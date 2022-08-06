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Другие новости
06 августа 2022, 07:50 | Обновлено 06 августа 2022, 08:28
970
0

Ассист Зинченко, Драмбаев забил Брюгге, Марлон перешел в Монцу, Зубков в ШД

Главные новости за 5 августа на Sport.ua

06 августа 2022, 07:50 | Обновлено 06 августа 2022, 08:28
970
0
Ассист Зинченко, Драмбаев забил Брюгге, Марлон перешел в Монцу, Зубков в ШД
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 5 августа.

1A. Результативный дебют. Зинченко помог Арсеналу одолеть Кристал Пэлас
Украинский исполнитель оправдал доверие тренера в дебютной игре голевым пасом

1B. ВИДЕО. Зинченко сделал ассист в дебютном матче за Арсенал в АПЛ
В матче 1-го тура играют «Кристал Пэлас» и «Арсенал»

1C. Зинченко назван лучшим игроком стартового матча Арсенала в АПЛ!
Украинский футболист отличился ассистом в поединке против «Кристал Пэлас»

2. ВИДЕО. Драмбаев забил в ворота Брюгге в Бельгии. Соболь вышел на замену
Защитник Александр Драмбаев отличился за Зюлте-Варегем в матче 3-го тура

3. ОФИЦИАЛЬНО. Марлон перешел в Монцу
Игрок донецкого «Шахтера» следующий сезон проведет в итальянском клубе

4A. ОФИЦИАЛЬНО. Зубков стал игроком Шахтера
Воспитанник клуба подписал с «горняками» пятилетнее соглашение

4B. Стало известно, сколько Шахтер заплатил за переход Зубкова
Венгерский «Ференцварош» получил за украинского вингера неплохие деньги

5. ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер снова отдал форварда в аренду в Цюрих
Богдан Вьюнник продолжит карьеру в Швейцарии

6. ОФИЦИАЛЬНО. Доминго Бланко – игрок Днепра-1
Аргентинский хавбек продолжит карьеру в УПЛ

7A. ОФИЦИАЛЬНО. Легионер Динамо стал игроком бразильского клуба Куяба
Сидклей вернулся на родину

7B. Воспитанник Динамо подписал контракт с российским клубом
Александр Масалов когда-то променял киевлян на «Шахтер», а теперь продал и родину

8. ОФИЦИАЛЬНО. Топовый легионер Ворсклы перешел в АИК
Венсан Тилль будет выступать за шведский клуб на правах аренды

9. 9 украинских вундеркиндов из FM2012. Стал ли хоть кто-то звездой?
Вспоминаем, кого считали наиболее перспективным десять лет назад

10. Таблица коэффициентов. Украина преследует Норвегию и вскоре обгонит рф
«Динамо» и «Заря» выиграли свои матчи и принесли очки в еврокопилку Украины

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Источник Sport.ua
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