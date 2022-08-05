Стало известно, сколько Шахтер заплатил за переход Зубкова

Сегодня «Шахтер» объявил о подписании 5-летнего контракта с правым вингером «Ференцвароша» и сборной Украины Александром Зубковым.

Официально стороны предпочли не разглашать финансовые аспекты сделки.

По данным Transfermarkt, за возращение Зубкова «Шахтер» заплатил венгерскому клубу 2 миллиона евро.

Примечательно, что Зубков был продан в «Ференцварош» «Шахтером» летом 2020 года за 1,5 миллиона евро. До этого вингер успел провести сезон в венгерской команде на правах аренды.