Источник: телепула не будет, Динамо и еще 3 клуба идут на каналы 1+1
Игорь Цыганык уверен, что телепула ждать не стоит
По информации журналиста Игоря Цыганыка, общего телепула не будет, потому что четыре клуба не готовы сотрудничать с Сетантой, которая выиграла тендер на показ матчей.
Однако клубы «Динамо», «Днепр-1», «Рух» и «Заря» не готовы идти на предложение Сетанты, поэтому договорились о том, что домашние матчи этих команд (и еще, вероятно, «Металлиста») в УПЛ покажут каналы группы 1+1.
При этом УПЛ ранее объявила о том, что Сетанта выиграла тендер и будет общий пул.
Пока нет информации, будет ли УПЛ накладывать дисциплинарные санкции.
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Кожна команда (Динамо, Дніпро-1, Рух, Зоря) зіграє по 15 домашніх матчів. Прихильники цих команд зможуть подивитись безкоштовно 60 матчів за сезон.
Щодо регламенту, то деякі його положення не відповідають сьогоднішньому стану в Україні.
Щодо Сетанти, то компанія може "покласти" на виграш в тендері - можливі три претенденти на призові місця покажуть домашні матчі не на Сетанті.
Побачимо...
СУКИ всё им денег мало, видно Суркис в Монако слился нормально, и решил опять вернуть проигранные бабки, а на простых болельщиков наплевать. Павелко тоже кретин, не может поставить на место эти клубы. Что опять им не так,щас всем тяжело, а эти БЛ..., воду мутят.