Украина. Премьер лига05 августа 2022, 22:04 |
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Стало известно, сколько Шахтер заплатил за переход Зубкова
Венгерский «Ференцварош» получил за украинского вингера неплохие деньги
05 августа 2022, 22:04 |
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Сегодня «Шахтер» объявил о подписании 5-летнего контракта с правым вингером «Ференцвароша» и сборной Украины Александром Зубковым.
Официально стороны предпочли не разглашать финансовые аспекты сделки.
По данным Transfermarkt, за возращение Зубкова «Шахтер» заплатил венгерскому клубу 2 миллиона евро.
Примечательно, что Зубков был продан в «Ференцварош» «Шахтером» летом 2020 года за 1,5 миллиона евро. До этого вингер успел провести сезон в венгерской команде на правах аренды.
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