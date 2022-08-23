Не стреляйте в пианиста. Почему не нужно критиковать Беседина

Форварду киевского «Динамо» Артему Беседину достается много критики за матчи квалификации ЛЧ. Против «Фенербахче» Артем ничего не показал, а в матче против «Штурма» стал одним из виновников пропущенного гола в свои ворота, когда потерял мяч в середине поля. В первом матче против «Бенфики» Беседин не был виден на поле.

Не нужно рубить сплеча. На самом деле, отсутствие забитых мячей и неэффективная игра Артема имеют свое объяснение. Точно не следует делать из выступлений Артема трагедии. Он и так добился очень многого.

Год без официальных матчей

Беседин получил тяжелую травму на Евро-2020 в матче против Швеции. После чего год был вне игры. Вернулся уже в 2022 году во время зимних сборов «Динамо». Это была только финальная стадия реабилитации. Вторая часть сезона не состоялась из-за начала войны. Артем в апреле-мае имел только возможность играть в благотворительных матчах. Причем количество их не было большим. Это больше выставочные игры с желанием собрать деньги для Украины.

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Уже тогда было заметно, что он не готов физически и полностью не восстановился. На стыковые матчи на чемпионат мира и игры Лиги наций в составе сборной Украины Беседин не попал. Александр Петраков выбрал других игроков для этих матчей.

Через год без официальных матчей Беседин потерял всю свою игровую форму и полностью не отошел после тяжелой травмы. Понятно, что нужно время, чтобы снова почувствовать игровой тонус. Физически ему нужно было набирать все сначала.

Пропустив первую часть из-за серьезных проблем со здоровьем, а во второй части не имея официальных игр, Беседин просто не мог подойти к матчам квалификации ЛЧ в хорошей форме. Осенью игра нападающего станет лучше. Нужно время.

Безальтернативность

Можно сколь угодно выражать недовольство игрой Беседина, но лучшего игрока на позицию форварда у Луческу нет.

За последние 2-3 года «Динамо» не выходило на трансферный рынок с желанием усиления атаки. Была попытка при работе Александра Хацкевича, когда подписали испанца Франа Соля. За испанца заплатили 3.5 млн. евро. Ничего хорошего из этого не вышло. Соль не смог заиграть в Украине, ни при Хацкевиче, ни при Михайличенко, ни при Луческу. Сейчас доигрывает свой «жирный контракт» с «Динамо» в Испании. Где-то близким к форварду можно назвать Жерсона Родригеса, за которого заплатили 2 миллиона евро. Но у люксембуржца были конфликты с двумя последними тренерами «Динамо» и он играет уже второй сезон по арендам.

Мораль очень проста: за маленькие деньги не купишь сильного, забивного форварда. Качественный нападающий будет стоить от 7-8 млн. евро и должен иметь хорошие личные условия. Такая опция для «Динамо» выглядела нереалистичной до войны.

Поэтому вынуждены опираться на собственную школу, имеющихся игроков. Из них всех именно Артем Беседин выглядит лучше. У Супряги постоянные проблемы со здоровьем и неясная мотивация играть за «Динамо». Назарий Русин так и не смог приглянуться Луческу. Евгений Исаенко выше «Колоса» пока не прыгнул. Надеяться, что Влад Ванат в 20 лет после аренды в Одессу будет выносить «Бенфику», пока не приходится. Основной форвард молодежной команды Кирилл Петров тоже уехал набираться опыта в Ковалевку. Поэтому ничего не остается, как снова и снова ставить Беседина в стартовый состав. Разбавляя его выходы в основе Денисом Гармашем и надеясь на прогресс и быстрое взросление Ваната.

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Проблемы полузащиты

«Покажи мне свою полузащиту, а я скажу, какая у тебя команда». Это выражение характеризует невысокий потенциал середины поля «Динамо». Играя под нападающим, Виталий Буяльский больше славится своим умением найти ошибку соперника, работой в прессинге, умением найти свой момент, но Виталий никогда не был креативным полузащитником, плеймейкером, подносчиком снарядов. Каких-либо ассистов от него форвардам особо ждать не нужно. В этой истории Беседин больше отвлекает защитников своей работоспособностью и дает возможность находить свободные зоны для Буяльского, который забивает свои голы. Артём где-то жертвует собой для успеха других. Наверное, в этом и проблема в сборной Украины, где играют другие футболисты на этой позиции, а не Виталий.

На флангах тоже не всё просто. Цыганков не только ассистирует, но и пытается сам брать на себя игру и завершить момент. На противоположном фланге сейчас вообще никого нет. Во времена Карлоса Де Пены нападающему было проще. Ибо уругваец пытался создавать для форварда. Сейчас же, когда киевляне остались без левого полузащитника, для нападающего большой помощи от середины поля нет. Никак нельзя сказать, что Беседин растрачивает или не реализовывает свои моменты. У него их просто практически нет. Индивидуальное мастерство не позволяет много создавать самому себе. Я уверен в том, что если бы Артем играл в довоенном «Шахтере», то забивал бы больше, имея поддержку середины поля и большую возможность поразить ворота соперников.

Беседин никогда не был сильным нападающим

Можно требовать или ожидать от Беседина обыгрыша соперников один в один, бразильской техники, спринтерских рывков, ударов в стиле Ибрагимовича или неимоверного голевого чутья, но это только проблемы болельщиков, экспертов и журналистов.

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Артем никогда не обладал особыми качествами форварда. Он все свое брал работоспособностью. Особенно это чувствуется на контрасте международных матчей. Я не помню, чтобы Артем забивал сильным командам в ЛЧ или ЛЕ или даже в УПЛ «Шахтеру». Так же за национальную команду. Только гол в ворота финнов в отборе к чемпионату мира-2018.

Не хватает мастерства, класса, чтобы быть эффективным и результативным на таком уровне. Другое дело УПЛ. Здесь Артем может рассчитывать на свои 10-12 мячей каждый сезон, потому что уровень соперников ниже и класс игроков «Динамо» высок. Это очень хороший показатель для сегодняшних реалий украинского чемпионата. Поэтому Луческу ничего не придумывает. Мирча выбирает стабильность. Где нападающий точно выполнит огромный объем черновой работы, но не будет суперрезультативным в атаке.

Беседин – это нападающий, который может быть эффективным на уровне УПЛ. Это не проблема только одного Артема. Международные матчи показывают, что многие из состава «Динамо» не тянут на международном уровне. Просто почему-то достается только форварду. В Киеве всегда были хорошие традиции нападающих. Могло не быть защиты, полузащиты, а вот кто-то интересный впереди обязательно должен быть.

Луческу исходит из малого. Если игрок может приносить пользу на уровне УПЛ, то от этого нужно отталкиваться. Это лучше, чем какие-то перспективы.

Артем по своей природе психологически устойчив. В свое время Сергей Ребров давал шансы в первой команде Беседину и Яремчуку. Менее талантливый ментально смог выдержать этот уровень, а Роман чуть не завершил с футболом. Психологическая стойкость позволяет Артему спокойно воспринимать все свои неудачи, критику и выполнять тренерские установки. В свое время это не смогли сделать те же Яремчук или Русин. Стойкости очень не хватает Супряге. Поэтому все они где-то побоку, а играет Беседин.

Можно сетовать на игру Цыганкова или Шапаренко. Эти футболисты выделялись на юношеском и молодежном уровне. Их уже тогда называли потенциальными звездами украинского футбола и предсказывали большое будущее. Оба имели таланты, потенциал. У Беседина такого никогда не было. Особых талантов у него не было. Он все берёт только благодаря самоотдаче. Выжимает из своих возможностей максимум. Поэтому не нужно предъявлять завышенных требований к его игре. Не стреляйте в пианиста, он играет, как умеет.

Cергей ТИЩЕНКО