Ассист Зинченко, Драмбаев забил Брюгге, Марлон перешел в Монцу, Зубков в ШД
Главные новости за 5 августа на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 5 августа.
1A. Результативный дебют. Зинченко помог Арсеналу одолеть Кристал Пэлас
Украинский исполнитель оправдал доверие тренера в дебютной игре голевым пасом
1B. ВИДЕО. Зинченко сделал ассист в дебютном матче за Арсенал в АПЛ
В матче 1-го тура играют «Кристал Пэлас» и «Арсенал»
1C. Зинченко назван лучшим игроком стартового матча Арсенала в АПЛ!
Украинский футболист отличился ассистом в поединке против «Кристал Пэлас»
2. ВИДЕО. Драмбаев забил в ворота Брюгге в Бельгии. Соболь вышел на замену
Защитник Александр Драмбаев отличился за Зюлте-Варегем в матче 3-го тура
3. ОФИЦИАЛЬНО. Марлон перешел в Монцу
Игрок донецкого «Шахтера» следующий сезон проведет в итальянском клубе
4A. ОФИЦИАЛЬНО. Зубков стал игроком Шахтера
Воспитанник клуба подписал с «горняками» пятилетнее соглашение
4B. Стало известно, сколько Шахтер заплатил за переход Зубкова
Венгерский «Ференцварош» получил за украинского вингера неплохие деньги
5. ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер снова отдал форварда в аренду в Цюрих
Богдан Вьюнник продолжит карьеру в Швейцарии
6. ОФИЦИАЛЬНО. Доминго Бланко – игрок Днепра-1
Аргентинский хавбек продолжит карьеру в УПЛ
7A. ОФИЦИАЛЬНО. Легионер Динамо стал игроком бразильского клуба Куяба
Сидклей вернулся на родину
7B. Воспитанник Динамо подписал контракт с российским клубом
Александр Масалов когда-то променял киевлян на «Шахтер», а теперь продал и родину
8. ОФИЦИАЛЬНО. Топовый легионер Ворсклы перешел в АИК
Венсан Тилль будет выступать за шведский клуб на правах аренды
9. 9 украинских вундеркиндов из FM2012. Стал ли хоть кто-то звездой?
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