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Украина. Премьер лига
05 августа 2022, 22:04 |
1567
0

Стало известно, сколько Шахтер заплатил за переход Зубкова

Венгерский «Ференцварош» получил за украинского вингера неплохие деньги

05 августа 2022, 22:04 |
1567
0
Стало известно, сколько Шахтер заплатил за переход Зубкова
fradi.hu

Сегодня «Шахтер» объявил о подписании 5-летнего контракта с правым вингером «Ференцвароша» и сборной Украины Александром Зубковым.

Официально стороны предпочли не разглашать финансовые аспекты сделки.

По данным Transfermarkt, за возращение Зубкова «Шахтер» заплатил венгерскому клубу 2 миллиона евро.

Примечательно, что Зубков был продан в «Ференцварош» «Шахтером» летом 2020 года за 1,5 миллиона евро. До этого вингер успел провести сезон в венгерской команде на правах аренды.

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Источник Sport.ua
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