем надеятся что эти украиноыобские клубы наконец-то  получат максимально по заслугам. Такие стране только во вред как и пропагандист русского  мира что сейчас красуется  на центральной  странице сайта
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-1
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