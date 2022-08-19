Источник: телепула не будет, Динамо и еще 3 клуба идут на каналы 1+1

По информации журналиста Игоря Цыганыка, общего телепула не будет, потому что четыре клуба не готовы сотрудничать с Сетантой, которая выиграла тендер на показ матчей.

Однако клубы «Динамо», «Днепр-1», «Рух» и «Заря» не готовы идти на предложение Сетанты, поэтому договорились о том, что домашние матчи этих команд (и еще, вероятно, «Металлиста») в УПЛ покажут каналы группы 1+1.

При этом УПЛ ранее объявила о том, что Сетанта выиграла тендер и будет общий пул.

Пока нет информации, будет ли УПЛ накладывать дисциплинарные санкции.